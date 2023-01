Sazby hypoték zamrzly, nemovitostní trh stagnuje. Co čekat v roce 2023

„Rok 2022 skončil v oblasti hypotečních úvěrů neslavně. Podepsaly se na tom především vysoké úrokové sazby a ruku v ruce s nimi následný propad zájmu o hypotéky. V posledním měsíci roku se většinou již nic zásadního neděje a rok 2022 to potvrdil. Banky neměly žádný impulz k jakýmkoliv změnám úrokových sazeb, a tak sazby celý měsíc stagnovaly. Rok 2022 jsme tedy uzavřeli s úrokovými sazbami kolem 6 % p.a.,“ hodnotí závěr roku na hypotečním trhu David Eim, místopředseda představenstva Gepard Finance.

„Sazba Fincentrum Hypoindexu pro rok 2023 startuje na stejných sazbách, na kterých končil rok 2022. Potvrzuje se tedy očekávaný trend stagnace úrokových sazeb, který pravděpodobně vydrží do jarních měsíců, kdy nejspíše banky spustí pravidelné jarní akce na podporu hypotečního trhu. Nicméně půjde pravděpodobně opět pouze o výkyvy v ustáleném trendu,“ poznamenává Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.

Měsíční splátky neklesají

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 % odhadní ceny nemovitosti při fixaci na tři roky, splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 6,34 % p. a. zůstala v lednu stejná jako v prosinci, a to ve výši 23 274 korun.

A jaký lze očekávat vývoj úrokových sazeb v roce 2023? „Dokud se České republice nepodaří stabilizovat inflaci a Česká národní banka nezačne snižovat klíčové úrokové sazby, do té doby se zlevňování hypoték nedá čekat. Pro nejbližší měsíce se tedy úrokové sazby zřejmě měnit příliš nebudou. Nemyslím si, že by se na tom něco změnilo během prvního kvartálu a ani potom nečekám žádný výrazný pokles. Dá se spíše čekat, že i při poklesu inflace na přijatelnější hodnoty bude ČNB snižovat sazby opatrně a bez zbytečného spěchu,“ říká David Eim.

Hypoteční trh propadl

Banky poskytly klientům loni úvěry na bydlení za 217 miliard korun. Ve srovnání s mimořádným výsledkem v roce 2021 jde o pokles na čtyřicetiprocentní úroveň.

„Rok 2022 se nesl ve znamení výrazného ochlazení trhu s bydlením. Skončilo období extrémně nízkých sazeb a rychlého růstu cen nemovitostí. Celková ekonomická situace ve spojení s regulačními opatřeními ČNB vedla ke zpomalení trhu. Podobný vývoj očekáváme i v roce 2023,“ říká Martin Vašek, generální ředitel Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny.

Podle odborníků se pokles poptávky dotkl jak domů, tak bytů. Poptávka po rekreačních objektech se zastavila. To mělo za následek výrazné zpomalení růstu cen nemovitostí. Výjimkou jsou pozemky, kde sice došlo k zpomalení cenového růstu, nicméně poptávka neklesla.

„Na trh negativně působily zejména vysoké sazby hypoték. To se projevilo v poklesu poptávky po bytech a zpomalení růstu jejich cen. U domů se poptávka přesunula směrem k menším a levnějším domům s možností topení na tuhá paliva nebo k novějším energeticky úsporným rodinným domům,“ přibližuje situaci Martin Vašek.

„Dá se očekávat, že developeři u novostaveb začnou pomalu snižovat základní cenu za metr čtvereční. Prozatím se uchylovali pouze k bonusům ve formě parkovacího místa nebo kuchyňské linky zdarma,“ předpokládá Jiří Sýkora.

Zvyšuje se zájem o rekonstrukce

„Na stavebnictví loni dolehla řada negativních vlivů: rostoucí ceny materiálů, váznoucí dodávky některých surovin i dopady války na Ukrajině včetně růstu cen energií. K tomu se přidaly i vysoké úrokové sazby, které výrazně omezily zájem o hypotéky. I přes všechny tyto negativní vlivy stavebnictví v roce 2022 prokázalo svou sílu,“ říká Peter Markovič, generální ředitel společnosti Xella.

Celková hodnota nově dostavěných bytů v České republice loni podle dat Euroconstructu dosáhla zhruba 189 miliard korun, letos by měl objem klesnout zhruba o 6 procent.

Objem nově zahájené bytové výstavby v České republice 2020 2021 2022 2023 2024 2025 172,1 196,2 188,9 177,4 186,8 195,4 Zdroj a odhad Euroconstructu, v mld. Kč, kurz 24,5 Kč/EUR

Zpomalení trhu v letošním roce je podle Petera Markoviče očekávatelné. „Stavební povolení sice klesají, ale ne nijak významně. Největší překážkou zůstává financování staveb a s tím spojené odkládání začátku výstavby. Stále platí, že investice do vlastního bydlení je z dlouhodobého hlediska výhodná a stavebníci si to plně uvědomují,“ poznamenává Markovič.

Zvýší se zájem o rekonstrukce, jejich objem i nadále poroste a bude nejsilnější za poslední roky. V roce 2022 rekonstrukční trh podle odhadu Euroconstructu vzrostl o 7 procent, přesto má potenciál dalšího, ale pozvolnějšího růstu.

Objem bytových rekonstrukcí v České republice 2020 2021 2022 2023 2024 2025 75,5 71,3 76,8 77,9 76,7 78,3 Zdroj a odhad Euroconstructu, v mld. Kč, kurz 24,5 Kč/EUR

„Celý český stavební trh v roce 2023 nečeká žádný dramatický propad, ale zřejmě jen mírné ochlazení v jednotkách procent. Prodeje a výstavba nových bytů a domů zpomalí a významnější roli budou hrát rekonstrukce. Český bytový fond je pořád relativně zastaralý lidé chtějí bydlet lépe a moderněji a financování rekonstrukce je z pohledu celkové investice dostupnější. Ve výhledu do dalších let jsem pozitivní,“ uzavírá Peter Markovič.