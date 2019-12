Zájem o hypotéky neutichá, pokles úrokových sazeb však mírně brzdí

Díky nízkým úrokovým sazbám se zvýšil zájem o hypoteční úvěry již v říjnu, kdy bylo sjednáno 7 027 hypoték v celkovém objemu téměř 17 miliard korun. V listopadu poskytly banky dokonce 7 305 hypotečních úvěrů a celkový objem se vyšplhal na 18,301 miliardy korun.

Vývoj hypoték v roce 2018 Měsíc Počet (v ks) Objem (v mld. Kč) Sazba v % leden 7 783 16,5 2,28 únor 7 446 15,96 2,36 březen 9 087 19,25 2,46 duben 7 896 16,87 2,51 květen 7 819 16,76 2,51 červen 9 030 19,38 2,49 červenec 7 016 15,38 2,50 srpen 8 475 18,78 2,53 září 9 153 20,80 2,57 říjen 10 590 24,28 2,66 listopad 8 617 19,49 2,78 prosinec 6 565 14,93 2,91 v roce 2019 Měsíc Počet (v ks) Objem (v mld. Kč) Sazba v % leden 4 764 10,93 3,00 únor 4 961 10,881 2,99 březen 6 658 14,746 2,9 duben 6 395 14,615 2,85 květen 6 977 15,927 2,80 červen 7 119 16,498 2,76 červenec 6 615 15,435 2,68 srpen 6 153 14,294 2,61 září 6 359

15,007

2,47 říjen 7 027 16,953 2,36 listopad 7 305

18,301

2,35 zdroj: Fincentrum Hypoindex

Pro srovnání: loni v listopadu, kdy hypoteční trh již začal ochlazovat kvůli zpřísnění poskytování hypoték ze strany České národní banky (ČNB), bylo sjednáno 8 617 hypoték a celkový objem poskytnutých hypotečních úvěrů dosáhl téměř 19,5 miliardy korun, což je o 1,2 miliardy korun více než letos. Průměrná úroková sazba hypoték byla přitom o 0,43 procentního bodu vyšší než současná.

„Právě teď, když se začal opět zvyšovat zájem o hypoteční úvěry a celkový objem poskytnutých hypoték atakuje čísla z listopadu 2018, dochází ke zpomalení prudkého pádu úrokových sazeb. Toto zpomalení má na svědomí zejména to, že některé banky začaly promítat do svých sazeb květnové zvýšení úrokových sazeb. A podle současných kroků jednotlivých bank lze očekávat, že příští měsíc bude po dlouhé době měsíc, kdy úroková sazba opět půjde směrem nahoru,“ říká Jiří Sýkora specialista oddělení produktového managementu společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.

Jak rostla průměrná výše poskytnutých hypoték 2017 Průměrná výše v Kč 2018 Průměrná výše v Kč 2019 Průměrná výše v Kč leden 2 023 286 leden 2 120 444 leden 2 294 216 únor 2 013 220 únor 2 143 371 únor 2 193 207 březen 2 034 193 březen 2 118 087 březen 2 214 326 duben 2 054 856 duben 2 136 643 duben 2 285 414 květen 2 047 098 květen 2 143 118 květen 2 282 854 červen 2 051 890 červen 2 146 185 červen 2 317 436 červenec 2 021 107 červenec 2 193 045 červenec 2 333 315 srpen 2 119 687 srpen 2 216 908 srpen 2 323 100 září 2 075 601 září 2 273074 září 2 359 940 říjen 2 069 946 říjen 2 293 098 říjen 2 412 483 listopad 2 055 747 listopad 2 262 439 listopad 2 505 291 prosinec 2 153 542 prosinec 2 274 871 zdroj: Hypoindex Fincentrum



Letos v listopadu poprvé překonala průměrná výše hypotečního úvěru hranici 2,5 milionu korun. Banky půjčovaly v průměru 2 505 291 korun. Důvodem jsou především stále rostoucí ceny nemovitostí. Průměrná výše hypotéky se drží nad dvěma miliony korun již od listopadu 2016.



U hypoték sjednaných ve výši jednoho milionu korun se splatností na dvacet let činí měsíční splátka aktuálně v průměru 5 229 korun, při splatnosti na patnáct let je měsíční splátka 6 600 korun.



Novinky na hypotečním trhu

V listopadu upravila hypoteční sazbu směrem vzhůru Raiffeisenbank, a to o 0,06 procentního bodu. Na začátku prosince plošně zdražila hypotéky Hypoteční banka a ČSOB: o 0,2 procentního bodu.



Zlevnění sazeb s platností od 11. prosince ohlásila naopak Sberbank, kdy úrokové sazby hypoték snížila na 2,29 procenta pro pětiletou, sedmiletou a desetiletou fixaci se splatností pět až 30 let. Banka zároveň snížila minimální objem hypotéky na jeden milion korun.



„Sazby klesají i přesto, že cena peněz na trhu roste. Konkurence zatím nutí banky absorbovat krátkodobé výkyvy na úkor svých marží, ale lze očekávat opětovný návrat k růstu sazeb,“ říká Milan Voldřich, ředitel hypotečních úvěrů Raiffeisenbank.



„Banky se snaží dosáhnout splnění ročních plánů a součástí této snahy je i práce s úrokovou sazbou. Nyní v polovině prosince boj ale skončil. Dodělávají se sice poslední obchody, avšak nic nového se do tohoto roku již získat nedá. Leden je potom tradičně obdobím klidu, kdy se nic moc neděje,“ poznamenává David Eim, místopředseda Gepard Finance.



Úrokové sazby nejspíš otočí směrem vzhůru

Bankám se ale již od září prodražují zdroje. „Cena peněz reprezentovaná cenou tzv. úrokových swapů (IRS, interest rate swap) šla v posledních měsících nahoru o cca 0,5 až 0,6 procentního bodu v porovnání se stavem z období léta,“ přibližuje Eim.

„Z dlouhodobého pohledu ceny hypoték výrazně poklesly na úkor bankovních marží. Žijeme v době téměř nulového rizika, marže bank už nemají kam klesat. Do budoucna budou banky pružněji reagovat na změnu tržních sazeb a ceny hypoték výrazně ovlivní vývoj rizika a nesplácení,“ míní Milan Voldřich.



Ke zdražování hypoték by se tak brzy mohly přidat i další banky. Česká spořitelna v reakci na vývoj hypotečního trhu zvyšuje úrokové sazby u všech druhů hypoték od 19. prosince 2019, a to u všech fixací v průměru o 0,2 procentního bodu. Zvýšení sazeb se týká Hypoúvěru od Buřinky, hypotečních úvěrů České spořitelny. Nejoblíbenější fixace hypoték na 5, 8 a 10 let budou dostupné za 2,64 % p.a. s pojištěním schopnosti splácet a u Hypoúvěru od Buřinky fixace na 6 let bude za 2,65 % p.a. rovněž s pojištěním schopnosti splácet. Ostatní banky zůstávají ve střehu a jsou připravené reagovat.