Zájezd jako vánoční dárek. Co si ohlídat, když kupujete First minute

Podle zkušeností Asociace cestovních kanceláří ČR se nákup First minute zájezdu určitě vyplatí tomu, kdo ví, v jakém termínu bude mít dovolenou, jaký hotel si přeje a má jasnou představu o ceně zájezdu.

„Obecně asi vyjdou o něco lépe last minute zájezdy, které jsou ale koupené opravdu doslova v ‚poslední minutě‘. To už však nemusí být k dispozici vybraná destinace, takže může být potřeba operativně měnit, kam se na zájezd pojede, což i vzhledem k nutnosti domluvit si dovolenou v práci nemusí být pro všechny realizovatelné nebo příjemné,“ uvádí ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.

„Kdo hledá kvalitnější hotely, většinou je v nabídce Last moment nenajde, protože bývají vyprodány jako první,“ potvrzuje místopředseda ACKČR Jan Papež.

U zájezdů, stejně jako u všech jiných produktů platí, že je vhodné přistupovat ke každé slevě rozumně. Tedy nenechat se hned zlákat příslibem výhodné akce, ale nabídky srovnávat. „Ideální je, pokud spotřebitel zná destinaci, kam chce jet na dovolenou, a ví, za kolik se dá zájezd zhruba zakoupit, takže dokáže posoudit, zda je momentální cena výhodná, nebo není. Vhodné je také podívat se na ceny zájezdů do vybrané destinace u více cestovních kanceláří, případně agentur,“ doporučuje Eduarda Hekšová.

Smlouvu řešte hned

Přestože se koupený zájezd bude konat až za půl roku, smlouvu musíte vyřešit už nyní. Podstatnou náležitostí smlouvy je označení smluvních stran (pořadatel a zákazník), dále specifikace zájezdu, závazek pořadatele obstarat pro zákazníka zájezd a závazek zákazníka zaplatit cenu. „Náležitostí smlouvy není mnoho, ale pozor – zákon ukládá pořadateli povinnost vydat zákazníkovi při uzavření smlouvy nebo bezprostředně po jejím uzavření doklad o smlouvě (potvrzení o zájezdu), které musí být v písemné podobě,“ upřesňuje advokát Pavel Nastis.

A co ještě si ve smlouvě ohlídat? „Především termín, druh pokoje, jeho umístění, přesný název hotelu, typ stravování. Pokud vám na něčem speciálně záleží, mělo by to být ve smlouvě. Nedorozumění může nastat vždy a je třeba mu předejít, raději bych tedy spoléhal na to, co je uvedeno v cestovní smlouvě (potvrzení o cestě),“ radí Jan Papež.

Podle občanského zákoníku totiž platí, že pokud některá ze služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu není poskytována v souladu se smlouvou, má zájezd vadu a vy jako zákazník můžete uplatnit práva z vadného plnění, laicky řečeno reklamovat.

Nezapomeňte na pojištění storna

Zájezd jste koupili, smlouvu sepsali. Na dovolenou ovšem odjíždíte až za půl roku a kdo ví, co všechno se může stát, pojištění stornovacích poplatků je tedy rozhodně na místě. „Pojištění storna zájezdu je dobré si sjednat hned, délka pojištění nemá na výši pojistného vliv. Samozřejmě můžete s pojištěním počkat až do doby, od kdy už nebudete moci stornovat zájezd bez poplatku. Je to ale s rizikem, že na to zapomenete, nebo dokonce nastane problém pojištění v té době již uzavřít,“ uvádí mluvčí Allianz pojišťovny Václav Bálek.

Pojištění se totiž musí sjednat a uhradit v určité lhůtě od zaplacení celé ceny zájezdu (do 24 hodin, do 3 dnů) podle podmínek pojišťovny.

Některé pojišťovny neumožňují sjednat pojištění storna samostatně, nabízí jej pouze jako součást cestovního pojištění. Tady si hlídejte limity plnění. „Vždy dávejte pozor na výši léčebných výloh, tedy do jaké výše vám pojišťovna bude proplácet. Je lepší nastavit si vyšší limit a mít jistotu, že se o vás v případě nehody postarají,“ upozorňuje Nela Maťašeje z Direct pojišťovny.

Pojištěné storna ovšem neznamená, že když se rozhodnete k zaplacenému moři nejet a raději zůstat v klidu na chalupě, pojišťovna za vás storno poplatky uhradí. Pojišťovny vždy zkoumají důvod a ten je nutné i doložit. Všechny pojišťovny budou plnit v případě nemoci či úrazu, některé ale nabízejí i něco navíc.

Slavia pojišťovna například proplatí storno studentům, kteří jsou nuceni zrušit cestu z důvodu absolvování opravného termínu státní nebo bakalářské zkoušky a tento termín nelze změnit. Allianz uhradí storno poplatky i v případě, že jste si koupili dovolenou, mezitím jste ovšem nečekaně dostali výpověď z organizačních důvodů, nastoupili na nové místo a v plánovaném termínu si nemůžete dovolenou vybrat. Uniqa pojišťovna rozšířila pojistnou ochranu i na takzvané vztahové události.

„Týká se situací jako je zrušení svatby, podání žaloby o rozvod manželství, nesložení maturity nebo podobné závěrečné zkoušky, neočekávané soudního předvolání či onemocnění nebo úraz domácího mazlíčka,“ vyjmenovává mluvčí Uniqa pojišťovny Eva Svobodová.

Pokud onemocníte a pojišťovně to doložíte, storno za vás nejspíš uhradí a ve většině případů i za manžela, pokud se o vás musí starat. Jenže co když jste měli jet s kamarádkou a jí se bez vás nikam nechce? I na to pojišťovny myslí, ale ne všechny. A tak než se rozhodnete pro to správné pojištění, zvažte všechny možné okolnosti.