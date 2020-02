Daně a jak na ně: Kdy musí i zaměstnanec vyplňovat lejstra

Jedinou podmínkou je, vše si v práci vyřídit do 15. února a přinést s sebou veškerá potřebná potvrzení pro využití daňových slev a odpočtů.

Slevy za rok 2019 O slevy si přímo snižujete vypočtenou daň – ušetříte tedy celou uvedenou částku. Nemůžete však jít do minusu a doufat, že vám stát vyplatí něco navíc, v nejlepším případě neplatíte žádnou daň.

Na sebe: 24 840 Kč/rok Na vyživovanou manželku: 2 070 Kč/měs. Na studenta (poplatník je student): 335 Kč/měs. Zdravotně postižení: Invalidní 1. a 2. stupně 210 Kč/měs. Invalidní 3. stupně 420 Kč/měs. ZTP/P 1 345 Kč/měs. Školkovné: až 13 350 Kč/rok/dítě Podnikatelé s EET zahájenou v roce 2019 max. 5 000 Kč/rok

Zaměstnavatel za vás vypořádá daně, i když jste u něj nepracovali celý rok, ale v listopadu místo změnili. Stačí, když donesete potvrzení o příjmech od předchozího zaměstnavatele. Daňové přiznání si samozřejmě můžete vyplnit sami, máte-li zájem. Například když nechcete, aby v práci věděli, že jste si vzali desetimilionovou hypotéku a s platem vyjdete jen taktak.

A pak jsou zaměstnanci, kteří prostě daně sami řešit musí. V obou případech je nutné to do 15. února ve mzdové účtárně ohlásit – výměnou dostanete potvrzení o zdanitelných příjmech, díky němuž zvládnete tiskopisy vypsat správně.

Kdy za vás účtárna daně neudělá, ani kdybyste chtěli:

Dva zaměstnavatelé najednou

Když jdete ráno prodávat do supermarketu a odpoledne si ještě střihnete úklid kanceláří u jiného zaměstnavatele, budou daně ve vaší režii. Pokud jste byli zaměstnáni a současně pracovali formou dohody o pracovní činnosti, budete podávat daňové přiznání vždy.

Jestliže jste s druhým zaměstnavatelem uzavřeli dohodu o provedení práce, budete daňové přiznání muset podat při výdělku nad 10 000 korun měsíčně. U nižších příjmů zaměstnavatel strhl srážkovou daň a vy se můžete rozhodnout, zda se růžovými formuláři chcete zabývat, nebo ne. Může to být výhodné, třeba když díky penězům z DPP překonáte hranici příjmů nutných pro přiznání bonusu na dítě. Bude vám stačit zjednodušený daňový formulář.

Vysoké příjmy

Kdo si v roce 2019 vydělal zaměstnáním nebo podnikáním víc než 1 569 228 korun (odpovídá hrubé měsíční mzdě 137 769 korun), musí odvést takzvanou solidární daň. Ta je sedm procent z toho, co převýší uvedenou částku. I v tomto případě bude k přiznání stačit zjednodušený dvoustránkový formulář.

Přivýdělky

Je jedno, jestli podnikáte, investujete, pronajímáte, prodali jste štěňata či jste dostali honorář za sepsání encyklopedie. Pokud máte k zaměstnání ještě jiný příjem vyšší než 6 000 korun za rok, daňové přiznání musíte vyplnit sami.

A protože daňové zákony jsou plné libůstek, u příležitostných příjmů podle § 10, které se právně správně jmenují „ostatní“, nemusíte daně řešit, dokud nepřesáhnou 30 000 korun za rok. V dalších dílech našeho seriálu vám poradíme, co všechno mezi ně patří a jaké formuláře vyplnit.

Dodanění uplatněných odpočtů

Člověk by to ani nepovažoval za příjem, přesto musí podat daňové přiznání, pokud v minulosti využíval daňových výhod penzijního připojištění či životního pojištění a později smlouvu předčasně vypověděl. Dosud uplatněné odpočty musí takzvaně dodanit.

Zvýhodnění na děti Neříká se mu sleva, protože je ještě výhodnější než sleva. Pracujícímu rodiči (s příjmem minimálně 80 100 korun za rok) díky zvýhodnění vznikne nárok na daňový bonus (vypočte-li si zápornou daň) a může od státu dostat až 60 300 Kč za rok.

1. dítě 1 267 Kč/měs.

(15 204 Kč/rok) 2. dítě 1 617 Kč/měs.

(19 404 Kč/rok) 3. a další dítě 2 017 Kč/měs.

(24 204 Kč/rok) Dítě ZTP/P dvojnásobek uvedeného

Jestliže se některá z uvedených situací týká i vás, musíte daňové přiznání odevzdat na příslušný finanční úřad do 1. dubna 2020. Pokud byste se vyplňování formuláře zalekli a na zpracování daní si sjednali daňového poradce (pozor, nemůže to být běžný účetní, ale skutečně daňový poradce), termín se prodlouží do středy 1. července.

Kdy stačí jen oznámení

Ještě jeden případ by vás mohl přinutit, abyste s finančním úřadem komunikovali osobně. Pokud jste od někoho dostali dar, finanční částku, prodali obraz ze své sbírky nebo jiný majetek (který není ve veřejných registrech, třeba v katastru nemovitostí), a obdrželi jste za něj víc než pět milionů korun, musíte o tomto příjmu informovat finanční úřad. Stačí dát vědět dopisem o výši příjmu, okolnostech jeho nabytí a datu, kdy vznikl – daňové přiznání podávat nemusíte.

Na novinkách roku 2019 ušetříte

Daňové změny za rok 2019 nebyly pro zaměstnance a malé podnikatele zásadní. Posunula se jen výše částek a limitů, se kterými je třeba počítat. Ze čtyř úprav jsou tři pro poplatníky výhodné, jedna hranice se zpřísňuje.

Školkovné ušetříte

Školkovné se zvýšilo, v roce 2018 bylo 12 200 korun, za rok 2019 je možné odečíst až 13 350 korun. Školkovné je sleva z již vypočtené daně – kolik (do uvedeného limitu) za školku zaplatíte, o tolik méně dáte na dani. Slevu lze uplatnit za každé vyživované dítě. Má to několik podmínek. Sleva musí být opravdu za školkovné, tedy pobyt dítěte v předškolním zařízení, nikoli za stravu, kroužky. Slevu může uplatnit jen jeden z rodičů. K daňovému přiznání je třeba přiložit potvrzení o platbě, které vydá školka.

Daňový bonus neušetříte

Rodiče, kteří si vypočtou nižší daňovou povinnost, než je daňové zvýhodnění na děti, mají nárok na daňový bonus. Mohou tak od státu dostat až 60 300 korun za rok. Právo na takový bonus má však jen ten, kdo alespoň trochu vydělává – zaměstnáním či podnikáním získal v roce 2019 alespoň 80 100 korun, (v roce 2018 stačilo 73 200 korun). Jiné příjmy (dávky, ostatní příjmy, výnos z pronájmu) se nepočítají.

Solidární daň ušetříte

Kdo si v roce 2019 vydělal víc než 1 569 552 korun (hrubá mzda v zaměstnání, příjmy minus výdaje u podnikání, pronájmů), má povinnost zaplatit sedmiprocentní solidární daň. V roce 2018 to bylo 1 438 992 korun, hranice je tedy pro bohaté lidi příznivější.

Limity u paušálů pro podnikatele ušetříte

Kdo z podnikatelů nevede evidenci nebo účetnictví, uplatňuje takzvaný výdajový paušál. Sama výše paušálů 30 až 80 procent (podle typu podnikání) zůstává stejná. Co se však mění, je limit, ze kterého můžete tato procenta počítat – v roce 2018 to byl milion, za rok 2019 smíte výdaje vypočítávat ze milionů dvou.