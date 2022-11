Prodávaných bytů a domů je víc, ceny klesají. Jen „panický jev“, tvrdí makléř

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Nejistá ekonomická situace v kombinaci s vysokou inflací a drahými hypotékami srazila na kolena poptávku po rezidenčních nemovitostech. Po letech zběsilého růstu cen tak na realitním trhu přichází tvrdé vystřízlivění. Co to znamená pro majitele nemovitostí? A co pro ty, kteří přece jen uvažují o koupi?