Daňové přiznání za rok 2019: využijte chytré interaktivní formuláře

Dobrou zprávou je, že po provedeném ročním zúčtování daně za rok 2019 obdrží někteří zaměstnanci vyšší daňovou vratku než za rok 2018. Daňová povinnost bude příznivější i pro některé OSVČ. Nepříjemnou daňovou novinkou pro některé rodiče s dětmi je zvýšení limitu nutných vlastních příjmů pro čerpání daňového bonusu.

Zaměstnanci, kteří budou podávat daňové přiznání sami a mají pouze příjmy ze závislé činnosti, mohou i letos využít zjednodušený daňový formulář na dvě stránky.



Zjednodušený formulář pro daňové přiznání za rok 2019 (soubor.xlsx pro Excel) Pro zaměstnance, kteří zdaňují pouze příjmy ze závislé činnosti (dle § 6 zákona o daních z příjmů).

Funkčnost formuláře otestovala společnost Mazars. Pokyny pro vyplnění zjednodušeného formuláře Poznámka: jiné programy než Excel spočítají daně také správně, mohou však mít potíže například se zobrazením nápovědy, přesným tiskem nebo přenosem rodného čísla do příloh. Formuláře vytištěné z Open Office zkontrolujte a případně upravte velikost okrajů stránky.

Pro ostatní daňové poplatníky je určený standardní formulář. Do interaktivních daňových přiznání iDNES.cz stačí vyplnit pouze osobní údaje, příjmy, výdaje a chytrý tiskopis vše potřebné spočítá sám. U obtížnějších políček se vám po najetí kurzoru zobrazí nápověda.

Vyplněné interaktivní daňové přiznání stačí vytisknout, podepsat a doručit na finanční úřad nejpozději do středy 1. dubna 2020. Odevzdat můžete i černobílou verzi. I letos se připravte na některé novinky. Kdo si daňově polepší a kdo pohorší?



1. Vyšší školkovné

Za rok 2019 je možné uplatnit školkovné na každé dítě až do výše 13 350 korun, za rok 2018 to bylo 12 200 korun. Školkovné, neboli sleva na dani pro dítě umístěné v předškolním zařízen, snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu, vždy však jen do nuly. Slevu může uplatnit jen jeden z rodičů a k daňovému přiznání je třeba přiložit potvrzení od školky.

Zaměstnanci uplatňující školkovné obdrží po provedeném ročním zúčtování daně daňovou vratku, neboť během roku zaplatili na zálohách na dani z příjmu více, než kolik následně činí vypočtená daň z příjmu za rok 2019 v ročním zúčtování. „Rodič uplatňující maximální školkovné na dvě děti zaplatí při stejném základu daně na dani z příjmu za rok 2019 o 2 300 korun méně,“ vypočítává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

2. Vyšší výdajové paušály

I nadále platí, že pro příjmy ze samostatné výdělečné činnosti dle § 7 zákona o dani z příjmů je možné uplatnit 30%, 40%, 60% nebo 80% výdajový paušál v závislosti na vykonávané činnosti. Za rok 2018 však bylo možné počítat paušální výdaje maximálně z částky 1 000 000 korun, za rok 2019 je to z částky 2 000 000 korun.

Daňová povinnost tak může být za rok 2019 citelně nižší, pokud jsou skutečné výdaje nižší než při uplatnění výdajového paušálu. „Například při ročních příjmech 1 200 000 korun činily výdaje při uplatnění 60% výdajového paušálu za rok 2018 částku 600 000 korun, za rok 2019 je to již 720 000 korun,“ vysvětluje daňová poradkyně Gabriela Ivanco.

Při uplatnění 80% výdajového paušálu mohou být výdaje maximálně 1 600 000 korun, u 60% výdajového paušálu nejvýše 1 200 000 korun, u 40% výdajového paušálu 800 000 korun a u 30% výdajového paušálu maximálně 600 000 korun.

3. Přísnější podmínky pro daňový bonus

Nepříjemnou daňovou novinkou pro některé rodiče s dětmi je zvýšení limitu nutných vlastních příjmů ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti pro čerpání daňového bonusu. Roční daňový bonus může čerpat pouze daňový poplatník, který měl vlastní příjmy ze zaměstnání nebo podnikání za rok 2019 vyšší než 80 100 korun. Za rok 2018 stačilo mít vlastní příjmy nad 73 200 korun.

„Daňové zvýhodnění na děti by měl uplatňovat rodič, který si v plné výši o částku daňového zvýhodnění sníží daňovou povinnost nebo rodič, který v plné výši využije čerpání daňového bonusu,“ radí Ivanco.

4. Vyšší limit pro platbu solidární daně

Daňoví poplatníci s vlastními příjmy ze závislé činnosti a příjmy poníženými o výdaje ze samostatné výdělečné činnosti nad limit odvádí 7% solidární daň. Za rok 2019 je limitem částka 1 569 552 korun, za rok 2018 to byla částka 1 438 992 korun.

Kdo má povinnost platit roční solidární daň, musí za rok 2019 podat daňové přiznání, a to i v případě, že měl po celý rok příjmy postupně od více zaměstnavatelů nebo pouze od jednoho. „K vyplnění daňového přiznání je potřeba si vyžádat potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti od všech zaměstnavatelů. Pokud měl poplatník v roce 2019 pouze příjmy ze závislé činnosti, může využít zjednodušený dvoustránkový daňový formulář,“ doplňuje daňová poradkyně společnosti Mazars.

Přehledy o příjmech a výdajích OSVČ

Kromě daňového přiznání mají podnikatelé také povinnost odevzdat přehledy o příjmech a výdajích České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) a své zdravotní pojišťovně.

Přehled o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení a návod, jak ho podat, je k dispozici například na ePortálu ČSSZ.

Tiskopisy pro výpočet zdravotního pojištění uveřejňují pojišťovny na svých webech většinou v podobě interaktivních formulářů. Liší se od sebe záhlavím, výpočet je vždy stejný. Formulář je potřeba nejprve uložit do počítače, a to kliknutím na odkaz pravým tlačítkem myši a volbou „Uložit odkaz jako...“

Pokyny pro vyplnění (vzor VZP)