Šest tipů, jak koupit letenky výhodně a nevyhodit peníze oknem

1. Buďte flexibilní

Chcete-li na letence ušetřit, netrvejte na pevném datu. „Máte výrazně větší šanci sehnat levnou letenku, když je vám vlastně jedno, kdy a kam přesně poletíte, a nepotřebujete velký kufr,“ říká zkušený cestovatel a spoluzakladatel webu Cestolet.cz Honza Macháček. Jestli máte konkrétní termín odletu i příletu, pevně danou destinaci – třeba zaplacené ubytování u moře – a tři děti s sebou, prostě musíte vzít, co je. Naděje sehnat levnou akční letenku je malá, i když začnete hledat s několikaměsíčním předstihem.

2. Vyhněte se hlavní sezoně

V době letních prázdnin a také o Vánocích stojí letenky klidně až dvojnásobek. Pokud máte nějaký manévrovací prostor, podívejte se alespoň na úterky, středy a soboty. To jsou dny, kdy letenky po Evropě bývají o něco lacinější. Lidé totiž nelétají do práce ani na dovolenou, letadla nejsou plná až po poslední sedačku a dopravci jdou s cenou níž.

3. Přestupy dobře zvažte

Když jedete na deset dnů, nejspíš nebudete chtít ztrácet čas přestupy, ale budete preferovat přímé lety. Pro jiný typ cestovatelů přitom může být let s přestupy naopak příležitost, jak za jedny peníze poznat několik zemí (Dubaj, Istanbul, Dauhá).

Jak velké zavazadlo poletí zdarma? Ryanair malé příruční zavazadlo 40 x 20 x 25 cm Wizz Air malé příruční zavazadlo 40 x 30 x 20 cm do 10 kg easyJet 56 x 45 x 25 cm, neomezená váha SmartWings 56 x 45 x 25 cm (8 kg) Vueling první zavazadlo 55 x 40 x 20 cm (10 kg) a druhé 35 x 20 x 20 cm Volotea první zavazadlo 55 x 40 x 20 cm (10 kg) a druhé 35 x 20 x 20 cm Eurowings první zavazadlo 55 x 40 x 23 cm (8 kg) a druhé 40 x 30 x 10 cm Laudamotion malé příruční zavazadlo 40 x 20 x 25 cm Norwegian Air Shuttle první zavazadlo 55 x 40 x 23 cm a druhé 25 x 33 x 20 cm (spolu 10 kg) Pegasus Airlines 55 x 40 x 20 cm (8 kg) Jet2.com 56 x 45 x 25 cm (10 kg) Transavia 55 x 40 x 25 cm (10 kg)* flydubai 55 x 38 x 20 cm (7 kg) * dopravce vám je může dát do kufru letadla, překročí-li rozměr 45 x 40 x 25 cm

Pozor i na to, kam přesně doletíte – hlavně nízkonákladovky se snaží létat na menší letiště, kde nejsou tak vysoké poplatky. Typicky Paříž – místo na letiště Charlese de Gaulla dosednete na Beauvais.

„Může se stát, že v Barceloně po přistání na letišti Girona zjistíte, že jste sto kilometrů od cílové destinace. Leckdy je pak cesta z letiště do města daleko dražší než letenka,“ vysvětluje Macháček.

4. Leťte od sousedů

Mimo Evropu se také často vyplatí letět z Vídně, Berlína nebo Mnichova. Jestli nemáte problém tam dojet – využít lze nejen auto, ale cenově dostupné a frekventované jsou i spoje vlakem nebo autobusem – neomezujte odletové místo ve vyhledávačích jen na letiště v České republice. Ušetříte možná i několik tisíc korun.

Paradoxně také platí, že levné letenky bývají do drahých destinací jako je Londýn, Barcelona, Řím. Naopak do Indie, Vietnamu nebo na Ukrajinu sice zaplatíte za letenku o dost víc, ale pobyt pak bude za hubičku.

Kdy jít na check-in? Aerolinky Online check-in (čas před odletem) Check-in na letišti Ryanair 48 h – 2 h 55 eur Wizz Air 48 h – 3 h 10 eur easyJet 30 dní – 2 h zdarma Vueling 7dní – 1 h zdarma Volotea 7 dní – 2,5h 30 eur Eurowings 72 h – 3 h zdarma Norwegian Air 24h zdarma Pegasus Airlines 72 h – 1 h zdarma Jet2.com 28 dní – 5 h 580 Kč SmartWings 30 h – 1 h * zdarma Transavia 30 h – 4 h zdarma flydubai 24 h – 1,5h zdarma * jen u některých letů

Zdroj: Cestolet.cz



5. Využijte více vyhledávačů

Nehledejte jen v jednom vyhledávači, zkuste jich více – Skyscanner, Momondo nebo český Azair. Porovnávač akčních letenek od čtyř českých prodejců Královna, Letuška, Pelikán a Kiwi najdete přímo na webu Cestolet.cz.

6. U nízkonákladových firem buďte obezřetní

Levná letenka nemusí být nutně podvod, opravdu můžete odletět i za korunu nebo za pár stovek. Než si ale takový let koupíte, měli byste vědět, jak létání s nízkonákladovými dopravci funguje.

Low-cost aerolinky šetří, kde se dá. V základní ceně letenky bývá jen sedačka a malé příruční zavazadlo. Za všechno ostatní si musíte připlatit, často další stovky až tisíce korun. Například u Ryanairu nebo Wizz Airu není v ceně letenky ani standardní velikost palubního zavazadla. „Každý dopravce to má jinak. Obecně platí, že po Evropě už se létá jen s příručním zavazadlem na palubě, za větší kufr v zavazadlovém prostoru letadla se doplácí i dvojnásobek ceny letenky,“ upozorňuje Honza Macháček. Do rozměrů se musíte vejít. V opačném případě si to aerolinka nechá pořádně zaplatit.

Podobně je to také s odbavením. Dávno už neplatí, že dojedete na letiště a u přepážky vás zdarma odbaví. U některých aerolinek (například Ryanair, Wizz Air, Volotea) je zdarma jen online check-in. Letenky si musíte vytisknout sami, a to vždy v rozmezí několika dnů až pár hodin před odletem. Pokud zapomenete, na letišti za odbavení zaplatíte poplatky v řádech desítek eur.

Nepočítejte ani s jídlem, svačina z domova se hodí. Ceny občerstvení, které se prodává na palubě letadel, se pohybují od tří eur za snickersku až po 10 eur za obyčejnou bagetu. Za láhev vody dáte obvykle dvě eura.

Co nesmí na palubu?

Je jasné, že s bombou, pepřovým sprejem ani střelnou zbraní vás do letadla nepustí. Pozor ale i na nože a nůžky. Bezpečností kontrolou nemůžete projít s tekutinou v obalu, který má objem větší než 100 ml. Týká se to nejen vody, ale i parfémů, zubní pasty... Cokoli bude mít větší objem, celníci zabaví. S vodou lze nařízení obejít: celou lahev vylijte a po bezpečnostní kontrole si ji na záchodě napusťte pitnou vodou.