Zpožděný nebo zrušený let. Jako odškodnění můžete dostat i desetitisíce

Cesta na dovolenou se může někdy pořádně zvrtnout. Své o tom ví mladý pár, Tomáš a Eva. Jejich letadlo z Prahy do Atén mělo odlétat v 9 hodin ráno, na místě mělo být chvíli před polednem. Jenže postupně na odletové tabuli naskakovalo delší a delší zpoždění.

„Byli jsme z toho nervózní, protože jsme v Řecku neměli zajištěné ubytování. Mysleli jsme si totiž, že na to budeme mít celý den,“popisuje situaci Tomáš. Část čekání tedy využil na hledání ubytování, které se jim přes internet podařilo zarezervovat. Nakonec odletěli až krátce před čtvrtou hodinou odpoledne.

Věděli, že by měli mít nárok na kompenzaci. Nevěděli ale na jakou. A nevěděli ani jak ji získat. Obrátili se proto o pomoc na portál Vaše nároky.cz. „Konzultantka mi napsala, že máme každý nárok na 400 eur, tedy dohromady kolem 20 000 korun,“ říká Eva. Odškodnění jim přišlo na účet po dvou měsících.

A horké chvilky si zažil i další pár, pro změnu při cestě z dovolené. Díky závadě na letadle došlo k odložení jejich letu na druhý den. Přepravce jim ovšem neposkytl žádnou péči, vše si museli zajistit sami. „Po návratu jsme proto pro tyto klienty žádali nejen o finanční kompenzaci, ale i o plnou náhradu nákladů spojených s ubytováním,“ říká František Herynk, ředitel společnosti Click2Claim, která se specializuje právě na pomoc cestujícím při potížích s jejich letem.

Žádost podali koncem srpna loňského roku a v polovině října měli na účtu peníze. Získali 17 tisíc korun, v nichž byly kromě kompenzace zahrnuty i veškeré náklady, tedy transfer na hotel, ubytování a transfer zpět na letiště.

Proč letadla nabírají zpoždění

Podobná situace potká ročně desítky tisíc cestujících. Na vině je podle statistik společnosti Click2Claim zejména přehlcení kapacity letových tras a letištních oblastí vzdušného prostoru. Druhým nejčastějším důvodem je výpadek provozuschopnosti letadel či jejich komponent a softwarového vybavení. Stávky zaměstnanců dopravců a řídících letového provozu zaujímají třetí místo.

Nejčastěji se loni podle společnosti Click2Claim cestující potýkali s potížemi na letištích v Paříži, Londýně a Madridu, dále v Barceloně, Istanbulu a frekventovaných přestupních bodech v Evropě – Amsterdamu, Frankfurtu, Vídni. Častým problémem jsou i sezónní zpoždění na letištích v turistických destinacích.

Jen za loňský rok tak u společnosti Click2Claim reklamovalo zpožděné či zrušené lety přes 27 tisíc cestujících. To je oproti předchozímu roku nárůst o třetinu. „Hlavním důvodem zvýšeného zájmu je narůstající počet zpoždění, ale také povědomí o tom, že se lze domoci kompenzací na leteckých společnostech,“ dodává Herynk.

Letecká společnost se o vás musí postarat

Výše kompenzací při potížích na cestách letadlem ovšem nezáleží na nějaké vaší dohodě s leteckou společností. Přesná pravidla vymezuje tzv. Nařízení (Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 261/2004). Vztahuje se na letecké společnosti z Evropské unie, Norska, Islandu a Švýcarska, a rovněž na lety, které odlétají z letiště v EU a přidružených států.

Jak získat odškodnění uschovejte si všechny doklady k letu

vyfoťte si odletovou letištní tabuli

vyžádejte si na letišti potvrzení o zpoždění či zrušení letu

zeptejte se na důvod

zašlete na adresu dopravce žádost o odškodnění a přiložte k ní všechny důkazy

pokud má dopravce sídlo mimo ČR, je vhodné žádost sepsat v angličtině

obraťte se na právníka

„Při zrušení či výrazném zpoždění letu je letecký dopravce povinen poskytnout úplné a včasné informace, péči a pomoc po dobu čekání na náhradní odlet,“ popisuje František Herynk. Tím se rozumí občerstvení v závislosti na době čekání, ubytování, pokud připadá do úvahy vzhledem k délce čekání a denní době včetně transportu z a na letiště, a také přístup k telekomunikacím.

V případech, kdy váš let zruší, nebo je reálný předpoklad, že se let zpozdí o více než pět hodin, máte na výběr ze dvou variant. Můžete si nechat vrátit peníze za letenku, nebo se nechat do cílové destinace dopravit náhradním spojením.

„Pokud událost znamená tak výrazný zásah do vašich cestovních plánů, že cesta pozbyla smyslu, pak můžete požadovat přesměrování zpět do místa určení,“ doplňuje Herynk. Za nevyužité letové úseky vám pak náleží vrácení poměrné části jízdného.

Odškodnění můžete získat i v případě, kdy vám letecká společnost snížila kategorii cestovní třídy. Dostat zpět můžete 30 až 75 procent ceny letenky.

Finanční kompenzace

Kromě úhrady nákladů však můžete požadovat ještě kompenzaci. „Pokud je let zrušen či zpoždění v cíli činí alespoň tři hodiny, vzniká nárok na paušální finanční kompenzaci, jejíž výše se odvíjí od délky letu,“ potvrzuje František Herynk.



U letu, který je kratší než 1 500 kilometrů, vzniká nárok na 250 eur (cca 6 400 korun). Pro let od 1 500 do 3 500 kilometrů je odškodnění stanoveno na 400 eur (cca 10 240 korun), pro lety nad 3 500 kilometrů na 600 eur (cca 15 360 korun).

Kdy letecká společnost platit nemusí

Je zde ale ještě jeden faktor, který má vliv na to, jestli na kompenzaci nárok máte či nikoliv. Evropské Nařízení totiž nárok na odškodnění podmiňuje tím, zda byl cestující o zrušeném letu dostatečně předem informován. Jestliže se k cestujícímu dostala informace o zrušení jeho letu dříve než 14 dní před plánovaným odletem, nárok na finanční kompenzaci podle Nařízení bohužel nevzniká.



Pokud by vás letecká společnost o zrušení letu informovala ve lhůtě do dvou týdnu před plánovaným odletem, bude dále záležet na tom, zda vám nabídla přijatelnou variantu náhradního letu.

„Let musí být zrušen maximálně 14 dní před jeho plánovaným uskutečněním, zároveň cestující nesmí od letecké společnosti dostat v období 7 až 14 dní před odletem nabídku letu, který odlétá nejpozději dvě hodiny před plánovaným odletem a přílet do cílové destinace není pozdější jak čtyři hodiny po plánovaném času příletu, a nebo cestující nesmí od letecké společnosti dostat v posledním týdnu nabídku náhradního letu, který odlétá nejpozději jednu hodinu před plánovaným odletem a přílet do cílové destinace není opožděn o více než dvě hodiny,“ vysvětluje právník Petr Novák z Vaše nároky.cz.

Události vyšší moci odpovědnost vylučují

A pak jsou zde ještě výjimky pro některé příčiny/okolnosti zrušení či zpoždění letu, které odpovědnost dopravce vylučují. „Jde zejména o události vyšší moci, stávky, politickou nestabilitu, přírodní živly,“ vyjmenovává František Herynk. Upozorňuje, že za těchto okolností nevzniká povinnost finanční kompenzace podle Nařízení, ani náhrady škod z letecké přepravy.

Výklad pojmu těchto tzv. mimořádných okolností je ale složitý a různí se u každé jednotlivé události. Typickým příkladem z posledních měsíců je například uzemnění Boeingů 737 MAX, vydaný 12. března. Na každý jednotlivý let měl jiný dopad.

Nárok na vrácení ceny letenky nebo přesměrování při nejbližší příležitosti (náhradní let), dále pak občerstvení po dobu čekání na let a případně ubytování, pokud by náhradní let byl až následující den, a s tím související přepravu na hotel a z letiště, však nezanikají ani v těchto případech.

Povinnosti má i cestovní kancelář

O nastalých potížích by měl vždy informovat provozující letecký dopravce. „A to buď přímým kontaktováním cestujících, nebo přes rezervační systém, kde ji přijímá výstavce letenky. U organizované turistiky pak komunikace často probíhá přes pořadatele zájezdu,“ říká Herynk.



Povinnost pomoci v nouzi účastníkům organizovaných zájezdů nese též pořádající cestovní kanceláři. „A to zajištěním náhradní dopravy v případě výpadku sjednané letecké dopravy, a zajištěním pozemních služeb v rozsahu čekání na náhradní odlet. Jde zejména o informace, stravu a ubytování,“ vysvětluje Herynk. Pokud tedy letecký dopravce tuto péči nezajistí, lze ji požadovat po pořadateli zájezdu.