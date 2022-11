Odborník: Průměrná cena hypoték se zvýšila a neklesne ani v roce 2023

Kolik sjednáváte hypoték v těchto dnech? A kolik jste jich sjednával loni stejnou dobou?

Oproti loňskému roku máme zhruba 70% pokles nově sjednávaných hypoték.

Kteří lidé si dnes sjednávají hypotéku a za jakých podmínek?

Rozdělil bych je na dvě skupiny. První skupinou jsou klienti, kterým letos, nebo příští rok, končí fixace úrokové sazby. Druhou skupinou jsou bonitnější klienti, kteří řeší svoji osobní bytovou potřebu. Úrokové sazby se aktuálně pohybují kolem od 6 % podle výše úvěru, splatnosti a LTV.

Jak velký je skok ve výši úroků u refinancovaných hypoték?

Skok je pro některé samozřejmě razantní. Před pěti lety byly sazby okolo dvou procent. Nyní jsou sazby třikrát vyšší. Splátka na průměrné hypotéce se tak zvýšila o tisíce.

Kolik takový rozdíl v úrocích činí v penězích a jak to řeší dlužníci, kteří refinancují hypotéku?

Například při hypotéce ve výši 3 000 000 korun a 30leté splatnosti jde o rozdíl v měsíční hypoteční splátce zhruba 7 000 korun, což není málo. Když se k tomu přičtou zvýšené náklady na energie, může to mnoha domácnostem činit existenční problémy.

Tomáš Malkus Finanční poradenství pod hlavičkou Partners poskytuje už 15 let.

Posledních deset let se specializuje na hypotéky.

Od roku 2018 provozuje spolu s kolegou Petrem Budilem franšízu Partners market Budil – Malkus.

Pokud se ukáže, že je růst měsíční hypoteční splátky až příliš vysoký, doporučujete prodloužení splatnosti hypotéky?

Při refinancování i nových hypotékách řešíme skoro vždy maximální splatnost úvěru z důvodu snížení měsíční splátky. A to i v případě, kdy klient bonitně vychází na kratší splatnost. Raději klientovi doporučíme, aby volné prostředky odkládal a tvořil si tak rezervy pro případ nenadálých událostí a možnost v budoucnu splatit hypotéku dříve. Jde o princip chytré hypotéky.

Doporučujete naopak některým, aby se sjednáním hypotéky počkali?

Je to individuální podle dané situace a záměru. Vždy záleží na pořizované nemovitosti, bonitě klienta a poměru vlastních prostředků oproti hypotéce. Osobně se domnívám, že k poklesu úrokových sazeb dojde až v roce 2024.

Ptám se proto, že je možné, že na trhu s realitami dojde k poklesu cen. Myslíte si to také?

Ano, vidíme, že k poklesu cen už nyní dochází a dál docházet bude. Platí to zejména u starších bytů a rodinných domů. Roli zde hraje potřeba rekonstrukce, zvýšené náklady na energie a tak dále.

Setkáváte se s tím, že se realit a hypoték zbavují už i ty domácnosti, které si je pořídily takzvaně na spekulaci?

Prozatím ne. A to i z důvodu, že tyto nemovitosti si klienti pořizovali za účelem pronajímání. Kvůli snížení poptávky po hypotékách začal růst zájem o nájemní bydlení a tím rostou ceny nájmu.

Máte za to, že za současných podmínek dává vůbec ještě smysl pořídit si nemovitost na investici prostřednictvím hypotéky?

S klienty, kteří chtějí kupovat nemovitosti na investice, se teď de facto nesetkáváme. Co se týká vaší otázky, je to velmi individuální a vždy záleží, kolik procent z investičního záměru tvoří vlastní zdroje a kolik hypotéka. I po zvýšení cen nájmů může nastat situace, kdy výše nájmu nepokryje ani splátku hypotéky. Vždy záleží na záměru a myšlenkách klienta a důvodu k nákupu investiční nemovitosti.

Kdy se podle vás hypoteční trh stabilizuje?

Předpokládám, že k poklesu úrokových sazeb bude docházet v roce 2024. V příštím roce se domnívám, že budou sazby stagnovat. Ke snižování bude docházet, ale pouze krátkodobě z důvodů marketingových akcí komerčních bank, ne díky snížení základních úrokových sazeb centrální banky.