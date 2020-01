Financování starších družstevních bytů má svá specifika

Družstevní bydlení u nás bylo v minulosti velmi populární. Na skladbě bytů, zejména těch v panelových domech, je to znát. Zvláště v některých regionech je dodnes mnoho domů, a tedy i bytů stále družstevních. A další bytová družstva vznikla v rámci privatizací bytového fondu měst. Ze strany kupujících je však zájem o ně stejný, jako o byty v osobních vlastnictví.

Pro samotné bydlení to neznamená žádný problém. O úvěru na jeho pořízení se to ale již tak docela říct nedá. U družstevního bytu se totiž kupující nestává jeho majitelem (tím je družstvo), ale nabývá pouze práva k jeho užívání (členský podíl). A zde je kámen úrazu. V případě družstevního bytu fakticky nemáte nemovitost, kterou byste mohli dát bance či stavební spořitelně do zástavy.

Hypotéka jen s jinou nemovitostí do zástavy

S klasickou hypotékou, která umožňuje splatnost úvěru i 30 či dokonce 40 let, tak „nepochodíte“. Ledaže byste měli k dispozici jinou nemovitost, kterou byste mohli úvěr zajistit.

„Podmínky a doklady jsou pak stejné jako u úvěru na koupi bytu v osobním vlastnictví, jediným rozdílem je právě zajištění,“ říká Zuzana Filipová z Moneta Money Bank. „Standardně se tak dokládají dokumenty k totožnosti, příjmům, návrh smlouvy na převod družstevního podílu a podklady pro ocenění zástavy.“ Dodává, že pokud by byl později byt převeden do osobního vlastnictví, je možné zástavy vyměnit.

Některé banky umí „předhypotéku“

Jenže kde vzít jinou nemovitost do zástavy? Řekněme si na rovinu, že tato varianta bude pro většinu lidí nereálná. A vědí to i banky. Některé z nich proto mají v nabídce ještě další variantu, která je již schůdnější.

„Zájemcům o koupi družstevního bytu umožňujeme využít tzv. dočasně nezajištěný úvěr,“ uvedla Andrea Vokálová z Hypoteční banky, která patří do skupiny ČSOB. Vysvětluje, že tento specifický produkt slouží pro financování nemovitostí, na které není možné dočasně vložit zástavní právo. Typicky tedy právě družstevní byt.

Maximální výše tohoto dočasně nezajištěného úvěru u Hypoteční banky (ČSOB) činí 5 milionů korun, LTV je maximálně 80 procent. Tento úvěr je úročený vyšší úrokovou sazbou, aktuálně se pohybuje kolem 6 procent.

„Podmínkou pro poskytnutí dočasně nezajištěného úvěru je, že nejpozději do jednoho roku musí být zřízeno zástavní právo k financované nemovitosti,“ říká Vokálová. Jinými slovy, byt musí být do roka převeden do osobního vlastnictví. Pak se nezajištěný úvěr „překlopí“ na klasickou hypotéku. A je také odejmuta přirážka k sazbě.

Obdobný produkt nabízí rovněž Česká spořitelna – tzv. předhypoteční úvěr. Byt musí být převedený do osobního vlastnictví nejpozději do dvou let. I v tomto případě je poté úvěr „překlopen“ na klasickou hypotéku s nižší úrokovou sazbou.

Stavební spořitelny vám půjčí bez zástavy víc

Zajímavé řešení ale nabízí stavební spořitelny. „Již od dubna 2019 nabízíme našim klientům získat Úvěr od Buřinky na pořízení družstevního bydlení až do výše 2,5 milionu korun s roční úrokovou sazbou od 3,99 procenta a dobou splatnosti až 18 let,“ říká Tomáš Buchtyar, Key Account Manager Stavební spořitelny České spořitelny. „Jde o nezajištěný úvěr a je možné ho použít na pořízení družstevní bydlení od právnické nebo fyzické osoby.“

Vedení účtu je zdarma a poplatek za jeho poskytnutí činí 1 procento z výše úvěru, maximálně však 7 500 korun. Například u dvoumilionového úvěru na 18 let bude při úrokové sazbě 3,99 procenta a fixaci na 3 roky splátka 13 088 korun.

Obdobný produkt nabízí také například Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS). „Na nákup družstevního bytu bez zajištění půjčíme až dva miliony korun. Až 50 procent z této částky pak může být využito na rekonstrukci pořizované nemovitosti,“ upřesňuje Lenka Molnárová z RSTS. Maximální splatnost REKOpůjčky, jak se produkt jmenuje, je i v tomto případě 18 let. Úroková sazba je v tuto chvílí od 4,19 procenta. Naspořeno nemusí mít žadatel o tento nezajištěný úvěr nic (není zde LTV jako u hypotéky).

Podmínky pro poskytnutí těchto úvěrů na pořízení družstevního bydlení jsou ale naprosto standardní. Žadatel musí být úvěruschopný a musí prokázat, že si pořizuje bydlení pro sebe nebo osobu blízkou. „To doloží potvrzením o zaplacení členského vkladu nebo úhrady za převod členských práv a povinností a nájemní smlouvou podepsanou družstvem,“ vysvětluje Molnárová.