Slevové akce u hypoték končí, úrokové sazby opět rostou

Průměrná nabídková sazba hypoték podle Fincentrum Hypoindexu po poklesech v září a říjnu opět za poslední měsíc vzrostla, a to o 11 bazických bodů. K 7. listopadu tak průměrná sazba činila 6,31 % p. a.

„Zvýšení této sazby stejně jako snižování v minulých dvou měsících mají na svědomí akční slevy. Ty totiž před slabší zimní sezonou skončily. Nicméně tyto drobné výkyvy jsou součástí běžného fungování hypotečního trhu a spíše jen potvrzují naše předpovědi o období stabilních úrokových sazeb, které by mělo trvat i do počátku příštího roku,“ říká Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.

Pro porovnání. V listopadu loňského roku činila průměrná nabídková sazba hypoték ještě 3,39 % p. a., za poslední rok tak vzrostla již téměř o tři procentní body.

„Trh s hypotečními úvěry, aktuálně ve stadiu klinické smrti, není prostředím, kde by zuřil konkurenční boj. Není příliš o co bojovat. Rok 2022 je tak jako tak ztracen,“ dodává David Eim, místopředseda představenstva Gepard Finance. Úrokové sazby podle Eima během října 2022 u většiny bank stagnovaly. „Nápadnou výjimkou byla UniCredit bank, která úrokové sazby výrazně snížila a to o plných 90 bazických bodů. Nutno však dodat, že výchozí sazby byly oproti konkurenci vyšší a tímto výrazným snížením UCB víceméně dorovnala konkurenci.“

Měsíční splátka za rok vyšší o téměř 6 000 korun

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 % odhadní ceny nemovitosti při fixaci na tři roky, splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 6,31 % p. a. činí v listopadu 23 228 korun. Oproti minulému měsíci vzrostla měsíční splátka hypotéky o 237 korun.

„Ve srovnání s nárůsty v posledním roce nejde ovšem o nijak dramatický růst splátky. K největšímu meziměsíčnímu nárůstu v posledním roce došlo v červenci letošního roku, kdy měsíční splátka vzrostla o téměř 1 150 korun. Za poslední rok se měsíční splátka zvýšila již o téměř šest tisíc korun,“ vypočítává Jiří Sýkora.

„V případě fixace volí klienti poslední měsíce stejně, většinou se rozhodují pro tříletou letou fixaci. Aktuálně se jedná o logickou volbu s ohledem na předpokládaný vývoj sazeb v dalších letech,“ poznamenává Vojtěch Prokop marketingový ředitel hypotečního tržiště Zaloto.

„Zvýšené náklady na hypotéku a vyšší nároky bank na bonitu žadatelů se odráží také v potřebách klientů. Ti v současné době preferují kvůli obavám z vysokých měsíčních nákladů spíše rekonstrukce stávajícího bydlení, namísto koupě nového a vlastního. V případě financování rekonstrukce je totiž výše příslušného úvěru podstatně nižší, stejně jako výše pravidelné měsíční splátky a tím i zatížení domácího rozpočtu,“ přibližuje Michaela Pudilová, analytička společnosti Broker Consulting.

Nejvýrazněji rostly sazby jednoletých fixací

Nejvýrazněji vzrostly úrokové sazby hypoték do 80 % odhadní ceny nemovitosti (LTV) s fixací na jeden rok, a to 0,19 procentního bodu na 6,68 % p. a. Jednoleté fixace hypoték nad 80 % LTV zdražily o 0,16 procentního bodu na 6,4 % p. a.

Nad hranici šesti procent se opět posunula průměrná nabídková sazba hypoték do 80 % LTV s fixací na pět a deset let. Sazba pětileté fixace vzrostla o 0,12 procentního bodu na 6,07 % p. a. a desetileté o šest bazických bodů na 6,05 % p. a. O 0,06 procentního bodu se zvýšila i průměrná sazba hypoték s fixací na tři roky, a to na 6,46 % p. a.

Hypoteční úvěry poskytované nad 80 % odhadní ceny nemovitosti s fixací na tři a deset let zdražily shodně o čtyři bazické body na 6,74 % p. a., resp. 6,33 % p. a. Průměrná nabídková sazba hypoték nad 80 % s fixací na pět let vzrostla o 0,1 procentního bodu na 6,34 % p. a.

Sazby ČNB stagnují

Česká národní banka (ČNB) ponechala na začátku listopadu základní úrokové sazby beze změny. Dvoutýdenní repo sazba tak od června zůstává 7 %, tedy na nejvyšší úrovni od roku 1999. Pro rozhodnutí hlasovalo pět členů bankovní rady, zbývající dva hlasovali pro zvýšení sazeb o 0,75 procentního bodu.

Centrální banka zřejmě ke snižování sazeb nepřistoupí dříve než ve druhé polovině příštího roku. Jak komentovala své rozhodnutí: česká ekonomika potřebuje nyní snižovat deficity veřejných financí a zároveň platí odhodlání bankovní rady pokračovat v boji proti inflaci, dokud nebude plně pod kontrolou, tedy stabilizována na cíli 2 %. To znamená, že úrokové sazby ČNB zůstanou po určitou dobu na relativně vysoké úrovni.