Daňově optimální hodnota stravenky pro rok 2020 je 131 korun, kdo ji má?

Stravenky jsou u nás základním zaměstnaneckým benefitem. Digitální nebo papírové stravenky poskytuje téměř 60 000 firem 1,3 milionu zaměstnancům. „Data potvrzují, že současný systém naplňuje svůj hlavní smysl – tím je pozitivně ovlivnit stravovací návyky zaměstnanců a zvýšit tak kvalitu jejich života a sekundárně i produktivitu práce,“ říká mluvčí Asociace provozovatelů poukázkových systémů (APROPOS) Eva Kubů.

„Je dobré, když si dáte každý den teplé jídlo. Teplými pokrmy do svého jídelníčku dostanete větší pestrost, než kdybyste si k snídani, obědu i večeři dávali housku se sýrem a salámem,“ doporučuje nutriční poradkyně Marcela Avramopulu. Obědová pauza by měla být i časem pro uvolnění. „Během dne potřebujete „vypnout“ a u oběda si můžete v klidu sednout, popovídat si s kolegy, vědomě se najíst a nejlépe se cestou i trochu projít. Osvěží vás to nejenom fyzicky, ale i psychicky a můžete se pak lépe soustředit na práci,“ dodává poradkyně.

Stravenky jsou nejefektivnější alternativou účelového příspěvku na stravování pro zaměstnance, jejichž zaměstnavateli se buď nevyplatí, nebo zkrátka nemůže vybudovat firemní jídelnu. Zatímco podnikové jídelny obslouží zhruba 40 % zaměstnanců, díky stravenkám získá příspěvek na stravování dalších asi 34 % zaměstnanců navíc.

Průměrná hodnota stravenky na zaplacení oběda nestačí

Útrata za oběd se podle Ticket Restaurant Card Indexu v celorepublikovém průměru v loňském prosinci vyšplhala na rekordních 127,40 Kč, což je o 6,4 procenta více než rok předtím. Více než dvojnásobný růst v porovnání s inflací má několik důvodů.

„Náklady restaurací rostly rychleji než inflace. Platí to jak pro energie (elektřinu i plyn), tak pro naprostou většinu potravin. Velkým hybatelem pak byly i rostoucí mzdy kuchařů a číšníků. To vše se logicky promítlo do cen,“ vysvětluje Zbyněk Vystrčil ze společnosti Edenred.

Zaměstnavatelů, kteří reagují na rostoucí ceny obědů i potřeby zaměstnanců, přibývá.

„Obvykle je to případ firem, které zavádějí stravenky nově a pak také firem z odvětví stavebnictví a informačních a komunikačních činností,“ upřesňuje ředitelka prodeje Up Česká republika Petra Prchlíková.

„Pro letošní rok výrazně vzrostl počet firem, které objednávají stravenky s hodnotou 110 nebo 120 korun,“ potvrzuje mluvčí Edenred Daniela Pedret. V portofoliu Sodexo se dokonce nachází i společnosti, které svým zaměstnancům poskytují plně hrazenou 200korunovou stravenku, ať již v papírové nebo digitální podobě.

Nejčastěji se ovšem vloni kupovaly stravenky v hodnotě 100 Kč a průměrná nominální hodnota stravenky byla jen 89 korun, což je vzhledem k ceně obědů pro většinu zaměstnanců nedostatečné. A jakou mají představu? Čtyřicet procent účastníků průzkumu společnosti Up Česká republika považuje jako ideální hodnotu stravenky 110 korun a více. V praxi ovšem takovou stravenku dostává jen 5 % zaměstnanců.

„Pokud stravenka dlouhodobě nedokáže pokrýt cenu oběda, pak přestává jako benefit plnit svůj účel, tedy zajištění pravidelného stravování,“ upozorňuje Petra Prchlíková.

Hodnota daňově ideální stravenky pro letošní rok na základě vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí stoupla ze 123 na 131 korun.

„Většina společností má tak stále prostor využít možnosti za daňově výhodných podmínek přilepšit zaměstnancům u jejich nejoblíbenějšího benefitu, kterým stravenky jsou,“ shrnuje mluvčí Edenred.

Optimální hodnota stravenky pro rok 2020: 131 korun Výpočet daňově nejvýhodnější stravenky se provádí obvykle na začátku každého kalendářního roku, určující je přitom hodnota stravného na pracovních cestách. Sedmdesát procent z této hodnoty pak určuje maximální částku, kterou si firma bude v daném roce moci odečíst na daních za podporu stravování. Zákon o dani z příjmů stanoví, že zaměstnavatel si může na daních odečíst maximálně 55 procent hodnoty stravenky. A protože ministerstvo práce a sociálních věcí na začátku letošního roku zvýšilo hodnotu stravného na pracovních cestách na 103 Kč, zvýšila se tak i hodnota daňově optimální stravenky z loňských 123 Kč na letošních 131 Kč. Zdroj: APROPOS

Stačí vám stravenka na zaplacení oběda?