Hypoteční sazby stagnují, zdražování se promítá do dostupnosti bydlení

K 7. prosinci průměrná sazba hypoték vzrostla z listopadových 6,31 % na 6,34 %. „Úrokové sazby v listopadu byly jeden velký otazník. Některé banky zvýšily, některé snížily, ale většina nedělala nic a situaci lze tedy popsat slovem stagnace,“ říká David Eim, místopředseda představenstva Gepard Finance.

„Velmi drobnou korekci této nabídkové sazby má za následek úprava sazeb u jedné z menších bank. I nadále se tak můžeme bavit o stagnaci úrokových sazeb, za kterou stojí především ČNB, která si i přes nátlak na úpravu sazeb, i nadále stojí za svými nedávnými prohlášeními,“ dodává Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.

Navýšení splátky je jen mírné

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 % odhadní ceny nemovitosti při fixaci na tři roky, splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 6,34 % p. a. činí v prosinci 23 274 korun.

„V posledních dvanácti měsících rostla měsíční splátka v průměru zhruba o 550 korun měsíčně, výjimkou byly mírné poklesy v září a v říjnu, kdy výši sazeb ovlivnily slevové akce bank. Prosincová měsíční splátka tak s růstem o 46 korun v porovnání s nárůsty v posledním roce stagnuje,“ řekl Jiří Sýkora.

Prosinec bývá tradičně podle analytiků měsícem, kdy se finišují rozpracované obchody, aby se stihly do konce roku uzavřít. Ale nové obchody se příliš nerozjednávají, což se také tradičně projevuje na výsledcích ledna a února, které patří k nejslabším měsícům roku.

„Jinými slovy, prosinec nepatří mezi měsíce, kdy by se banky předháněly v nabídkách. Dá se tedy čekat, že do nového roku vstoupíme se sazbami hypoték na úrovni kolem 6 %. Ale pokud se podmínky nějak nezmění, očekávám, že na začátku příštího roku by se sazby mohly v reakci na levnější zdroje začít snižovat,“ předpokládá David Eim.

„Klienti aktuálně na nákup nemovitosti nespěchají a odkládají ho na příští rok. Do konce roku tak očekáváme ještě další pokles. Zájemci často revidují svoje původní záměry a dochází ke snižování rozpočtů na stavbu, rekonstrukci nebo vybavení, což se promítá do výše poptávaného úvěru,“ poznamenává Vojtěch Prokop, marketingový ředitel hypotečního tržiště Zaloto.

Refinancování nyní podle Prokopa probíhá téměř výhradně v době končící fixace. „Ze zájemců opadá strach z výrazného růstu sazeb v příštím roce a nerefinancují hypotéky mimo výročí. V oblasti refinancování očekáváme stabilní situaci i v dalších měsících,“ dodává.

Rétorika ČNB beze změny

Základní úroková sazba České národní banky (ČNB) zůstává od července, kdy se guvernérem stal Aleš Michl, beze změny. Michl na konci listopadu uvedl, že základní úroková sazby je již na úrovni, která tlumí hospodářskou aktivitu. Další zvýšení základní sazby by podle něj mohlo prohloubit recesi, protože měnová politika ovlivňuje ekonomickou aktivitu s více než ročním zpožděním.

Rétorika guvernéra se ani v posledních týdnech nezměnila a sazby by mohly zůstat na sedmiprocentní úrovni i po prosincovém měnově-politickém jednání. Další směřování sazeb ovšem bude záležet na vyhodnocení nových makroekonomických údajů a především vývoji inflace.

„Hypoteční sazby jsou s největší pravděpodobností na svém vrcholu, a pokud se budou měnit, tak už jen asi v rámci kosmetických úprav způsobených jednotlivými bankami v rámci konkurenčního boje,“ očekává Jiří Sýkora.

Zdražování se promítne do dostupnosti bydlení

Růst cen stavebních prací i materiálu pokračuje, nové byty proto jen tak dostupnější nebudou. Kupující nového bytu si kvůli pokračujícímu zdražování stavebních prací i materiálu připlatí. Stavitelé rodinných domů sáhnou do kapsy ještě hlouběji.

„U nového bytu za šest milionů korun letos investor oproti loňskému roku zaplatí o 720 tisíc korun více. To se samozřejmě promítne do konečné ceny, kterou zaplatí kupující. Ještě více pokračující zdražování ve stavebnictví nabourá rozpočet pro výstavbu rodinného domu. Pokud někomu ještě před rokem stačilo deset milionů korun, letos musí přidat ještě 1,2 milionu. To už je poměrně zásadní zdražení, kvůli kterému mnoho lidí nákup vlastního bytu či zahájení stavby rodinného domu minimálně na delší čas odloží,“ říká Evžen Korec, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Ekospol.

„Nové bydlení se kvůli vyšším cenám, drahým energiím i růstu úrokových sazeb hypoték stává stále nedostupnějším. České domácnosti ale chtějí bydlet lépe, proto letos rezidenční trh potáhnou také rekonstrukce, kde se prostaví zhruba o 20 % více než loni,“ poznamenává generální ředitel společnosti Xella Peter Markovič.