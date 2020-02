Babiš chce s ČNB řešit hypotéky. Spíš chybí byty, namítá banka

O schůzku s guvernérem ČNB si Babiš řekl v rozhovoru na serveru Blesk.cz. V něm označil vysoké ceny bytů a drahé nájmy za problém. „Chci mluvit s guvernérem celkově o politice bank,“ řekl Babiš.

Banky se podle něj obávají realitní bubliny, a proto požadují vyšší zajištění hypoték. Premiér ale uvedl, že banky musí u hypoték nést riziko podnikání. „ČNB je nezávislá, ale je skutečně potřeba, aby banky měly svoji strategii a byly vstřícné vůči lidem,“ řekl.

Přísnější podmínky pro hypotéky platí od října 2018. Výše dluhu nesmí překročit devítinásobek ročního čistého příjmu žadatele a současně by zájemce měl na splátku dluhu vynakládat maximálně 45 procent svého měsíčního čistého příjmu.

Po zavedení nových pravidel se počet hypoték skutečně snížil. Ještě za rok 2018 jich banky podle Fincentrum hypoindexu klientům poskytly 101 495, za rok 2019 už to bylo jen 63 311. Hypoteční úrokové sazby přitom během celého loňského roku klesaly. Centrální banka a s ní i někteří analytici ovšem poukazují na to, že hlavní příčina je jinde než v pravidlech pro zadlužení. A sice v nedostatku bytů a raketově rostoucích cenách nemovitostí.

„Úvěry na bydlení zůstávají i nadále levné a ani regulaci hypoték nepovažujeme za zásadní zdroj nedostupnosti bydlení. Jejím hlavním důvodem je stále nedostatečná nabídka bytů, která zvyšuje ceny nemovitostí a kterou ČNB ani banky neovlivní. Limity ukazatelů hypoték ponechávají bankám i nadále dostatečný prostor pro uplatňování vlastní strategie, protože rizika spojená s poskytováním hypoték zcela neeliminují, ale pouze omezují,“ říká ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB Markéta Fišerová.

Průměrná hypoteční úroková sazba v lednu prakticky stagnovala na 2,36 procenta. A i když v nejbližších měsících zřejmě mírně poroste kvůli zvýšení základní úrokové sazby ČNB, pro klienty to stále nebude ta hlavní potíž.



„Úplně největším problémem je nedostatek bytů, především ve velkých městech, který v posledních letech vyhnal ceny do výše, jež je pro velkou část klientů nepřijatelná. Z tohoto pohledu si troufnu říci, že řada klientů by ráda splácela hypotéku třeba i s roční sazbou čtyři procenta, pokud by ovšem na odpovídající výši hypotéky vůbec dosáhli,“ míní David Eim, místopředseda představenstva Gepard Finance.

Setkání premiéra a guvernéra na hypoteční téma se přesto v nejbližší době nejspíš uskuteční. „Pan guvernér je připraven se s panem premiérem setkat a tyto souvislosti s ním osobně prodiskutovat,“ vzkazuje mluvčí ČNB Fišerová.