Kvíz: Jste připraveni na problémy při zahraniční dovolené?

„Není třeba spřádat katastrofické scénáře, ale je dobré připravit se i na horší varianty. Před cestou do zahraničí se vyplatí pořídit si dobré cestovní pojištění a případné připojištění na rizikové aktivity či asistenční služby,“ zdůrazňuje expert na odškodnění společnosti Vindicia Tomáš Beck. Doporučuje si také připlatit za neomezený limit na lékařskou péči. Účet za banální zlomeninu ruky se totiž může v zahraničí vyšplhat na desítky tisíc eur.

Jestliže chcete nárokovat odškodnění, je na místě obezřetnost. Zásadní komplikací pro jeho získání může být jazyková bariéra, které se mnohdy zneužívá. Nikdy proto nepodepisujte dokumenty, kterým nerozumíte, a to i když vás k tomu někdo nutí. V šoku po nehodě či úrazu můžete být obelháni a přiznat se k zavinění situace, ačkoliv poškození jste právě vy. Nejenže tak přijdete o odškodné, ale ještě mohou náklady vzniknout vám.

V případě úrazu dbejte na to, že veškeré dokumenty pečlivě uchováte, na výši odškodného mohou mít zásadní vliv. A co si ohlídat u cestovního pojištění?Podle Becka je důležité bedlivě si pročíst výjimky, tedy situace, na které se krytí nevztahuje. Správně zřízené pojištění by se mělo vztahovat třeba i na léčbu v privátních zařízeních, nejen ve státních nemocnicích. To je důležité hlavně u exotických dovolených, kde bývá soukromá lékařská péče na nesrovnatelně vyšší úrovni, ale také výrazně dražší.

A na závěr ještě jeden tip. „Dobu pojištění lehce naddimenzujte. Pokud se máte vrátit v sobotu, sjednejte si pojištění i na neděli. Nikdy nevíte, zda neuváznete na letišti nebo se nezdržíte v koloně. Kdyby vás kvůli zdržení potkaly v cizině větší zdravotní problémy a vy nebyli krytí, výsledný účet by vám mohl vyrazit dech,“ radí Beck. Samozřejmostí by podle něj mělo být pojištění celého dne, přestože plánujete vrátit se do vlasti v brzkých ranních hodinách.