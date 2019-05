Trable s autem za vás vyřeší asistenční služba. Ne vše ale bude zdarma

Asistenční služby jsou dnes zcela automaticky součástí každého povinného ručení a rovněž i havarijního pojištění, pokud ho tedy máte sjednané. Služby asistenčních společností (například Global Assistance či Europ Assistance) jsou k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Navíc fungují nejen v Česku, ale po celé Evropě, u některých pojišťoven včetně celého Turecka.

Zavolat si o pomoc tedy můžete skutečně kdykoliv a odkudkoliv. „Počet zásahů za rok není omezen,“ dodává Milan Káňa z Kooperativy. A že takových volání není málo, dokládají statistiky pojišťoven.

Ročně desítky tisíc zásahů

Například u Generali řeší asistenční služba ročně přes 12 tisíc zásahů jen v České republice, v zahraničí je to kolem 1 500. Kooperativa loni vyřídila přes 52 tisíc zásahů asistenčních služeb, zhruba 94 procent z nich na území České republiky.

Typickým obdobím zvýšeného počtu asistenčních zásahů je léto a čas dovolených, a to i v zahraničí. „V letním dovolenkovém období naše asistenční služba zajišťuje mimo Českou republiku na sto padesát zásahů měsíčně,“ potvrzuje Renata Čapková z České podnikatelské pojišťovny (ČPP). Nejčastěji to bývá v Německu a Rakousku, a dále Chorvatsku a Itálii, kam v létě míří nejvíce českých turistů.

V cizině asistenci oceníte více

Právě v cizině v případě potíží řidiči pomoc asistenční společnosti více ocení. „V zahraničí totiž bývá řešení jakékoliv krizové situace zpravidla složitější, a to nejen kvůli jazykovým bariérám,“ konstatuje Ivana Buriánková z České pojišťovny.

Zůstat viset na půli cesty třeba na dovolenou není určitě nic příjemného. Díky pomoci asistenční služby ale nemusí být nic ztraceno. Své o tom ví jeden z klientů ČPP, který loni vyrazil s rodinou na dovolenou k moři do Chorvatska.

Nešťastný řidič volal kvůli nepojízdnému vozu na linku Global Assistance z Rakouska v půl třetí v noci. Do hodiny a půl již byla rodina s dvěma malými dětmi ubytována v hotelu a vůz odtažen do servisu. Během sobotního dopoledne servisní technici vozidlo opravili a rodina mohla pokračovat v cestě.

„Celý zásah byl pro klienta bezplatný,“ dodává Renata Čapková. Ovšem jen díky tomu, že měl asistenční služby sjednané v dostatečném rozsahu.

Co pojišťovna, to trochu jiné podmínky

Než tedy vyrazíte na cesty, ověřte si, co přesně zahrnuje asistence právě u vámi zvoleného pojištění. Co konkrétně, v jakém rozsahu a do jakých finančních limitů budete mít při potížích na silnici zdarma, se totiž u jednotlivých pojišťoven může lišit. A u konkrétní pojišťovny pak mohou být velmi výrazné rozdíly rozsahu služeb v závislosti na variantě povinného ručení (případně havarijního pojištění), kterou máte u pojišťovny sjednanou.

V první řadě si zjistěte, zda v pojištění máte zahrnutou asistenci jak pro případ dopravní nehody, tak pro případ poruchy. Například u České pojišťovny je u nejlevnější varianty povinného ručení zahrnuta základní asistence jen pro případ nehody, u všech ostatních ale i poruchy. Například u Generali, Kooperativy či ČPP platí asistence u všech variant povinného ručení pro nehody i na vybrané poruchy.

Co zahrnuje základ

V základu vám obvykle pomůže asistenční služba zařídit odtah vozidla, najít vhodný servis na opravu, poradí, jak postupovat v případě havárie. Pojišťovna uhradí také příjezd a odjezd zásahového vozidla s mechanikem. Je-li to možné, mechanik na místě závadu na voze odstraní. „Opravu si ale hradí klient,“ upozorňuje Milan Káňa.

U některých pojišťoven budete mít již v základu také třeba dovoz pohonných hmot (když vám palivo během jízdy dojde), pomoc při zamrznutí paliva či výměnu a opravu pneumatiky. U jiných ale takové služby získáte jenom za příplatek.

V limitech na odtah jsou značné rozdíly

Poměrně výrazně se již v základu liší limity pro odtah vozidla. Například Kooperativa má v základu zahrnutý zdarma odtah do 50 kilometrů v Čechách i v zahraničí. Česká podnikatelská pojišťovna má bezplatný limit do výše 7 500 korun pro Českou republiku a 15 tisíc korun do zahraničí. Nad uvedené limity pak cenu za odtah musíte doplatit ze svého.

Rozdíly jsou i u náhradního vozidla. Některé pojišťovny ho v základu platí jen pro případ nehody, nikoliv také pro poruchu. A liší se i počet dní.

Pomoc v zahraničí je širší

Více dalších služeb pak již v základu asistence zajišťují v zahraničí. Například vám operátor může pomoct s vyplněním Záznamu o dopravní nehodě, nebo vás po telefonu bude navigovat při ztrátě orientace.

Například Kooperativa vám v zahraničí v rámci základní asistence uhradí ubytování řidiče a spolucestujících ve vozidle na jednu noc, maximálně však do 50 eur na osobu. V případě ubytování samotného řidiče až 75 eur.

„Zajistíme také pomoc advokáta nebo tlumočníka v případě trestního nebo právního řízení, zadržení, pobytu ve vazbě, nebo v případě hrozby soudu či uvěznění,“ doplňuje Milan Káňa z Kooperativy. Limit, který v těchto případech pojišťovna v základu uhradí, činí 750 eur. Nebo vám zajistí finanční hotovost až tisíc eur, tedy pokud někdo z vašich blízkých či známých stejnou částku složí v ČR.

S čím se řidiči obrací na asistenční službu Nejčastější potíže: porucha motoru

nehoda

vybitá baterie

defekt pneu

porucha převodovky

porucha alternátoru

porucha spojky

porucha startéru

spadlý/prasklý klínový řemen

problémy s brzdami

vandalismus Dále například: záměna paliva

ztráta či zlomení klíče od zapalování



požár vozidla

Větší rozsah služeb za příplatek

Základní limity ale ne vždy budou dostatečné. Jestliže tedy jezdíte často nebo máte poruchové auto, je určitě na místě sjednat si širší rozsah asistence, u níž můžete čekat rozsáhlejší servis. Vyšší verzi přitom můžete získat buď k vyšším limitům povinného ručení, nebo v rámci připojištění (dopojištění).

Hlavní předností jsou pak celkově vyšší limity, zejména na odtah, náhradní vozidlo a ubytování, což se může hodit zejména při cestách do zahraničí, třeba na dovolenou.

Například pojišťovna Generali má v nejvyšší verzi asistenčních služeb za příplatek zahrnutou tzv. bezlimitní asistenci. „To znamená, že není aplikován žádný časový limit na opravu vozidla na místě, ale také není stanoven žádný finanční limit pojistného plnění pro asistenční zásah,“ vysvětluje Jan Marek z Generali.

U ČPP lze dokoupit navýšení limitů asistenčních služeb až o 18 tisíc korun v tuzemsku a až 66 tisíc korun v zahraničí. Zahrnuty budou i další služby jako ubytování a náklady na cestu do místa bydliště a podobně. V nejvyšší verzi je pak zahrnutý odtah až do 1 250 kilometrů a mnoho dalších služeb.

Telematická asistence

Ještě jinou úroveň asistenčních služeb pak pojišťovny nabízí díky moderním technologiím. Například pojišťovna UNIQA má vedle klasické asistence v nabídce ještě telematickou asistenci. Ta hlídá vozidlo nepřetržitě.

„V případě nehody registruje centrála díky nárazovému čidlu kolizi a ihned se zapojíš do řešení – telefonicky dohodne s řidičem potřebné kroky, a pokud se ho nepodaří kontaktovat, pošle na přesně určené místo záchranné složky hned,“ popisuje Eva Svobodová z pojišťovny UNIQA. Pomoc lze přivolat také v případě defektu nebo nevolnosti na silnici. Stačí stisknout nouzové tlačítko na palubní desce.

V nových vozech je pak od loňského dubna v souladu s evropskou legislativou podobné nouzové tlačítko (systém eCall) namontované již od výrobce. V případě nehody kdekoliv v EU pak systém automaticky kontaktuje tísňovou linku 112.

Sčítání limitů

Nejvyšší verze asistenčních služeb ovšem něco stojí. Pokud tedy moc nejezdíte, mohou být pro vás zbytečné. Pro delší cestu jednou za čas, například na dovolenou do zahraničí, se pak nabízí dvě možnosti.

„Pokud je k vozidlu sjednáno povinné ručení i havarijní pojištění, případně doplňkové pojištění asistenčních služeb, finanční limity pojistného plnění jednotlivých variant asistence se sčítají,“ popisuje Jan Marek. Stejnou možnost nabízí i ČPP. Například u Kooperativy se ale vždy volí pro danou situaci nejvhodnější ze sjednaných asistenčních programů.

Krátkodobá technická asistence i k cestovnímu pojištění

Všichni řidiči bez rozdílu pak mohou využít možnost sjednat si větší rozsah technických asistenčních služeb pro auto k cestovnímu pojištění. Tuto službu nabízí na trhu hned několik pojišťoven.

Například Kooperativa nabízí k cestovnímu pojištění sjednání služby Asistence Holiday. V rámci této nadstandardní asistence pro cesty do zahraničí je zahrnutý například odtah vozidla do místa bydliště až 1 500 kilometrů, doprava do cíle cesty (tedy třeba do místa dovolené), služba náhradního řidiče, pokud se původní řidič zraní například na horské túře a vůz nemá kdo řídit. Při cestách do 10 dnů za takovou pojistku zaplatíte 400 korun.

Pro kratší cesty do zahraničí si můžete asistenční služby k autu připojistit k cestovnímu pojištění také u ČPP, a to za cenu od 37 korun na den. I zde vám kromě odtahu a opravy vozidla zajistí a zaplatí ubytování či cestu domů, nebo zajistí náhradního řidiče.

Generali má u tohoto typu pojištění nastavený finanční limit na 75 tisíc korun, což umožňuje odtáhnout nepojízdné vozidlo zpět do Česka například až z Norska. A asistenční službu AutoCare k cestovnímu pojištění nabízí rovněž Česká pojišťovna a pojišťovna Slavia.

Asistenční společnosti pracují rychle

Pokud by se vám tedy stala dopravní nehoda, nebo se vám porouchalo auto, stačí zavolat na telefonní číslo asistenční společnosti vaší pojišťovny. „Úhrada služeb asistence jde z pojišťovny, motorista platí jen náklady nad rámec asistenčních služeb a jejích limitů plnění,“ říká Eva Svobodová.

Číslo na asistenční společnost najdete na zelené kartě. Lepší je ale uložit si ho do mobilu. Nebo můžete volat na Linku pomoci řidičů – 1224, kde vás operátor na asistenci přepojí.

Například na Global Assistance (1220) zvedají telefon v průměru do 11 vteřin. Pokud je řidič pouze prozvoní, což je zhruba pětina všech volání, operátor hned volá zpět. Operátor po vás bude chtít jméno a příjmení, druh vozidla, druh poruchy nebo nehody, popis situace a registrační značku vozu. „Pokud řidič nezná svou polohu, pošle mu operátor SMS, ve které je odkaz,“ popisuje Čapková. Po jeho rozkliknutí operátor uvidí na mapě přesné místo a vůz lokalizuje.

Pokud je třeba zajistit odtah, systém automaticky vybere nejekonomičtější vhodný odtahový speciál. „Po vyslání odtahového vozidla je pak řidiči zaslána SMS s informacemi o čase příjezdu a registrační značce odtahové služby, aby věděl, komu svěřuje svůj vůz,“ doplňuje Milan Káňa.

A například Generali má aplikaci, díky které může řidič přímo na displeji svého mobilu sledovat pohyb odtahového auta na mapě. Aplikaci není potřeba stahovat nebo instalovat, otevře se po rozkliknutí odkazu v SMS v internetovém prohlížeči telefonu.