Výlet na kolech kolem rakouských jezer se nekonal. Stálo je to tisíce

„Výlet na kolech jsme s mým třináctiletým synem plánovali nejméně půl roku. Kola byla umístěna na nosiči za autem. Na hranicích ale došlo k dopravní nehodě. Měli jsme poškozenou přední část auta a byla nutná nejen oprava, ale i kontrola na diagnostice,“ popisuje pětačtyřicetiletý Pavel Tejkal z Opavska.

A jak už to u dopravních nehod bývá, otec a syn čekali na odtah poškozeného auta pět hodin, další hodiny strávili v servisu, kde museli vyřídit písemnosti pro přistavení náhradního vozidla.

„Problémy byly i s našimi koly, za která nechtěl nikdo nést odpovědnost a náhradní vozidlo nosiče nemělo. Nakonec jsme nechali kola na úpis v servisu a náhradním vozidlem jeli do sedmdesát kilometrů vzdáleného hotelu,“ dodává Pavel. Cyklo-dovolená bez kol se kvůli dopravní nehodě prodražila o téměř dva tisíce korun za úschovu kol, další peníze musel Pavel zaplatit za dovoz do servisu. „Poučil jsem se a příště budu obezřetnější. Hlavně, že to nedopadlo hůř,“ shrnuje Tejkal.

Dnes už ví, že až pojede na výlet příště, raději si za asistenční služby připlatí. Ty jsou sice pro případ dopravní nehody nebo poruchy v ceně povinného ručení, jejich rozsah se ale hodně liší. Za rozšíření nabídky si musí klient připlatit i stovky korun ročně, proto to mnozí riskují s myšlenkou, že jim se přece nemůže nic stát. Mnoho řidičů si navíc nedokáže dobře spočítat, co sjednaná základní služba zahrnuje ve vztahu k možnému riziku.

A právě tady dochází k rozdílům v poskytování asistenčních služeb a klienta mnohdy nemile překvapí, a to i když jsou podmínky konkrétně popsány v pojistné smlouvě.

„Při pojistné události klient pojišťovny zjistí, že se při využití asistence nevejde do nastavených limitů, nebo výčtu služeb a bude se muset na úhradách nezbytných služeb podílet, například za odtah vozidla. Nárok na něj je totiž smluvně sjednán na úhradu pouze omezeného množství kilometrů,“ říká Jiří Matusík, analytik neživotního pojištění skupiny Partners.

Asistenční služby v základní verzi prakticky vždy limitují dovoz vozidla do nejbližšího smluvního servisu. Pokud je klient na rodinné dovolené nebo služební cestě na druhém konci republiky, nebo dokonce v zahraničí, náklady s návratem domů se mohou při odtahu vyšplhat k desetitisícům.

Odhad řidičů bývá mylný

V základní verzi asistenční služby se limit v tomto případě většinou pohybuje kolem dvou tisíc korun nebo padesáti kilometrů. Cena odtahové služby je kolem 25 korun za kilometr, což se rovná asi 80 kilometrům.

Základní asistence většinou zahrnuje radu pracovníka na telefonu, základní právní a dopravní poradenství, dopravu do nejbližšího servisu, vyproštění, odtah vozidla a uskladnění vozidla v nejbližším servisu.

„V praxi se setkáváme s tím, že klienti nedokážou odhadnout reálné náklady spojené s odtahem jejich vozidla. Mají pocit, že ze stanoveného limitu se odečítají pouze náklady za ujeté kilometry a často zapomínají na náklady za naložení, složení a vyproštění vozidla,“ říká Kateřina Ikráthová z oddělení interní a externí komunikace Allianz pojišťovny.

Aby pojišťovna zamezila těmto problémům, zrušila limit na odtah vozidla v korunách s tím, že klientovi garantuje v případě nehody či poruchy odtah jeho vozidla do jí určeného servisu.

„Problém je, že ta základní asistence je opravdu jenom základní. Pojišťovny její rozsah definují buď finanční částkou, anebo počtem kilometrů v případě nutného odtahu vozidla,“ vysvětluje Jiří Matusík a upozorňuje na další komplikace.

„Může se stát, že pojišťovna nezaplatí náhradní vozidlo na více než dva dny a v autoservisu se s opravou opozdí. Za třetí a další započaté dny si tak musí pojištěnec pronájem náhradního vozidla platit sám,“ dodává a zmiňuje, že v pojistné smlouvě lze sjednat možnost volby místa, kam bude vozidlo odtaženo, nebo zrušit limity na odtah vozidla - vše samozřejmě za příplatek.

Komu se vyplatí připlatit si?

„Každý klient musí zvážit, jaké cesty do budoucna zhruba plánuje. Pokud zajede autem o velikonoční neděli na nedaleký hřbitov, pak není nutné sjednávat rozšířenou asistenci. Ti, kdo ale jezdí častěji a pravidelně, a třeba i do zahraničí, by si měli automaticky sjednat nadstandardní asistenci, včetně odpovídajících limitů,“ vysvětluje Matusík.

Nadstandardní asistence začíná od 200 korun až po 1 500 korun. V této ceně je už třeba v rámci asistence i bezlimitní odtah po celé Evropě.

Částka se logicky navyšuje s rozsahem zvolených služeb a jejich limitů. Pojištěnec si může připlatit například za sjednání pomoci pro případy, že si třeba zabouchne v autě klíče, píchne pneumatiku nebo potřebuje proplatit cestu domů vlakem nebo autobusem. Za příplatek může požadovat také přistavení náhradního vozidla do jedné hodiny od pojistné události, ubytování nebo úschovu nepojízdného vozidla.