Pokles úroků u hypoték se nekoná. Je v řádu setin procent, říká ekonom

Zájem o hypotéky klesá s každým uplynulým měsícem. Potvrzují to i vaše čísla?

Ano. Dostáváme se na čísla z krizových let 2008 až 2010. Pokud bychom aktuální situaci srovnávali s loňským extrémně rekordním rokem, objem hypoték, který byl poskytnut v září, loni vyprodukovala jedna z velkých bank.

Jak si stojí vývoj průměrné hypotéky a průměrné hypoteční splátky? Platí to, že lidé, kteří refinancují hypotéku, prodlužují její splatnost?

Výše průměrné hypotéky za poslední půlrok poklesla téměř o 500 tisíc korun na 2,7 milion korun. Důvodem je pokles zájmu o dražší nemovitosti a větší podíl úvěrů na rekonstrukci či zkvalitnění bydlení.

Co říkají data o vývoji průměrné měsíční splátky?

Vzhledem k růstu sazeb došlo k růstu průměrné splátky prakticky o 40 procent. Z 13 500 korun na téměř 19 000 korun. Pokud by neklesla průměrná výše úvěru, tak by to bylo ještě více. Někteří klienti určitě volí možnost prodloužení splatnosti, ale nejedná se o významný trend.

Jan Brejl Vystudoval ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně.

Ve finančním světě se pohybuje od roku 2008.

Má za sebou zkušenosti z bankovního retailu, kdy působil na různých manažerských pozicích.

Oblasti hypotečních úvěrů se věnuje již přes deset let.

Nyní působí jako obchodní ředitel skupiny Partners.

Máte to za dobré řešení – prodloužit splatnost u hypotéky i v případě, že si domácnost může dovolit platit vyšší splátku po refinancování?

Prodloužení splatnosti znamená celkové prodražení celkových nákladů na úvěr. Pokud si tedy domácnost může dovolit platit novou vyšší splátku úvěr, prodloužení nedává smysl.

Aktuální úrokové sazby se pohybují mezi pěti a šesti procenty. Podle některých začaly mírně klesat. Je to pravda?

Medializovaný pokles byl v řádech setin procent, tedy nemůžeme mluvit o žádném trendu. Do průměru se promítly akční nabídky některých bank. Rozhodně nemůžeme mluvit o změně trendu.

Máte za to, že úroky půjdou ještě dolů? Myslíte, že půjdou dolů, i když se třeba centrální banka znovu odhodlá zvednou základní úrokové sazby?

Nic nenasvědčuje tomu, že by měly úrokové sazby jít dolů. Můžeme očekávat časově omezené nabídky některých bank, ale plošné a pozvolné snižování sazeb je v následujících šesti měsících v nedohlednu. Pokud Česká národní banka opět navýší úrokové sazby, bude to mít nepochybně negativní vliv na výše úrokových sazeb.

Lidé prý vracejí peníze z hypoték. Je to pravda? A jak lze technicky vrátit peníze z hypoték?

Nejedná se o nějaký fenomén, ale ano děje se to. „Vrátit“ hypotéku lze celkem snadno, a to prostřednictvím mimořádné splátky úvěru. Je však nutné si ověřit podmínky, za kterých je mimořádnou splátku možné udělat. Také se stává, že klient hypotéku vůbec nenačerpá a od smlouvy odstoupí. Pak je ale nutné počítat s poplatkem za nevyčerpání, který se zpravidla pohybuje na úrovni 3 procent z nevyčerpané částky. Případně se s bankou domluvit na jeho redukci.

Proč lidé vracejí peníze z hypoték?

Mohou to být takzvané. hypotéky dopředu, kdy má klient schválený úvěr, ale nebyl schopen včas najít vyhovující nemovitost. Dalším případem jsou výstavby nemovitostí, kdy díky rostoucím cenám materiálu není klient schopen vyjít s původním rozpočtem a navýšení úvěru již není možné. Také se setkáváme se situacemi, kdy by sice klient dokázal splácet a dostavět, ale již nemá dostatek prostředků na provoz domu či bytu.

Kolik takové vrácení peněz z hypoték stojí?

Jak už jsem řekl, je nutné počítat s poplatkem za nevyčerpání, který se zpravidla pohybuje na úrovni tří procent z nevyčerpané částky. Případně se s bankou domluvit na jeho redukci.

Podle posledních informací lidí hypotéky i nedočerpávají. Koho se to týká?

Týká se to především výstaveb, kdy vzhledem k rostoucím cenám materiálu klient není schopen dodržet původní rozpočet a již si nemůže dovolit úvěr navýšit. Pokud se klient do této situace dostane, je nutné kontaktovat banku a technicky ukončit čerpání a následně postupovat jako při standardním předčasným splacením. Mimořádné splacení pak zpravidla probíhá z prodeje rozestavěné nemovitosti. Samotný prodej rozestavěné nemovitosti může být vzhledem k situaci na trhu nemovitostí obtížný.

Kolik stojí vrácení nedočerpání hypotéky?

Jsou to znovu tři procenta z nedočerpané částky. A je to poplatek za předčasné splacení.

Zprávy z realitního trhu hovoří o tom, že klesají ceny starších nemovitostí. Potvrzují to i vaše data? Pokud ano, jak vysoký je pokles?

Zatím je příliš brzy, abychom to byli schopni vyhodnotit. Dochází k snížení nabídkových cen či k prodloužení doby, po kterou je nemovitost nabízena. Aktuální pokles je v řádu jednotek procent.

U kterých nemovitostí klesají ceny především? A myslíte si, že nakonec klesnou i ceny nových bytů?

Největší pokles zaznamenávají luxusní nemovitosti v hodnotách desítek milionů korun. Dochází také k „výprodeji“ rekreačních nemovitostí, které lidé nakoupili během lockdownů. Pokles ceny nových bytů neočekávám. Developeři se stejně jako při minulé krizi uchýlí k marketingovým akcím v podobě kuchyní či nadstandardů v kupní ceně.

Kdo podle vás dnes nakupuje byty, obecně nemovitosti?

Dnes k nákupu nemovitostí přistupují primárně lidé, kteří mají dostatečnou hotovost, aby pokryli celý nákup nebo minimalizovali výši úvěru. Jde také o investory nebo o ty, kteří prodávají nemovitost a z prodeje si pořídí novou.

Kdo podle vás dnes byty, obecně nemovitosti, prodává a proč?

Když opominu developery, mezi prodejci se začínají objevovat nemovitosti, kterou mají lidé jako druhou či další, a díky růstu splátek již nepostačuje inkasovaný nájem k pokrytí nákladu na úvěr. Jde také o klienty, kteří měli nemovitost pořízenou za účelem investice a nyní ji chtějí zpeněžit.