Zájem o hypotéky klesá už třetí měsíc v řadě, úrokové sazby zamrzly

Leden bývá obvykle jedním z nejslabších měsíců roku. Důvodem jsou vánoční svátky a s nimi spojený nižší počet úvěrových žádostí v prosinci, které se promítají do lednových výsledků hypotečních bank. Ani letošní leden nebyl výjimkou.



V prvním měsíci roku 2020 podepsali klienti 6 491 hypotečních úvěrů v celkovém objemu 16,88 miliardy korun. Oproti prosinci loňského roku klesl počet smluv o 583 a objem poskytnutých hypoték o více než 1,1 miliardy korun.



„Přestože se průměrná úroková sazba i nadále drží na velmi podobných hodnotách, zájem o hypotéky už třetí měsíc po sobě klesá. Je to vidět jak v počtu prodaných hypotečních úvěrů, tak i v jeho objemu. Nicméně díky tomu, že počty prodaných úvěrů klesají rychleji než objemy, tak se již pátý měsíc po sobě stále posouvá rekordní hranice průměrné výše úvěru, a to na částku těsně nad 2,6 milionu korun,“ říká Jiří Sýkora, specialista oddělení produktového managementu společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.



Vývoj hypoték v roce 2020 Měsíc Počet (v ks) Objem (v mld. Kč) Sazba v % leden 6 491 16,88 2,36 v roce 2019 Měsíc Počet (v ks) Objem (v mld. Kč) Sazba v % leden 4 764 10,93 3,00 únor 4 961 10,881 2,99 březen 6 658 14,746 2,9 duben 6 395 14,615 2,85 květen 6 977 15,927 2,80 červen 7 119 16,498 2,76 červenec 6 615 15,435 2,68 srpen 6 153 14,294 2,61 září 6 359

15,007

2,47 říjen 7 027 16,953 2,36 listopad 7 305

18,301

2,35 prosinec 7 074 17,996 2,34 zdroj: Fincentrum Hypoindex

Banky v lednu 2020 půjčovaly v průměru 2 600 504 korun. Důvodem jsou především vysoké ceny nemovitostí. Průměrná výše hypotéky se drží nad dvěma miliony korun již od listopadu 2016.



Jak rostla průměrná výše poskytnutých hypoték 2018 Průměrná výše v Kč 2019 Průměrná výše v Kč 2020 Průměrná výše v Kč leden 2 120 444 leden 2 294 216 leden 2 600 504

únor 2 143 371 únor 2 193 207 březen 2 118 087 březen 2 214 326 duben 2 136 643 duben 2 285 414 květen 2 143 118 květen 2 282 854 červen 2 146 185 červen 2 317 436 červenec 2 193 045 červenec 2 333 315 srpen 2 216 908 srpen 2 323 100 září 2 273074 září 2 359 940 říjen 2 293 098 říjen 2 412 483 listopad 2 262 439 listopad 2 505 291 prosinec 2 274 871 prosinec 2 543 963 zdroj: Hypoindex Fincentrum



U hypoték sjednaných ve výši jednoho milionu korun se splatností na dvacet let činí měsíční splátka aktuálně v průměru 5 230 korun, při splatnosti na patnáct let je měsíční splátka 6 601 korun.

Hypoteční trh se stabilizuje

V loňském roce se musely banky smířit s tím, že již zřejmě nebudou trhat hypoteční rekordy. I přes klesající objem v posledních třech měsících to vypadá, že se hypoteční trh stabilizuje.

Potvrzují to i statistiky České národní banky (ČNB), podle kterých dosáhl v letech 2015 až 2018 průměrný měsíčný objem skutečně nových hypoték 13,3 miliardy korun. V loňském roce to pak bylo 13,5 miliardy korun a v posledním čtvrtletí loňského roku dokonce 15,5 miliardy korun.

Jaký bude vývoj úrokových sazeb

ČNB rozhodla počátkem února o navýšení klíčových úrokových sazeb. Dvoutýdenní repo sazbu zvýšila o 25 bazických bodů na 2,25 %. „Změna to není nijak zásadní, ale byla nečekaná. Jedná se o deváté zvýšení klíčových sazeb v řadě. Samozřejmě se dá předpokládat, že zvýšení repo sazby se částečně promítne do růstu úrokových sazeb hypotečních úvěrů,“ říká David Eim, místopředseda představenstva Gepard Finance.



Od začátku letošního roku zdražila hypotéky Hypoteční banka, ČSOB, Komerční banka, Equa bank, Moneta Money Bank či UniCredit Bank. Raiffeisenbank naopak hypotéky zlevnila. Další zvyšování hypotečních sazeb na sebe podle odborníků zřejmě nedá dlouho čekat.

„Úrokové sazby na úrovni, kterou máme dnes, nejsou pro poskytování hypoték žádným problémem. Větším problémem jsou pro řadu lidí omezení, která formou doporučení zavedla ČNB. A úplně největším problémem je nedostatek bytů, především ve velkých městech, který v posledních letech vyhnal ceny do výše, která je pro velkou část klientů nepřijatelná. Z tohoto pohledu si troufnu říci, že řada klientů by ráda splácela hypotéku třeba i se sazbou 4 % p.a., pokud by ovšem na odpovídající výši hypotéky vůbec dosáhli,“ míní Eim.