KOMENTÁŘ: Jak se nespálit při koupi stavebního pozemku

Je potřeba sledovat zastavěnost území, územní plány, administrativní požadavky a podobně. Volné půdy ubývá a s tím se snižuje i množství dobrých parcel. Pro většinu lidí je to první takový nákup v životě, chyba může být fatální, proto je dobré koupi stavebního pozemku například konzultovat s odborníkem. Pokud se člověk rozhodne pořizovací martyrium podstoupit sám, měl by postupovat v několika základních krocích.

Územní plán

Základním krokem číslo jedna by mělo být prostudování územního plánu obce a regulativ, aby zájemce zjistil, co je vůbec možné na místě stavět, či jakou minimální plochu musí pozemek mít. Přestože územní plán počítá s výstavbou rodinného domu v určitém území, může se stát, že určitá konkrétní realizace nebude povolena. Jde například o tvar střechy, počet pater a podobně.

Vladimír Brůna Je uznávaný investiční odborník.

Vysokoškolský diplom získal na Fakultě financí a účetnictví na VŠE v Praze. Vzdělání prohloubil jako člen Asociace certifikovaných účetních.

Profesní kariéru zahájil u firmy Ernst & Young Audit, následně zastával manažerské a vedoucí pozice v Česku i zahraničí.

V Londýně se setkával s úspěšnými investory. Zkušenosti zúročil jako zakladatel několika investičních společností.

Věnuje se rovněž osvětě a poradenství v oblasti financí a investování.

Nahlédnutí do územního plánu je dobré také pro představu, co vyroste v budoucnu v okolí. V daný okamžik máte výhled do krajiny, ale v budoucnu hned vedle může stát bytový dům. Je třeba se seznámit se záměry vlastníků okolních pozemků. Koupit výhodný stavební pozemek a pak zjistit, že je z pohledu regulativů obce malý, že vedle za pět let vyroste továrna, že se tam otevře skládka, nebo tam povede dálniční obchvat, nebude potom příjemné.

Přístup k pozemku

Na pozemek je také potřeba jezdit. Musí tedy mít zpevněnou příjezdovou cestu s určitou minimální šířkou. Pozemek sice může být v územním plánu stavební, ale klidně bez požadované šířky komunikace. Pak zde majitel nic nepostaví.

Inženýrské sítě

Nemalou investici může znamenat napojení pozemku k inženýrským sítím. Nejde jen o jejich vybudování, ale i dostatečnou kapacitu. Důležité jsou informace, zda je v místě obecní vodovod, nebo funkční studna. Někde může být problematické připojení k elektřině z důvodu nízké kapacity sítě. Pokud se nelze napojit na kanalizaci, je nutné vybudovat jímku nebo čističku odpadních vod.

Lidé by se neměli nechat zmást tím, že voda, elektřina či plyn jsou dovedeny až na pozemek. Může se totiž stát, že nedojde k faktickému napojení, protože už zde není dostatečná kapacita. Tu je třeba u vodáren a energetiků předem ověřit.

Věcná břemena

Je třeba také ověřit, jaká na vyhlédnutém pozemku váznou břemena. Stará břemena nemusí být zapsána v katastru. Sítě mohou být na pozemku uloženy již po mnoho let a vzhledem k dřívějšímu vlastnictví většiny infrastruktury státem velmi často nebyly zapsány do katastru nemovitostí jako věcná břemena, a tudíž byly i mnohem hůře dohledatelné.

Například právo chůze a jízdy přes vyhlédnutou parcelu na sousední pozemek nebo energetické sítě může budoucí nakládání s parcelou dosti zkomplikovat. Informace o právních zátěžích ve formě věcných břemen, tzv. služebností, dále zástavní práva a předkupní práva získáme snadno z veřejně přístupného archívu Katastrálního úřadu pro danou lokalitu.

Ochranná pásma

Vedle věcných břemen mohou vlastnická práva omezovat různá ochranná pásma k vybudovaným sítím. Průběh sítí na kupovaném pozemku lze již dnes poměrně snadno dohledat přes internet na webových stránkách správců sítí zadáním parcelního čísla.

Důležité je, o jakou infrastrukturu se jedná, neboť každé podzemní vedení, ať už elektřiny, vody či kanalizace, má různou šířku ochranného pásma od osy vedení a tyto pozemky jsou v tomto okamžiku nezastavitelné, nebo zastavitelné jen s velkými technickými opatřeními a s vynaložením vysokých finančních prostředků. Omezující jsou také ochranná pásma lesa a vodních toků. Ochranná pásma má i železnice nebo vysoké napětí.

Předkupní práva

Pozor na předkupní práva, která často zřizovaly například obce. V minulosti často docházelo k prodeji pozemků vlastněných obcemi soukromým osobám s tím, že tyto pozemky měly být určeny pro výstavbu, a nikoliv pro další prodej, a proto si obec zřídila předkupní právo k pozemku.

To znamená, že vlastník, který chce pozemek prodat, musí vždy žádat obec o to, aby se předkupního práva ve vztahu k danému převodu vzdala. Takové vzdání se předkupního práva vyhotovuje zpravidla starosta, je však nezbytný souhlas zastupitelstva. Bez něj je vzdání se předkupního práva neplatné a celý převod ohrožen.

Další pasti

Mezi další úskalí může patřit kontaminace půdy nebo staré ekologické zátěže. V místech bývalé důlní těžby můžou být pozemky poddolované. Pozor také na různé biokoridory, výskyt chráněných rostlin či živočichů, nebo požadavky na minimální zeleň.