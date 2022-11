Nemáte na splátky hypotéky? Přinášíme tři tipy, jak problém řešit

Často může potíže se splácením vyřešit sjednané pojištění. Zejména v případech, kdy je vaše nepříznivá finanční situace způsobena nemocí, úrazem či ztrátou zaměstnání.

„Pojištění schopnosti splácet kryje zejména fatální životní situace, jako je úmrtí nebo trvalá invalidita. V takovém případě pojišťovna bance uhradí zbývající zůstatek dluhu,“ přibližuje odbornice na hypoteční trh Veronika Kráčmar Hegrová.

Zároveň ale může smlouva krýt i pojištění pracovní neschopnosti či ztrátu zaměstnání. A tak jestliže je výpadek v rodinném rozpočtu způsoben právě nemocí, úrazem, či v důsledku ztráty zaměstnání, ověřte si, na co jste pojištěni a kdy a jak žádat o plnění.

Žádná banka nechce prodávat váš byt nebo rodinný dům, který slouží jako zástava. To je až ten úplně poslední krok, pokud by se vyčerpaly všechny ostatní možnosti. Prvním pravidlem při jakýchkoli problémech se splácením je začít s bankou komunikovat co nejdříve.

„Banka je schopna vymyslet řešení na míru. Pokud klient nechá zajít situaci moc daleko, banka ztratí ochotu vyjít klientovi vstříc. Včasná komunikace a domluva je tedy klíčová,“ říká Hegrová.

A jaké jsou možnosti řešení?

1. Odklad splátek

Nejčastějším řešením je sjednání odkladu splátek. Standardně banky umožňují odklad splátek na tři až 12 měsíců. Některé si za to účtují poplatek, jiné poskytují velkou míru flexibility.

„Když si klienti chtějí například změnit termín nebo výši měsíční splátky, aby ulevili svému měsíčnímu rozpočtu, nemusejí banku o nic žádat, jednoduše a bezplatně provedou změnu sami ve svém internetovém bankovnictví,“ říká Jana Pokorná z Air Bank.

Odklad splátek má smysl při krátkodobém výpadku příjmu. „Slabinou řešení je, že se tento krok ve většině případů negativně propíše do mezibankovních registrů a výrazně se tak například ztíží možnost refinancování nebo získání nové hypotéky či úvěru,“ upozorňuje Veronika Kráčmar Hegrová z Hyponamíru.cz. Navíc tato informace zůstává v registru po dobu 4 let od ukončení úvěru.

2. Refinancování

Refinancování je splacení stávající hypotéky novou, výhodnější hypotékou. Je to jednoduchý proces, nutné je pouze bezproblémové splácení stávajících úvěrů a musí jít o hypoteční úvěr určený k bydlení. Ještě před dvěma lety lámaly objemy refinancovaných hypoték rekordy. Refinancování je samozřejmě možné i dnes, je ale třeba dobře počítat.

„Refinancování se dnes nejspíš nevyplatí s ohledem na zvýšené úrokové sazby. Dávalo by smysl pouze v případě, že by došlo k prodloužení splatnosti hypotéky a tím by se snížila měsíční splátka,“ míní Tereza Kaiseršotová z Raiffeisenbank.

Refinancováním dnes asi těžko získáte lepší úrok, můžete si ale nastavit novou délku splatnosti. „Pokud je to vzhledem k věku a podmínkám sjednané hypotéky možné, zbývající 20letou splatnost je možné zvýšit třeba na třicetiletou,“ vysvětluje Hegrová. Tím se podaří snížit splátky a ulevit rodinnému rozpočtu.

„Koneckonců můžete znovu refinancovat, až se cash flow domácnosti zastabilizuje a sníží se například sazby hypoték,“ dodává.

3. Prodej domu

Pokud jste v situaci, že jste bez práce, rozvádíte se a nikdo z vás dům nechce, můžete ho prodat, přestože je na něm bankovní zástava.

„V praxi to bývá tak, že kupec skládá kupní cenu, ze které se splatí hypoteční úvěr prodávajícího, zbylá část putuje na účet prodávajících (po vyplacení z advokátní úschovy),“ přibližuje Hegrová.

O svém záměru prodat dům musíte svou banku informovat, jinak by šlo o porušení úvěrových podmínek. Jsou ale i jiné možnosti. Zájemce o dům může úvěr převzít na sebe, samozřejmě musí splňovat obecné podmínky pro poskytnutí hypotéky. Z oslovených bank má dobrou nabídku Česká spořitelna.

„Umožňujeme novému majiteli nemovitosti převzít hypotéku s původní sazbou, která je zafixována na několik let dopředu a většinou je velmi výhodná.,“ uvádí Petra Skrbková, šéfka hypotečních úvěrů v České spořitelně. Aktuální úrokové sazby se pohybují kolem 6 %, zatímco ty původní okolo 2,5 %.