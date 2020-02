Pojištění na hory? Rozhodně ano! Pár korun za den vám může ušetřit miliony

Za týden na lyžích dají Češi v průměru 8 100 korun. Stát je však může mnohem víc peněz. „Na sjezdovkách se lyžaři mnohdy pohybují stejnými rychlostmi jako auta ve městě. Jenže na mnohem menší ploše, ve větším množství a neobklopení deformačními zónami,“ připodobňuje Jan Marek z Generali České pojišťovny. Takže místo, kde si člověk téměř koleduje o průšvih.

Abyste si místo sněžných zážitků nepřivezli domů doživotní dluhy, pořiďte si před odjezdem na hory pojištění. Udělejte to, ať už pojedete na Šumavu nebo do Beskyd. To pro případ, že byste svou neopatrností způsobili škodu někomu jinému. Pojišťovny nabízejí krátkodobé pojistky, které kryjí i následky úrazu, ztrátu zavazadel a mnohdy i storno pobytu v Česku, který jste dlouho dopředu objednali a pak ho zhatila chřipka. Cena pojištění je přitom příznivá, začíná na 16 korunách za den. V porovnání se sumou za celou dovolenou je to zanedbatelná částka.

Cestovní pojištění do zahraničí je navíc doplněno o léčebné výlohy pro eventualitu, že se sami zraníte. Pojišťovny doporučují limity od tří milionů, pokud si však sjednáte vyšší částku, nezaplatíte o mnoho víc a budete mít větší klid. Cena se pohybuje od 20 do 50 korun na osobu a den. A pokud není automaticky zahrnuto pojištění odpovědnosti, určitě si ho dokupte.

Prevence je základ

Než stoupnete na lyže, nechte si je seřídit a schovejte si lístek o provedení služby. Pojišťovny ho sice nechtějí vidět automaticky, ale když se stane úraz, je lepší mít v kapse potvrzení o tom, že jste mysleli na prevenci. „Doporučujeme, aby si lidé lyže nechávali alespoň jednou ročně zkontrolovat v odborném servisu. Špatný stav vybavení je příčinou každé šesté nehody na sjezdovce,“ říká Michal Štefl z ERV. Podle něj čeští lyžaři přípravu stále podceňují – své lyže nebo snowboard si nechá seřídit pouze 52 procent lidí.

Jezděte s přilbou a páteřákem. Ne proto, aby vám pojišťovny zaplatily v případě úrazu peníze, ale proto, abyste snížili riziko závažnosti případného úrazu.

Zapomeňte na svařák

Když pojišťovna zjistí, že jste před jízdou pili, může snížit, či dokonce vůbec nevyplatit pojistné plnění. Milan Káňa z Kooperativy vysvětluje: „Jeden grog na zahřátí bychom asi tolerovali, ale pokud se zmínka o alkoholu objeví ve zprávě od policie nebo lékaře, určitě by klienta čekal postih.“

Podle průzkumu, který si nechala na toto téma zpracovat ERV, přitom více než třetina Čechů přiznává, že se na sjezdovce ráda posilní alkoholem, a to především v cizině. Někteří to omlouvají tím, že pijí až před poslední jízdou. Překvapivě nejčastěji holdují alkoholu lidé nad 55 let, a to v polovině případů. V některých lyžařských střediscích je požívání alkoholu výslovně zakázané a na sjezdovkách můžete dostat dýchnout. Riskujete tak nejen pokutu, ale také propadnutí skipasu.

Na kolik vyjde pojištění na hory

Manželé (55 a 58 let) jedou do Francie lyžovat, pobyt ve středisku 5 dní, pobyt za hranicemi 8 dní, cestou plánují ještě nějakou kulturu. Oba lyžaři, výhradně na sjezdových tratích. Chtějí mít pojištěny léčebné výlohy a odpovědnost. Co pojišťovny nabídly?

Nabídka pojišťoven Pojišťovna Limit léčebných výloh Limit odpovědnosti Cena Sleva Navíc pojištěno Allianz neomezeno 10 milionů* 763 10 % sezonní doklady, zavazadla, úraz, smrt ČPP 2,5 milionu 2,55 milionu 276 ČSOB pojišťovna 7 milionů 6 milionů 518 10 % za sjednání online Direct neomezeno 25/10 milionů** 826 50 % úraz, zavazadla, náhradní sportovní vybavení, asistence vozidla ERV Evropská 5 milionů 2 miliony 864 10 % při registraci do klientské zóny úraz, zavazadla Generali Česká 25 milionů 10 milionů 864 obchodní sleva

až 20 % úraz, zavazadla Kooperativa 5 milionů 4 miliony 872 až 20 % pro klienty České spořitelny úraz, zavazadla, zpoždění letu OZP + Vitalitas 5 milionů 10 milionů 462 112 Kč pojištěnec OZP úraz, smrt, zavazadla, náhradní sportovní vybavení, nevyčerpání skipasu Pojišťovna VZP neomezeno 4 miliony 720 10 % klienti VZP úraz, zavazadla, sportovní vybavení Uniqa 15 milionů 5 milionů 522 10 % online sjednání akutní stomatologie bez limitu Slavia 10 milionů 2 miliony 423 25 % balíček sjednaný online úraz, zavazadla, doklady, nevyužití dovolené ZP MV + Ergo neomezeno 3 miliony 352 10 % klient ZP MV úraz, zavazadla, domácnost

Zdroj: pojišťovny

Poznámka * celkově až 10 milionů, jedna škoda 2 miliony, ** škoda na zdraví/majetku

Novinky v pojištění pro lyžaře

ERV EVROPSKÁ

Rozšířené pojištění Storno Plus zahrnuje širší okruh pojištěných osob a akceptuje i jiné důvody než zdravotní. V mobilní aplikaci „Moje Evropská“ lze uložit cestovní dokumenty, kartičku pojištění, smlouvy a doklady a nafotit lékařské zprávy či účty.

ALLIANZ

Produkt MojeCesta – kryje náklady horské služby na pátrání (i když nejde o zranění). U odpovědnosti hradí v případě zranění cizího lyžaře i jeho ušlý zisk. V rámci pojištění domácnosti připojistí věci v autě i sportovní potřeby na střešním nosiči.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ

Pojištění Zima plus – speciální připojištění zimní výbavy. Od 10 Kč/den, pro případ zničení i odcizení. Uhradí náklady na pronájem náhradního vybavení, proplatí nevyužitý skipas (zranění či uzavření vleků).

DIRECT

Pojištění rizikových sportů lze sjednat jen na určité dny.

ERGO

V únoru a březnu mají děti do 15 let (klienti ZP MV ČR) pojištění zdarma. S podmínkou, že je pojištěn také jeden dospělý.

KOOPERATIVA

Aktivní provozování sportů lze pojistit jen na určité dny dovolené. Lze připojistit sportovní vybavení.

SLAVIA

Lze sjednat pojištění lyží a snowboardů proti odcizení z hotelů a penzionů.

GENERALI ČESKÁ

Součástí pojistky je i denní odškodné za vyjmenované úrazy, 200 Kč za den. Lze připojistit pobyt v nemocnici – částka činí 1 500 Kč/den, maximálně 20 000 Kč – pobyt kvůli akutnímu úrazu nebo nemoci, při hospitalizaci delší než 48 hodin.

VITALITAS

Pojištění zimních sportů zahrnuje i úhradu nákladů na půjčení náhradního sportovního vybavení a nevyčerpání hodnoty skipasu.

Zdroj: pojišťovny