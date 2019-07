Řada Čechů si neumí vybrat cestovní pojistku, aby skutečně fungovala

„Přitom na eurovíkendy vyráží alespoň jednou za rok se svými blízkými každý druhý Čech,” říká odborník na pojištění Jakub Jírovec z České spořitelny.

„Vydat se za hranice bez pojistné ochrany, jen s modrou kartičkou evropského pojištěnce, se může v případě některých zemí a situací prodražit. Náklady v řádu stovek korun za kvalitní cestovní pojistku se tak v případě různých karambolů, úrazů, onemocnění či nehod mnohonásobně vyplatí,“ dodává Dušan Šídlo, pojistný analytik společnosti Broker Trust.

I když si většina lidí myslí, že se umí na cesty dobře pojistit, skutečnost je jiná. Podceňuje se i rozsah pojistné ochrany a sjednané limity plnění. Pokud dojde k pojistné události, způsobená újma či škoda pak může razantně zasáhnout do rodinného rozpočtu.

Z průzkumu vyplývá, že pojištění odpovědnosti za škodu či újmu zajímá méně než polovinu lidí. „Jde přitom o jednu z nejlevnějších pojistek, která navíc ušetří spoustu peněz a starostí. Na cestách totiž můžeme způsobit škodu i někomu jinému a tím pádem za to nést odpovědnost. Někdy mohou být tyto škody opravdu vysoké,“ poznamenává Jakub Jírovec.

Jak si tedy cestovní pojištění vybrat, aby skutečně fungovalo?

1. Věnujte čas výběru cestovní pojistky

Cestovní pojištění sjednáte přes internet za pár minut, mezi produkty jsou často ale zásadní rozdíly. Rozhodně se tedy vyplatí nechat si na jejich porovnání více času. Seznamte se rovněž s podmínkami, abyste v případě pojistné události a nárokování plnění nebyli nemile překvapeni.

2. Pojištění ke kartě nemusí stačit

Cestovní pojištění dnes běžně nabízejí i banky jako doplňkovou službu majitelům platebních karet. „Dříve nepříliš kvalitní rozsah těchto pojistek se v posledních letech zlepšuje. Nevýhodou může být, že na výběr jsou většinou předem sestavené balíčky. Může se tak stát, že tato pojistka nemusí odpovídat aktivitám, kterým se budete v zahraničí věnovat. Řešením je seznámit se s pojistnými podmínkami a případně si k této pojistce sjednat připojištění konkrétních rizik nebo vyšší limity plnění. V případě pojistné události je pak ale možné čerpat jen od jedné pojišťovny, ta se s ostatními následně podělí o výdaje,“ říká pojistný analytik Dušan Šídlo.

3. Pozor na výluky ve smlouvě

„Výluky jsou situace, kdy pojišťovna nevyplatí peníze. Čím méně jich bude, tím lépe. Třeba u léčebných výloh může pojišťovna požadovat, aby se jednalo jen o nutně nezbytnou lékařskou péči, kterou nelze odložit po návratu z dovolené. Ověřte si také, jak bude pojišťovna přistupovat ke škodám či újmě, kterou sobě či jiným způsobíte pod vlivem alkoholu,“ upozorňuje Šídlo.

Řada pojišťoven nebude plnit ani při teroristickém činu nebo při cestě do země, kam oficiální úřady nedoporučují cestovat. Některé pojišťovny nebudou plnit za nemoci způsobené epidemiemi, žloutenkou či jinými specifickými nemocemi. Vyloučeny mohou být škody, které nejsou bez odkladu konzultovány s asistenční službou.

4. Jste nemocní? Zpozorněte

Jestliže trpíte chronickým onemocněním, dejte si na tuto výluku pozor. „Pojišťovny v některých případech nemusí hradit léčebné výlohy, které souvisí s léčbou onemocnění, které měl turista ještě před uzavřením pojištění,“ upozorňuje pojistný analytik. Jak dodává, naštěstí řada pojišťoven není striktní a spokojí se s tím, že zdravotní stav pojištěného byl v posledním roce, výjimečně v posledních devíti či šesti měsících stabilizovaný, a nedošlo například k navýšení léků či změně léčby.

Některé pojišťovny připraví nemocným zájemcům o pojištění speciální nabídku. Zvláštní pojistku musí mít také ženy, které jsou již ve vyšším stupni těhotenství.

5. Nepodceňujte limity plnění

Věnujte pozornost limitům, do jejichž výše bude pojišťovna plnit. Pokud pojištění nepokryje celou částku například za léčebné výlohy, budete muset doplatit zbytek ze svého. Zvolte proto dostatečně vysoké limity. Lékařské zákroky, zdravotní péče i úhrada škod způsobených třetím osobám může v zahraničí vyjít výrazně dráž než u nás.

6. Nezapomeňte na pojištění odpovědnosti

Často podceňované je pojištění odpovědnosti, což může být značně riskantní ve chvíli, kdy způsobíte škodu někomu jinému, ať už na zdraví nebo na majetku. V některých státech se přitom částky za různá odškodnění pohybují v úplně jiných řádech než v Česku. Jestliže nemáte sjednáno pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě s evropskou či celosvětovou platností, neměli byste na toto připojištění zapomenout v rámci cestovního pojištění. „Na alespoň dvoumilionovém limitu by měl u této pojistky trvat každý, kdo se za hranice vydává,“ doporučuje Jakub Jírovec.

7. Připojistěte si náročnější sportovní aktivity

V základní variantě se cestovní pojištění běžně vztahuje na rekreační sporty. Tato kategorie zahrnuje třeba vodní lyžování či jiné plážové radovánky. U jiných aktivit ale už rozhoduje jejich náročnost. „Například pro plavbu kánoí po poklidné řece postačí základní varianta, pro divokou vodu už bude třeba připojištění. Stejně tak u horské turistiky rozhoduje výška, do které se vypravíte, u potápění hloubka, do které se ponoříte - jestli vystačíte se základní pojistkou, nebo se budete muset připojistit. To se týká hlavně rizikových až extrémních sportů, kdy lze sjednat připojištění za přirážku,“ uzavírá Dušan Šídlo.