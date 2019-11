Která půjčka je ta správná? Nezáleží jen na úrokové sazbě

Chystáte se udělat menší či větší investici. Jenže hotovost nemáte, a tak uvažujete o pořízení na úvěr. Než ale uděláte rozhodný krok, zvažte, jestli je to dobrý nápad.

„Základní pravidlo říká, že člověk by si měl půjčovat jen na věci, které budou mít hodnotu i dlouho po zaplacení splátek,“ říká Zuzana Filipová, tisková mluvčí MONETA Money Bank. Takovou hodnotou může být bydlení nebo vzdělávání.

Ještě striktnějším pravidlem je dobré se řídit u čistě spotřebních věcí. „Úvěr má smysl, pokud věc, kterou si kupujeme má alespoň dvojnásobnou životnost, než je délka úvěru,“ vysvětluje Lukáš Urbánek, finanční poradce ze společnosti Partners.

Pokud si tedy budete pořizovat mobilní telefon, jehož průměrná životnost je dva roky, není rozumné ho splácet třeba pět či šest let. Zcela nesmyslné je pak vzít si například úvěr na vánoční dárky nebo na dovolenou a splácet ho pak několik let.

Než tedy vůbec „akci úvěr“ spustíte, odpovězte si na několik otázek. „V prvé řadě zvažte, zda se jedná o věc, kterou skutečně potřebujete, a která má pro vás dlouhodobý užitek,“ doporučuje Daniel Gorol, finanční analytik srovnávacího portálu Ušetřeno.cz. Například rekonstrukce staré nevyhovující koupelny, rodinné auto, pračka či lednička budou z tohoto pohledu v pořádku.

Důležitá je i otázka, zda byste do pořízení věci bez úvěru museli investovat všechny své úspory nebo jejich většinu. „Aktuálně jsou úrokové sazby relativně nízké, tudíž v mnoha případech se vyplatí rozdělit větší investice na několik měsíčních splátek. Je to určitě moudřejší krok, než si vybrat celé prasátko a pak nemít žádný finanční polštář,“ říká Gorol.

Tou nejzásadnější otázkou ovšem je, zda jste v situaci, kdy si můžete dovolit půjčku splácet.

Příjmy versus výdaje

Jinými slovy, financování čehokoliv pomocí úvěru by mělo být vždy dobře promyšleno. „Už jenom z toho důvodu, že se bude jednat o dražší řešení než v případě koupě za vlastní peníze. A také proto, že se většinou bude jednat o zásah do rodinného rozpočtu,“ zdůrazňuje Urbánek. Přece jenom, úvěr bývá obvykle závazek na několik let.

Je proto namístě velmi dobře zvážit vlastní finanční situaci. To znamená, že bychom měli mít stálé zaměstnání a nikoliv pouze sezonní příjmy. Stejně tak bychom neměli být ve výpovědní době nebo zkušební době. V úvahu vezměte například i váš zdravotní stav.

„Vhodné je také porovnat si skutečné měsíční příjmy a výdaje domácnosti. Dále zvážit, zda předpokládanou splátku půjčky budete schopni splácet každý měsíc po dobu několika následujících let,“ pokračuje Urbánek.

Na jak dlouho si půjčku vzít

Výši splátky přitom můžete korigovat nejen samotnou výší úvěru, ale také délkou splácení. Orientačně si to můžete vyzkoušet na některé z online kalkulaček. „Obecně platí, že čím splácí klient úvěr déle, tím více přeplatí, ale zároveň tím menší má měsíční splátku,“ popisuje Filipová.

Pokud to tedy příjem a náklady na domácnost umožňují, bude finančně výhodnější kratší doba splácení, abyste přeplatili co nejméně. Ale například u rodiny s malými děti a nízkým příjmem se dá předpokládat, že se jim bude hodit každá koruna. Pak může být i u malého úvěru vhodné dát si splátky jen ve výši stokorun na delší dobu.

V případě investic, jako je třeba rekonstrukce bytu, pak stojí za zvážení i to, zda si nepůjčit raději o něco více. Samozřejmě pokud to vaše příjmy dovolí. „V těchto případech totiž nejsou výjimkou vícenáklady a je třeba být na ně připraven,“ říká Gorol. „Stejně bychom měli postupovat i při nákupu ojetých vozů, do kterých většinou také investujeme část peněz krátce po nákupu.“

Úvěr se dá kdykoliv splatit

Kdybyste všechny peníze z úvěru neutratili, nevadí. Klasický spotřebitelský úvěr se dá vždy jednorázově doplatit. Maximální sankce, resp. náklady, které si finanční ústav může za takový krok účtovat, nemohou ze zákona překročit jedno procento z aktuální jistiny.

V reálu ale řada bank této možnosti nevyužívá. „Naši klienti mohou bezplatně splatit předčasně celou půjčku a zdarma jsou i mimořádné splátky,“ potvrzuje Jana Karasová, tisková mluvčí AirBank. Bezplatně je možné si u této banky také snižovat či zvyšovat splátky a také měnit jejich termín.

Jaký úvěr je ten správný

Jakmile budete mít v těchto základních věcech jasno, je čas vybrat vhodný úvěr. Vybírat přitom můžete z několika typů. „Primárně jsou na trhu splátkové anuitní úvěry, tedy takové, jejichž splátka je fixní po celou dobu splácení a klient postupem času umořuje část jistiny a z části splácí úrok,“ říká Filipová.

Druhým nejběžnějším typem jsou tzv. revolvingové úvěry. V tom případě vám banka schválí určitý rámec, který můžete flexibilně čerpat a splácet. Takto fungují kontokorentní úvěry či kreditní karty.

„Pozor ale, právě kontokorenty a kreditní karty patří mezi nejdražší úvěry,“ varuje Urbánek. Úrokové sazby se u nich pohybují mezi 10 až 20 procenty ročně, u některých kreditních karet mohou být ještě vyšší (úroky neplatíte, pokud peníze vyčerpané kreditní kartou uhradíte v tzv. bezúročném období).

Jak jsou úročeny spotřebitelské úvěry

U klasických spotřebitelských úvěrů je úročení příznivější. „Zde sazby začínají na 3,5 procenta ročně,“ doplňuje Urbánek. Spíše ale počítejte s vyšším úročením. „Nabídky uváděné v reklamách jsou jedna věc a druhá jsou pak reálné sazby, na které může žadatel dosáhnout,“ dodává Gorol. Jejich výši mimo jiné ovlivňuje i délka splácení nebo výše úvěru.

Tržní sazby mají v roce 2019 klesající tendenci. „Průměr na trhu se pohybuje mezi 8,4 až 8,5 procenta,“ říká Filipová.

V nabídkách některých bank se objevují i bonusové sazby. Ty jsou nižší, ale získáte je jen v případě, že dodržíte do posledního detailu všechny podmínky dané smlouvou.

„Tyto nabídky mohou být opravdu při dodržení všech parametrů zajímavé. Je však potřeba si správně vyhodnotit, jestli je vůbec reálné požadované podmínky splnit,“ zdůrazňuje Urbánek. Mnohdy také záleží na tom, jak dlouho budete chtít úvěr splácet. Jestli až do konce, nebo budete chtít provést mimořádnou splátku.

Zajímejte se o RPSN

Jen samotná úroková sazba by však nikdy neměla být rozhodujícím kritériem. Nikoliv výše splátky, ale RPSN (roční procentní sazba nákladů) je údaj, který vám řekne, jak bude vaše půjčka doopravdy drahá.

Kromě úroku totiž zahrnuje také ostatní náklady spojené s úvěrem. Do výpočtu patří například i poplatek za poskytnutí úvěru, za vedení úvěrového účtu či pojištění. Pro základní porovnání nabídek z hlediska ceny tak může být dobrým vodítkem.

Aby však bylo srovnání relevantní, musejí být všechny nabídky spočítané na shodné podmínky. Podstatnou roli hraje délka úvěru. U těch s kratší dobou splatnosti bude sice vyšší RPSN (RPSN klesá s délkou splatnosti), ale ve výsledku přeplatíte za úvěr méně, protože ho rychleji splatíte.

„Pokud ale chcete mít jistotu, tak doporučuji nákladovost úvěru spočítat individuálně,“ říká Urbánek. Nebo si jako další krok nechte vystavit tzv. standardní předsmluvní formulář. „Teprve v tomto dokumentu totiž uvidíte celkový přeplatek, který za půjčku zaplatíte, protože se do něj zahrnuje nejen RPSN, ale také třeba různé bonusy za řádné splácení,“ doplňuje Karasová.

O co ještě se zajímat

A důležité jsou i další faktory. Během doby splácení půjčky se může ledacos stát. Můžete například přijít o zaměstnání, může vás zradit zdraví a může nastat situace, kdy přestanete být schopni své dluhy splácet.

Kromě nákladovosti úvěru je proto dobré znát i další podmínky. „Například jaké jsou možnosti odložení splátky, prodloužení splatnosti a jaké s tím jsou spojené poplatky či jiné sankce,“ vyjmenovává Filipová.