Dostal v Egyptě trombózu. Stálo to přes osm set tisíc korun

Na letní dovolenou do zahraničí míří stále více Čechů. Rok od roku tak stoupá i počet lidí, kteří tam musí řešit nějaké potíže. Podle statistiky České asociace asistenčních společností (ČAAS) využilo pomoci asistence v minulém roce již 85 tisíc turistů. Například ERV Evropská tak řeší desítky tisíc škod ročně, Kooperativa okolo sedmi tisíc. „90 procent z nich připadá na riziko léčebných výloh,“ upozorňuje Milan Káňa z Kooperativy. A stejně je tomu u dalších pojišťoven.

Totéž potvrzují asistenční služby. „Mezi nejčastější služby, které poskytujeme, patří vyhledání vhodného lékařského zařízení, zajištění lékařského ošetření a repatriace klienta zpět do vlasti,“ říká Marek Jaroš, člen prezidia ČAAS a generální ředitel asistenční společnosti Global Assistance.

Nejvíce případů přitom připadá na tradiční dovolenkové destinace jako je Chorvatsko, Itálie, Rakousko, Slovensko, Řecko, Španělsko, Turecko, Egypt a Tunisko. Ze zámořských destinací pak nadále dominují USA a Thajsko, každoročně řeší pojišťovny případy i v nejrůznějších exotických zemích.

Léčba v zahraničí se může šplhat do milionů

V těchto vzdálených destinacích se ovšem úhrada za léčbu a zvláště repatriaci, tedy transport do vlasti, může vyšplhat do astronomických výšin. Příkladem může být nehoda motorkáře ve Vietnamu, který řešila Česká pojišťovna. Motorkář musel být repatriován do vhodného zdravotního zařízení v Thajsku a následně leteckým speciálem do České republiky. Náklady na zdravotní péči, hospitalizaci a repatriace se v součtu vyšplhaly na čtyři miliony korun.



Za jiného klienta, 84letého muže, pak Česká pojišťovna zaplatila více než milion. Muž si na dovolené na Kapverdských ostrovech zlomil stehenní kost. Na ostrovech je ale jen jediné zdravotnické zařízení, kde proběhlo základní ošetření. Operace proběhla až v Česku, kam byl muž převezen leteckým speciálem.

Zajímejte se o kvalitu asistenční služby

Pokud se tedy chystáte na dovolenou do míst, kde je zdravotnictví na nepříliš vysoké úrovni, zajímejte se i o kvalitu asistenční služby, s níž má pojišťovna smlouvu. „Ptejte se přímo v pojišťovně, jakou má infrastrukturu, zkušenosti či postupy,“ říká Vlastimil Divoký z ERV Evropské.

To, co vám v takových destinacích zachrání život, je totiž profesionalismus, rychlost a zkušenost asistenční služby. „Pro exotické země proto doporučuji volit pojištění od velkých společností, které jsou známy po celém světě,“ říká Lukáš Urbánek, finanční poradce ze společnosti Partners.

Miliony platí pojišťovny i v tradičních destinacích

Milionové částky však platí pojišťovny i při pojistných událostech, které se stanou v tradičních dovolenkových destinacích. Tak například ERV Evropská uhradila dva miliony korun za klientku, která utrpěla mozkovou mrtvici na Mallorce či 1,8 milionu korun za klienta, kterého postihl infarkt ve Španělsku.

Velmi častá jsou i pojistná plnění v řádech statisíců. „Jeden z našich klientů dostal v Egyptě trombózu v noze. Bylo tedy nutné lékařské ošetření, laboratorní vyšetření, rentgen EKG, injekce a léky a následně letecká a pozemní repatriace,“ vyjmenovává Renata Čapková z České podnikatelské pojišťovny (ČPP).

Za zlomeninu nosu po trefě tvrdým míčkem, kterou utrpěl jiný klient ČPP v Portugalsku, zaplatila pojišťovna 400 tisíc korun. Byla totiž nutná hospitalizace na ORL a chirurgický zákrok. A za klientku, kterou v Chorvatsku postihla mozková mrtvice, uhradila ČPP více než čtvrt milionu korun. I v tomto případě totiž byla potřeba letecká repatriace.

Běžné nemoci stojí v cizině desítky tisíc

Nejvíce pojistných událostí ovšem připadá na běžné nemoci a úrazy. „Z naší práce vyplývá, že žebříčku nejčastějších potíží, které trápí české dovolenkáře v cizině, dominují gastroenterologické potíže, záněty nosohltanu, nachlazení, bolesti zubů a úrazy různého charakteru, od menších zranění po těžší, která vyžadují intenzivní péči,“ potvrzuje Zbigniew Macura, člen prezidia ČAAS a provozní ředitel Allianz Partners pro severní a východní Evropu.

Co se týče úrazů, mezi ty nejčastější patří poranění dolních a horních končetin či poranění hlavy. „Stále častěji se ale setkáváme také s případy dětských úrazů při využívání atrakcí v hotelových komplexech,“ popisuje Ivana Buriánková z České pojišťovny. Typickou situací je uklouznutí na mokrých dlaždicích u bazénu a následný pád, stejně jako pohmožděniny či zlomeniny z tobogánů a prolézaček.

„Výjimkou ale nejsou ani pády ze skály do moře při pořízení fotografického snímku či pouhého pohledu na moře. S těmito případy se setkáváme zejména z Chorvatska,“ říká Milan Káňa.

Ani v těchto případech nejsou částky za ošetření a léčbu zanedbatelné. Střevní potíže, úpaly nebo úžehy většinou vyřeší místní lékař. „Náklady za ošetření a léky se v těchto případech pohybují obvykle do 500 eur, tedy zhruba do 13 tisíc korun,“ uvedl Káňa.

Lehčí úraz bez operace se v zahraničí orientačně pohybuje v rozmezí 500 až 1 200 eur (cca 13 000 až 30 700 korun) za vyšetření, medikaci a zafixování. U těžších úrazů s operací je pak cenové rozpětí větší, obecně mezi 5 až 15 tisíci eur (cca 125 000 až 380 tisíc korun) v závislosti na akutnosti a rozsahu zranění. A k částkám za léčbu je potřeba mnohdy přičíst ještě cenu za transport, ať již sanitkou, vrtulníkem či leteckým speciálem.



Pojištění má krýt všechny aktivity na dovolené

Je tedy jasné, že vydávat se na dovolenou bez cestovního pojištění, jehož základem budou léčebné výlohy, doplněné dalšími připojištěními, je značně riskantní. Aby ale v případě potřeby zafungovalo, jak má, je potřeba, aby bylo správně vyladěné.

Důležitou roli přitom hraje nejen destinace, ale i věk. Například podle statistik ERV Evropské stojí průměrná léčba seniora nad 70 let zhruba 5,5krát více než dítěte a 3,5krát více než dospělého do 70 let. Děti pak tvoří čtvrtinu všech případů léčebných výloh. Takže limity volte raději vyšší.

U sportů jsou podmínky pojišťoven různé

Zásadní je pak i zaměření vaší dovolené, zvláště pokud nechcete jen ležet na pláži. Promyslete si všechny aktivity, kterým se na dovolené chcete věnovat. U sportů věnujte pozornost tomu, zda je zahrnut přímo v základním pojištění, nebo je třeba sjednat připojištění. V základu jsou běžné činnosti, tedy třeba i jízda na tobogánu, rekreační turistika či cyklistika.

„Trendem je ale rostoucí zájem o adrenalinové dovolené,“ konstatuje Ivana Buriánková. A zde se již podmínky pojišťoven dost liší. Tak například stále oblíbenější cyklistické disciplíny, jako je například BMX freestyle či down hill budete potřebovat připojištění na rizikové/adrenalinové sporty. A u některých pojišťoven to dokonce bude nepojistitelné.

Stejně je tomu například u sjíždění řek na kánoích či raftech. „Do stupně číslo 1 Alpské klasifikace je zahrnuto v základu, stupně 2 a 3 je třeba si připojistit,“ říká Renata Čapková. Například u ERV Evropské ale bude v základu stupeň obtížnosti 1 a 2 a připojištění bude třeba až u třetího stupně.

Rozdílné podmínky platí rovněž pro potápění. Někde budete mít v základu jen šnorchlování, jinde přístrojové potápění do 10 metrů. Za příplatek pak je možné pojistit u některých pojišťoven potápění až do 40 metrů.

Jachting a rybolov je obvykle zahrnutý v základu jenom na uzavřených vodních plochách nebo na moři do tří kilometrů od pobřeží. „V běžném pojištění máme zahrnuté například také jednodenní výlety na moři s profesionální posádkou či plavbu na zaoceánských lodích nebo lodích typu cruise ship,“ uvádí další z příkladů Čapková. Pokud byste si však chtěli třeba na půl dne půjčit motorový člun a projet se sami podél pobřeží, pojištění si ověřte.

Chronická nemoc musí být stabilizovaná

Nemalou roli hraje i aktuální zdravotní stav. „Pokud jste již nějak nemocní, je velice pravděpodobné, že se naše pojištění na takové léčení v zahraničí již nebude vztahovat. Pro pojišťovnu se totiž nejedná o náhodnou událost,“ upozorňuje Lukáš Urbánek.

Vliv na platnost pojištění může mít i chronická nemoc. Standardně vás totiž pojistí, jen pokud půjde o stabilizovaný chronický stav. „Je to stav pojištěného, kdy jeho chronické onemocnění, které existovalo ke dni počátku pojištění, je z lékařského hlediska potvrzeno před odjezdem jako stabilizovaný stav a nic nenasvědčuje tomu, že by v průběhu cesty nastala potřeba vyhledat lékaře,“ popisuje Renata Čapková. Je ale třeba si nechat předepsat dostatečné množství potřebných léků, které v souvislosti s nemocí užíváte. Ty totiž pojišťovna nehradí.

Pojišťovny se také brání zdravotní turistice. „Takže pokud si jedete do zahraničí nechat udělat nové zuby a rádi byste to měli zaplacené z cestovního pojištění, tak to asi neklapne,“ říká Lukáš Urbánek. „Pokud ale budete mít například zánět, tak vám s největší pravděpodobností pojištění pomůže.“

A vyloučeny z úhrady jsou i další věci. Ve výlukách je zejména alkohol. I když třeba ke skleničce vína či piva bývají pojišťovny tolerantní. Pokud si však způsobíte úraz v silné podnapilosti, může pojišťovna plnění krátit nebo zcela odmítnout. Ve výlukách jsou pak obvykle i poslední týdny těhotenství.