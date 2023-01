Praktické tipy, jak si udržet v roce 2023 vyrovnaný domácí rozpočet

Podle průzkumu ministerstva financí nemá sestavený rodinný rozpočet celých 57 % Čechů. Těžko pak lze z výplaty ušetřit, když člověk nemá přehled, za co utrácí. Pokud se vám nedaří ušetřit a každý měsíc vytvořit alespoň menší finanční rezervu, vyzkoušejte v praxi ověřené kroky, jak se chovat zodpovědněji.

Udělejte si přehled vašich nejčastějších výdajů a vyškrtněte ty, které nejsou nezbytné. Není třeba nutné z každého posezení s přáteli jezdit domů taxíkem, když máte tramvajenku v kapse.

Jana Brodani Absolvovala Fakultu mezinárodních vztahů VŠE, Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, právnické studium LL.M. na University of London a postgraduální program na Francouzsko-českém institutu řízení (IFTG).

Od roku 2009 je výkonnou ředitelkou Asociace pro kapitálový trh České republiky.

Zasedá v představenstvu mezinárodní asociace EFAMA, kde reprezentuje Českou republiku.

Od roku 2017 řídí činnost CFA Society Czech Republic.

Pravidelně přednáší na domácích i zahraničních konferencích.

Každý měsíc si určete sumu, kterou si odložíte a která bude sloužit jako rezerva na horší časy. Takováto rezerva by měla být ve výši, která by pokryla vaše základní výdaje na 6 měsíců v případě výpadku vašich příjmů. Promyslete si, na co vlastně šetříte, s konkrétním cílem se vám bude spořit snáz.

Plánujte jídlo. Místo oběda v restauraci nebo nákupu hotového salátu do kanceláře si oběd připravte doma. Máte tak pod kontrolou i suroviny, které konzumujete, a jejich kalorickou hodnotu. Kafe si můžete uvařit i v kanceláři, není nezbytnou životní potřebou si jej odnést z kavárny za 100 Kč. Pokud víte, že budete celý den na pochůzkách, mějte vždy sebou jablko nebo drobný snack, ať vás nepřepadne mlsná a vy si nezabloudíte do prvního fastfoodu. Toto šetří nejenom peníze, ale vám i pomůže udržet figuru.

Udělejte si nákupní seznam a držte se ho. Ve vašem košíku tak nebudou zbytečnosti a v ledničce se nezkazí věci, které nespotřebujete. Mimochodem nejedna potravina, kterou nestihnete včas spotřebovat, se dá zamrazit. Připravte si jídelníček na týden – místo každodenních menších nákupů nakupte všechno najednou, ušetříte čas a vyvarujete se pokušení nakupovat více, než je třeba.

Nebojte se vyjednávat o ceně, když to jde. V dnešní době se mobilní operátoři předbíhají a snaží se přebrat si klienty stále výhodnějšími nabídkami. Buďte neústupní, získejte konkrétní nabídky od jiných operátorů a trvejte na tom, že odejdete ke konkurenci. Chce to nervy, ale uvidíte, že nakonec dostanete nabídku, která uspokojí obě strany.

Konsolidujte své dluhy. Snažte se své případné půjčky umořit co nejdříve. Pokud jich máte více, zkuste je konsolidovat, snížíte si tak splátku.

Zřiďte si pojištění. Domácnosti, životní i cestovní, pokud cestujete. Malá investice vám může ušetřit nemalé výdaje v případě pojistné události.

Šetřete v domácnosti. Vedli nás k tomu rodiče a věděli proč. Zbytečně rozsvícená světla vás stojí i několik stovek ročně. Úsporné žárovky jsou sice nákladnější, ale zaplatí se. Spotřebiče, jako je pračka či myčka, zapínejte až ve chvíli, kdy jsou plné. Naopak v rychlovarné konvici ohřívejte jenom tolik vody, kolik právě potřebujete. Místo vany plné horké vody si dopřejte sprchu – tedy pokud nemáte ve zvyku stát pod ní hodinu. Ideální teplota v bytě je kolem 20 °C, v ložnici pouze 16 až 18 °C. V Česku ale běžná domácnost často topí i na 24 °C. Často se uvádí, že snížením teploty o jeden stupeň snížíte energetické nároky vaší domácnosti zhruba o 6 %.

Víte, kolik utrácíte za zábavu? Výdaje na zábavu nejsou nezbytné, a proto bývají první na řadě, když chceme ušetřit. Zkuste se zamyslet, kolik služeb pravidelně platíte a kolik z nich ve skutečnosti využíváte. Ty, které nevyužíváte, zrušte. Je opravdu nutné chodit každý týden do kina? Utrácíte za knihy? Co třeba zaplatit si průkaz do knihovny, případně sdílet knihy s přáteli?

Investujte! Lze začít už od několika málo stokorun měsíčně. Tyto peníze pak budou pracovat pro vás a vy je budete moci využít jako rezervu na horší časy, nákup vysněné dovolené nebo jako zajištění na stáří.