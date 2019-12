Modernizací neprochází jen lyžařská střediska, ale i systémy skipasů

Ty tam jsou doby, kdy v kase u vleku prodávali jeden typ skipasu, který platil jen pro jedno středisko, někdy dokonce třeba jen na jeden vlek. I u nás dnes lze na jednu permanentku lyžovat ve více skiareálech a tím pádem také na více kilometrech sjezdovek. Například v rámci InterSkiregionu Fichtelberg-Klínovec můžete lyžovat i v sousedním Německu. Permanentka SkiResortu Černá Hora – Pec platí nově na 50 kilometrů sjezdovek v rámci šesti středisek.

Do kolika let je dítě a od kolika senior?

A to zdaleka není vše. „Podle vyhlášky ministerstva dopravy existují jízdenky na jednotlivou jízdu a jízdenky časové opravňující k více jednotlivých jízdám,“ popisuje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest, co říká ke skipasům legislativa.

Naprostou převahu dnes mají časové permanentky, které existují v několika variantách. Podle toho, jak dlouho chcete lyžovat si můžete vybrat skipas jen na několik hodin, jednodenní, vícedenní nebo sezonní.

Cenově se pak liší podle věku lyžaře. Pozor ale, tyto hranice mají v jednotlivých střediscích nastavené různě. Například na Lipně lyžuje každé dítě, kterému ještě nebylo šest let, za 20 korun. Stejnou cenu platí rovněž senioři nad 70 let. Dítě je od 6 do 15 let včetně, od 16 do 18 let se jedná o juniory. Dospělá osoba je na Lipně od 19 do 64 let, od 65 do 70 let tu pak lidé lyžují za seniorský tarif.

Také na Dolní Moravě lyžuji děti do nedovršených 6 let za symbolickou částku, a to 50 korun. Od 6 do 15 let se platí dětský tarif, za seniory zde považují osoby starší 63 let. Ve Skiareálu Klínovec lyžují zdarma děti do 6 let, dětský tarif tu mohou využít děti ve věku od 7 do 16 let včetně. Od 17 let je třeba platit jako za dospělého a tarif pro seniory je určen pro lidi od 63 let.

Skipasy pro rodiny

Podobně jako v Alpách nabízí již i u nás mnoho lyžařských areálů speciální typy skipasů pro rodiny s dětmi. „V letošní sezoně jsme přišli s novinkou, a tou jsou rodinné skipasy za zvýhodněnou cenu. Jde o kombinace jeden nebo dva dospělí a jedno nebo dvě děti. Na další dítě je pak další výhoda,“ popisuje Jiří Falout z Infocentra Lipno. „Ačkoliv se jedná o rodinný skipas, nijak nekontrolujeme, zda jde o rodinu. Pokud si dva dospělí koupí ještě dětský skipas, tak dostanou automaticky rodinný skipas.“ Takový rodinný skipas platí vždy na jednodenní lyžování.

Jednodenní rodinné skipasy mají například také na Klínovci (platí pro rodiny s dětmi ve věku 7-16 let). Každé další dítě má 50procentní slevu z tarifu dětské jízdenky. „Při zakoupení rodinného jízdného ale musí být prokázaná rodinná příslušnost,“ upozorňuje Hana Hoffmannová ze Skiareálu Klínovec.

Na Dolní Moravě mají rodinné skipasy také na jeden den, ale navíc i ve variantě na 4 hodiny. Pro rodiny mají permanentky rovněž třeba v Herlíkovicích, Kamenci, ve Skiareálu Mariánky, ve středisku Deštné v Orlických horách, Skiaréně Karlov, ve Ski Bílá v Beskydech či Skiareálu Špičák v Železné Rudě na Šumavě (tady platí pro libovolný počet vlastních dětí).

„Střídací“ skipas

V nabídce se objevují i tzv. rodičovské či chcete-li „střídací“ skipasy. Ten mohou současně využívat dva lidé, respektive rodiče. Jeden z nich lyžuje třeba se starším potomkem, druhý se věnuje mladšímu, který ještě nelyžuje.

Rok od roku ho nabízí stále více českých lyžařských středisek. „Máme variantu jednodenního rodičovského skipasu, který je přenosný. Při zakoupení je ale potřeba nahlásit jména,“ potvrzuje Pavel Zigáček ze sport resortu Dolní Morava.

Rodičovský skipas mají také na Klínovci, a to pro rodiny s dětmi mladšími 7 let. K pokladně se v tomto případě musí dostavit celá rodina a musí prokázat rodinnou příslušnost (či registrované partnerství). Nově mají od letošní sezony „střídací“ skipas také na Lipně.

Běžně jsou skipasy nepřenositelné

Standardně jsou totiž jednodenní či vícedenní skipasy nepřenosné. A skiareály si to hlídají. Prostory u pokladech a zejména pak odbavovací systém (turnikety) jsou proto monitorovány kamerovým systémem. „Ten, kdo skipas použije při prvním průjezdu turniketem, je považován za vlastníka. Jeho skipas pak nesmí použít někdo jiný,“ popisuje Jiří Falout. „Prvním průchodem turniketem je jízdenka znehodnocena a vázána s osobou držitele, tím je nepřenosná,“ potvrzuje také Hoffmannová.

Stejně mají nepřenositelnost nastavenou rovněž v naprosté většině ostatních středisek. „Tímto lyžařské areály bojují proti půjčování či přeprodávání skipasů. Byť legislativa tak jednoznačná není, na tuto variantu nezbývá lyžaři než přistoupit, pokud chce jezdit,“ doplňuje Hekšová.

Při ztrátě či poškození skipasu vám vystaví duplikát

Pokud byste však náhodou skipas někde ztratili, nebo se třeba nějak poškodil, zoufat nemusíte. „Při ztrátě skipasu funguje systém blokace a vystavení náhradní karty,“ říká Falout. Totéž dnes již umožňují snad všechny areály vybavené moderním odbavovacím systémem.

Jen tak to ale samozřejmě nejde. „Lyžař musí přijít s pokladním dokladem od původního, ztraceného skipasu, pak je možné vystavit duplikát,“ popisuje Zigáček. „Podmínkou však je, že na dokladu je čitelný kód skipasu.“

Kdy vám vrátí peníze za nevyužitý skipas

Shodně vám také zřejmě nikde nevrátí peníze za nevyužitý skipas z důvodu špatného počasí. „Pokud ale víme, že předpověď počasí není ideální, nabízíme lyžařům bodové skipasy, které lze využít po celou sezonu nebo skipasy na 5 či 6 ze 7 dní, kdy mohou lyžaři nějaké dny vynechat,“ dává tip Falout.

Jinak tomu ale může být v případě, že nepojedou lanovky. „Někde můžete požadovat vrácení jízdného nebo jeho poměrné části v případě, že došlo k výluce alespoň 50 procent lanovek a vleků po dobu více než 90 minut. Jinde se jízdné nahrazuje v případě současného zastavení všech lanovek trvající déle než tři hodiny,“ uvádí příklad Hekšová. Některé areály vám vrátí peníze, jiné vám dají poukaz.

Podobně rozdílně se provozovatelé skiareálů staví k náhradě skipasů pro případ zranění. Někde vám nevrátí nic, jinde vám peníze vrátí. Samozřejmě ale úraz budete muset doložit lékařskou zprávou.