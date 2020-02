Půjčila si 100 tisíc korun, měla splatit 700 tisíc. Exekutor neuspěl

Příkladem je paní Petra. Půjčila si 100 tisíc korun na vybavení bytu. Úvěr splácela, pak ale onemocněla a navíc ztratila práci. V bance jí prý řekli, že když je evidovaná na úřadu práce, splácení bude přerušeno. Co přesně podepsala, si však nepamatuje. Po čase zjistila, že se dostala do exekuce a její dluh se vyšplhal na neuvěřitelných 700 tisíc korun. Byl to pro ni šok. Splatit takovou částku bylo nad její síly. „To bych musela vyhrát ve Sportce,“ říká.

Měla ale štěstí, její kolegyně si všimla, že v úvěrové smlouvě byla rozhodčí doložka. To znamená, že v případě problémů se splácením nerozhodoval nezávislý soud, ale takzvaný rozhodce. Ten nebral v potaz nepřiměřeně vysoké sankce včetně pokut za nesplácení a na základě jeho rozhodčího nálezu pak byla nařízena exekuce.

Díky rozhodnutí Nejvyššího a Ústavního soudu však platí pravidlo, jež v takových případech může pomoci.

„Pokud byla exekuce nařízena na základě neplatného rozhodčího nálezu, měla by být zastavena. Exekutor by zároveň měl vrátit peníze, které vymohl na svoji odměnu,“ vysvětluje Tomáš Pospíšil, ředitel projektu Exekutor má smůlu.cz.

Paní Petra se začala bránit a případ skončil nakonec v její prospěch.



Zkouší se i další finty

Protiprávní exekuce už více než tři roky řeší zákon o spotřebitelském úvěru. Některé úvěrové společnosti se však i ten pokoušejí obejít. Zájemce o půjčku přimějí, aby si zařídil živnostenský list a stal se podnikatelem. Místo spotřebitelské půjčky mu pak poskytnou podnikatelský úvěr, na který se zákon o spotřebitelském úvěru nevztahuje. A když udělá klient chybu a přestane splácet včas, nastupují tvrdé sankce.

„Takové společnosti se nechovají férově, je dobré se jim vyhnout. Pokud si někdo potřebuje půjčit, doporučuji jít k ověřeným subjektům,“ uzavírá Pospíšil.



A jak rozpoznat, že může jít o neférového poskytovatel půjček?

V inzerátu nebo na svých webových stránkách často láká na to, že klienty nebude prověřovat v registru dlužníků.

Na webových stránkách neuvádí kontakty a chybí i podrobné obchodní podmínky, nebo je odmítne poslat předem.

V reklamě jsou okatě vyzdviženy přednosti, jako je rychlost převodu peněz a nulový poplatek za poskytnutí, chybí však informace o dalších poplatcích a případných sankcích.

Při osobním jednání nabízí obchodník možnost uzavřít podnikatelský úvěr, nebo lepší podmínky při zástavě nemovitosti a tlačí na rychlý podpis úvěrové smlouvy.

Jak si půjčit uvážlivě

U každé půjčky je však třeba dodržet i další pravidla. Podle odborníků by úvěr neměl být nikdy nad vaše možnosti. Abyste měli na splátku a zůstalo i dost peněz na živobytí, neměl by spotřebitelský úvěr přesáhnout 25 procent čistých příjmů. Zároveň si nepůjčujte na něco, co nezbytně nepotřebujete, a než smlouvu podepíšete, vždy důkladně prostudujte smluvní podmínky.

Pokud se dostanete do potíží se splácením, kontaktujte neprodleně úvěrovou společnost a snažte se situaci řešit například dohodou o odložení splátek nebo sjednáním splátkového kalendáře. Nikdy neřešte situaci tím, že si vezmete další půjčku. Pokud máte více úvěrů, možností je konsolidace půjček u seriózního poskytovatele, kdy několik úvěrů sloučíte do jednoho. Tím ušetříte na úrocích a poplatcích, což sníží i splátku.