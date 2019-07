Soused pronajímá byt přes Airbnb, jeho hosté nás ruší. Jak se bránit?

Naše ložnice sousedí s bytem, který je pronajímán jako airbnb a často se zde ubytují lidé, kteří jsou velmi hluční. Je možné po majiteli vedlejšího bytu požadovat vybudování protihlukové stěny?

Vybudování protihlukové stěny po sousedovi výslovně požadovat nelze. Je ale možné domáhat se toho, aby se zdržel a zamezil všemu, co způsobuje mimo jiné nadměrný hluk - doslova v míře nepřiměřené místním poměrům. Říká se tomu omezení vlastnického práva a týká se to také například kouře, otřesů, zápachu apod. Je jedno, že hluk způsobují návštěvy, protože za ně soused odpovídá a on je povinen nadměrnému hluku zabránit. Jakým způsobem tak učiní, je na něm. Může lépe vybírat návštěvy, může přesunout obývací pokoj, nebo svůj byt skutečně může odhlučnit.

Předpokládám, že minimálně noční klid by hosté respektovat měli. Co máme dělat, pokud je ještě ve tři ráno v bytě večírek?

Taková situace se dá v průběhu nočního klidu řešit přivoláním policie, která sepíše protokol, návštěvu napomene, nebo věc předá do přestupkového řízení. U návštěv z ciziny přestupkové řízení sice nemusí být příliš účinné, ale pokud obtěžování hlukem přesáhne určitou míru a budete se domáhat ochrany u soudu, mohou protokoly od policie či z přestupkového řízení sloužit mimo jiné jako důkaz, že hluk opravdu překročil zákonné meze. Já ale vždy doporučuji nejprve se s majitelem sousedního bytu pokusit domluvit.

Přes Airbnb jsou nabízeny také Luxusní apartmány u londýnského Hydeparku.

Dosud jsme žili ve velmi klidném domě, dnes si někdy připadám spíše jako v hlučném hotelu. Copak soused nepotřebuje k provozování ubytování souhlas ostatních nájemníků a není možné mu takové podnikání zakázat?

Nájemník může dále pronajímat byt pouze se souhlasem majitele bytu. Častá argumentace provozovatelů airbnb je, že jde „jen o návštěvu“. Nicméně návštěva bez přítomnosti nájemce není návštěvou, ale ubytováním a jakousi formou krátkodobého podnájmu a navíc přenecháním bytu bez kontroly třetím osobám, a proto je zde potřeba předchozího souhlasu majitele. V takovém případě může majitel bytu nájemní smlouvu vypovědět z důvodu hrubého pochybení ze strany nájemce. Pokud ovšem provozuje airbnb sám majitel bytu, omezit to nelze.

Jak je to v případě družstva?

Tady doporučuji obrátit se na orgány družstva či řešit vše na členské schůzi. Podle mých zkušeností poškozený zůstává sám. Pokud návštěvy neruší také někoho dalšího, většinou to orgány družstva nebo správci neumí nebo nechtějí řešit.

Družstvo jako vlastník bytů má ale řadu možností, jak problém vyřešit i jak mu předejít. Například může upravit ve stanovách, že přenechání bytu bez dohledu = krátkodobý podnájem a bez předchozího souhlasu družstva je důvodem pro vyloučení z družstva.

Nikdo vám neřekne, jak by to dopadlo u soudu, kdyby se vyloučený člen družstva bránil. Neznám žádný nález Nejvyššího soudu ČR či Ústavního soudu ČR, který by širší problematiku rušení ostatních v této návaznosti výslovně řešil. Bude tak záležet na konkrétním soudci, jak celou věc pojme. V případě sporu by ale šlo argumentovat i tak, že docházelo k častému a opakovanému nadměrnému rušení ostatních a vázat postih vyloučení z družstva pouze na rušení práv ostatních - nadměrný zápach, hluk, otřesy apod. Možná obrana tedy je, jednoduchá ale nebude.