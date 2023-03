Hypoteční trh přešlapuje. Co ho může rozhýbat?

„Hypoteční banky s vidinou přicházejícího jara a tím zahájení stavební sezony začaly aktivněji přistupovat ke své cenotvorbě a v souvislosti s konkurenčním bojem začaly některé z bank snižovat úrokové sazby hypoték,“ říká Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.

„Úrokové sazby hypotečních úvěrů víceméně stagnují. V posledních týdnech některé banky úrokové sazby snížily, ale zaznamenali jsme na trhu i zvyšování sazeb, takže stav zůstává prakticky nezměněn,“ dodává David Eim, místopředseda představenstva Gepard Finance.

Průměrná nabídková sazba klesla na 6,27 %

Průměrná nabídková sazba hypoték podle Fincentrum Hypoindexu klesla v březnu o 10 bazických bodů a k 6. březnu tak činila 6,27 % p. a. V posledních dvou letech průměrná nabídková sazba hypoték převážně rostla, klesla pouze loni v září a říjnu, a to pouze o pět respektive tři bazické body.

„V závěru minulého roku a ještě počátkem tohoto docházelo k viditelnému poklesu ceny tzv. úrokových swapů a to sebou neslo naději, že by úrokové sazby mohly klesat. Ale poslední měsíc tento ukazatel zase začal růst a nechybí mnoho, aby se přiblížil svým rekordním hodnotám z října minulého roku. S ohledem na tento vývoj si nemyslím, že by se banky aktuálně přetrhly se snižováním sazeb,“ předpokládá David Eim.

„Současné drobné snížení může spolu s poklesem hodnoty některých nemovitostí přeci jenom hypoteční trh trošku rozhýbat. Nicméně toto případné oživení bude jen drobnou náplastí na obrovský výpadek, které hypoteční trh zaznamenal v předchozím roce,“ poznamenává Jiří Sýkora.

Měsíční splátka klesla o 209 korun

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 % odhadní ceny nemovitosti při splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 6,27 % p. a. klesla v březnu o 209 korun na 23 132 korun. „Výše měsíční splátky se tak vrátila na úroveň loňského léta,“ komentuje Sýkora.

Hypoteční trh od druhé poloviny minulého roku přitom citelně zpomalil. Podle České bankovní asociace je objem nově poskytnutých hypoték nejnižší za posledních zhruba deset let, počet hypoték pak za posledních 20 let. Důvodem je hlavně nárůst hypotečních sazeb. Splátka milionové hypotéky se totiž zvýšila přibližně o 2 000 korun za měsíc. Pro průměrnou třímilionovou hypotéku tak měsíční splátka vzrostla přibližně o 6 000 korun a dosahuje tak necelých 20 000 korun v závislosti na délce splatnosti.

Kdy čeká hypoteční trh výraznější oživení?

Bankovní rada České národní banky (ČNB) bude opět rozhodovat o nastavení základních úrokových sazeb na konci března. Dvoutýdenní repo sazba ale zřejmě i po březnovém jednání bankovní rady zůstane na úrovni 7 %. Hypoteční trh přesto již nedočkavě vyhlíží snižování základní sazby, které ale může přijít později, než se čekalo.

„Prognózy vývoje sazeb pro letošní rok se nevyvíjí úplně nejlépe. Stejně tak jako ČNB v tichosti upravuje svoje odhady vývoje letošní inflace z 9,1 % na téměř 11 %, tak se dá očekávat, že i případné snižování sazeb se posouvá. A tak původní optimistické odhady na snižování základních sazeb už na podzim letošního se nezdají příliš reálné. Pokud tedy vůbec dojde letos k poklesu těchto sazeb, tak je můžeme čekat až na jeho konci, případně až počátkem roku 2024,“ uzavírá Jiří Sýkora.