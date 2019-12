Minidluhy frčí, exekucí do deseti tisíc korun vymáhané jistiny je v Česku nejvíc

Exekučních řízení, ve kterých vymáhaná pohledávka dosahuje maximálně deset tisíc korun, je v České republice víc jak 2,4 milionů, vychází z dat Exekutorské komory ČR. Jde o víc jak 45 procent všech exekucí.

Druhou nejpočetnější skupinou jsou naopak pohledávky nad 100 tisíc korun. V České republice je takových exekucí 772 tisíc. Částku mezi deseti a dvaceti tisíci vymáhají exekutoři u 750 tisíc exekucí. Do jistiny se nepočítají úroky ani náklady spojené s řízením.



V listopadu Sněmovna podpořila dva návrhy. Dlužníkům, kteří mají na kontě víc exekucí, by soud v budoucnu přidělil jen jednoho exekutora. Poslanci v čele s Piráty chtějí navíc zavést místní příslušnost exekutorů. Návrhy by měly do ledna posoudit ústavně-právní a sociální výbor.

Statistika Exekutorské komory vznikla také kvůli nápadu části poslanců v čele s Petrem Nacherem za ANO. Ti chtějí, aby se místní příslušnost týkala jenom minidluhů, takzvaných bagatelních pohledávek. „Předpokládáme, že se zřejmě povede debata o tom, kde leží ona hranice bagatelity,“ vysvětluje tisková mluvčí Exekutorské komory ČR Lenka Desatová.

Mezi příčiny vzniku minidluhů patří podle Desatové například mikropůjčky, dluhy u telefonních operátorů, jízdy načerno v hromadné dopravě nebo i menší dluhy na zdravotním pojištění.

Takzvanou teritorialitu soudních exekutorů nebo místní příslušnost podporuje Exekutorská komora dlouhodobě. Česká republika, Nizozemsko a Albánie jsou jedinými státy v Evropě bez tohoto principu. Tuzemští věřitelé si díky tomu mohou vybírat z exekutorů po celém Česku.

Pokud by místní příslušnost začala platit, každý exekutorský úřad by měl omezené pole působnosti na jeden kraj. U „bagatelní teritoriality“ to znamená, že by exekutoři byli vázaní na jeden kraj právě jen v případě minidluhů.

Podle Exekutorské komory má Česká republika 157 soudních exekutorů. Na jednu exekutorskou hlavu připadá 30 600 řízení. Mezi počty jsou ale velké rozdíly. Jeden exekutor může mít víc jak 300 tisíc pohledávek, zatímco jiný jich má pouhé desítky.

V roce 2018 historicky poprvé převýšil počet ukončených exekučních řízení těch nově zahájených. Lidí v exekuci sice ubývá, na osobu ale připadá víc řízení. Loni měl jeden dlužník průměrně 5,7 exekucí.