Zmapovali jsme novinky v povinném ručení a návod, jak přejít jinam

Tak mi přišla složenka na povinné ručení. Chtějí zase o 50 korun víc, i když jsem nezpůsobila žádnou nehodu a mám maximální bonus. A lidem, kteří nehodu zavinili, se cena může až zdvojnásobit. Připlatí si také třeba mladí řidiči z velkých měst a se silnými vozy.

Podle pojišťoven je zdražování povinného ručení nezbytné a důvodů je hned několik. Třeba rostoucí výše škod z povinného ručení a také čím dál dražší práce v autodílnách. Ať je to, jak je to, málokdo bude chtít platit víc. A když, tak za lepší služby. Abyste se lépe orientovali, přinášíme přehled, co nového můžete u jednotlivých pojišťoven čekat.

Jarní novinky pojišťoven

AXA: Při likvidaci škody je možné využívat aplikaci – ve čtyřech krocích vyhodnotí rozsah poškození automobilu a navrhne výši pojistného plnění. Pokud klient souhlasí, může mít peníze na účtu do 24 hodin od nahlášení škody. V rámci asistence poskytují bezplatný odtah v rámci Česka a Slovenska. U balíčku Premium (limity 140/140 milionů) hradí i totální škodu na vozidle klienta do výše 150 000 korun.

ALLIANZ: Autopojištění nabízejí nově ve čtyřech přehledných balíčcích, pojistné limity nezačínají na zákonných 35/35 milionech, ale jsou minimálně 70/70 milionů.

ČESKÁ POJIŠŤOVNA: Mini Havarijko je určeno řidičům starších vozů. Je to připojištění k povinnému ručení a funguje pro poškození vozu viníka (který nemá sjednané klasické havarijní pojištění). Limity 10 až 50 tisíc, cena od 349 korun ročně. Možnost uplatnit bonus z osobního auta na obytný automobil.

ČSOB POJIŠŤOVNA: V nejvyšší variantě Premiant navyšují limit plnění škody na vlastním vozidle (= vozidlo viníka) a rozšiřují nároky na zapůjčení náhradního vozidla.

DIRECT: Má webovou aplikaci k samostatnému vyřízení pojistné události – pokud klient souhlasí s navrženou výší plnění, bude vše vyřízeno do 24 hodin. Průvodce škodou na zdraví – právní pomoc klientům, kteří se při nehodě zraní. Garance ceny pro ojetá vozidla – v případě totální škody nebo odcizení dostane klient částku, za kterou auto koupil.

GENERALI: Doplňkové pojištění k povinnému ručení – poškození vlastního vozidla při zaviněné dopravní nehodě. Limity 10 až 50 000 korun, cena od 349 korun za rok.

SLAVIA: V polovině dubna spouští zpřesněnou regionální segmentaci – cena pojištění by tak měla být přesnější a spravedlivější. Sleva pro klienty, kteří z havarijního pojištění využijí plnění formou rozpočtu.

UNIQA: Poúrazová asistence pro motoristy, kteří se zranili v souvislosti s nehodou. Jde o komplexní servis pro lidi s handicapem po autonehodě (telefonické zdravotní konzultace, doprava do zdravotnického zařízení a zpět, dovoz léků, nákup potravin, běžný úklid domácnosti...) do limitu 10 000 korun. Roční cena 300 korun pro řidiče a 130 korun za každé další sedadlo v autě.

Devět situací, jak změnit pojišťovnu

Pokud jste si vyhlédli jinou pojišťovnu, přechod k ní není úplně jednoduchý. Kdy lze smlouvu vypovědět a jaké to s sebou nese povinnosti? Situací, kdy lze ukončit smlouvu o povinném ručení, je devět.