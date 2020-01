Nejlepší finanční produkty roku: má je mBank, Creditas, KB a UCB

Vyplývá to z výsledků 9. ročníku soutěže Finanční produkt roku 2019. Soutěž, kterou pořádá analytická společnost Scott & Rose na svém webu Finparáda.cz, je zajímavá tím, že jde o odborné posudky specialistů, kteří v průběhu kalendářního roku sledují, k jakým změnám u vybraných produktů dochází.



Žebříčky s pořadím nejlepších finančních produktů jsou během roku zveřejňovány na webu organizátora soutěže a finální trojice nejlepších produktů v jednotlivých kategoriích vychází z průběžného hodnocení.

Do 9. ročníku soutěže se objevily tradičně sledované kategorie: běžné bankovní účty, spořicí účty, neúčelové osobní úvěry, konsolidace půjček a hypotéky. V každé kategorii byly i letos vyhlášeny vždy tři nejlepší produkty, přičemž v kategorii spořicích účtů odborníci hodnotili nabídky se spořením do 300 tisíc korun a nad 300 tisíc korun.

V pěti bankovních kategoriích získaly na stupních vítězů nejvíce pozic mBank (3), Banka Creditas (3), Komerční banka (2) a UniCredit Bank (2).

Po jedné pozici v pěti kategoriích na stupních vítězů získala Air Bank, ČSOB, Expobank, ING Bank, Moneta Money Bank, Raiffeisenbank, Sberbank a Wüstenrot hypoteční banka.

Nejlepší finanční produkty za rok 2019 v pěti kategoriích:

Kategorie Bankovní osobní účty

„U osobních účtů je kladena nejvyšší váha na nákladovost účtu. Sledujeme tedy základní náklady na vedení, běžné poplatky a přihlíží se také k mimořádným poplatkům, které nejsou zcela běžné. Posuzuje se i komplexnost nabídky banky, například vedení kontokorentu, úroková sazba na účtu či možnost sjednání spořicího účtu. Přihlíží se rovněž k rozsahu přímého bankovnictví, dostupnosti poboček a bankomatů a také k přehlednosti ceníků a stránek bank,“ přibližuje Valerie Koubová, analytička Scott & Rose.

První místo letos získala mBank s mKontem, na druhé příčce se umístila Air Bank s Malým tarifem a třetí příčka patří Bance Creditas a jejímu účtu Richee.

Pořadí v kategorii:

mBank – mKonto

Air Bank – Malý tarif

Banka Creditas – Richee účet

Hodnocení vítěze odborníkem: V kategorii Bankovních osobních účtů se na prvním místě nově umístila mBank s účtem mKonto, který je veden bez poplatků. Zdarma jsou veškeré příchozí a odchozí platby v ČR včetně trvalých příkazů, inkas a SIPO plateb, zdarma jsou také SEPA platby v eurech. K účtu klient obdrží zdarma mKartu Svět, díky které může provádět výhodnější platby v cizí měně. Výběry ze všech bankomatů v ČR i v zahraničí jsou zdarma, pokud je vybíraná částka vyšší než 1 500 Kč, jinak je výběr zpoplatněn 29 Kč.

K účtu je nabízeno povolené přečerpání účtu mRezerva s úvěrovým limitem 5 000 Kč až 300 000 Kč. V rámci programu mSpoření klient získá úrokovou sazbu 1,20 % p.a. při zůstatku do 100 tisíc Kč. Klient na mSpoření může odkládat své úspory pravidelně, jednorázově nebo si může zvolit odkládání 1 % - 10 % z každé transakce. Pro rok 2019 banka rozšířila možnost plateb o Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Google Pay již nabízela banka dříve.

„Trendem je omezování provádění transakcí na pobočkách bank, přesun některých transakcí do nových technologií například přesun hotovosti z pokladen do vkladomatů. Banky se v roce 2019 výrazně soustředily na mobilní bankovnictví, kam se snaží přesouvat další nabízené služby a posílit bezpečnost. Dalším trendem je rozšiřování nových platebních technologií, jako je Apple Pay či Google Pay,“ přibližuje analytička.



Pořadí za rok 2018 bylo následující: 1.Equa bank (Běžný účet), 2. mBank (mKonto), 3. Air Bank (Malý tarif).

Kategorie Spořicí účty do 300 tisíc a nad 300 tisíc Kč

„V roce 2019 jsme nově rozdělili žebříček spořicích účtů na více kategorií podle objemu výše vkladu, aby tak lépe odrážely jednotlivé typy klientů. Hlavním hodnotícím kritériem přitom je úroková sazba a to včetně „akčních“ nabídek, s možností peníze kdykoliv vybrat bez sankcí,“ říká analytička Valerie Koubová.

Pořadí v kategorii do 300 tisíc Kč:

Raiffeisenbank – eKonto XL

ING Bank – ING Konto

Banka Creditas – Spořicí účet +

Hodnocení vítěze odborníkem: V kategorii spořicích účtů pro vklady do 300 tisíc Kč se na prvním místě umístila Raiffeisenbank se spořicím účtem eKonto XL. Raiffeisenbank nabízela spořicí účet eKonto XL od ledna 2019 se sazbou pro nové klienty ve výši 3 % na půl roku pro vklady do 150 tisíc Kč, po uplynutí této doby byly vklady do 150 tisíc Kč úročeny sazbou 1 % p.a. při aktivním využívání účtů, nad 150 tisíc Kč a do 500 tisíc Kč sazbou 0,7 % p.a. taktéž při aktivním využívání účtu. Nad 500 tisíc Kč byla již úroková sazba „jen“ 0,01 % p.a. Od roku 2020 přistoupila banka k úpravě názvu na Spořicí účet XL a přestala u něj nabízet „zvýhodněný“ úrok.

Pořadí v kategorii nad 300 tisíc Kč:

Banka Creditas – Spořicí účet +

Wüstenrot hypoteční banka – Wüstenrot Spořicí účet

Expobank – NEO účet

Hodnocení vítěze odborníkem: První místo pro vklady nad 300 tisíc Kč patří Bance Creditas se Spořicím účtem +, který zároveň získal i cenu veřejnosti. Tento účet má banka od poloviny roku 2019, kdy byl nabízen s nadstandardním úrokem 2 % p.a. pro vklady do 1,5 milionu Kč. V říjnu banka úrokovou sazbu upravila na 1,8 % p.a. a nově tuto sazbu nabídla bez omezení výše vkladu. Od začátku letošního roku však banka přistoupila ke snížení této sazby na 1,6 % p.a.. I přes toto snížení patří Spořicí účet + mezi účty s nejvyšším zhodnocením vkladů nad 300 tisíc Kč.

Kategorie Spotřebitelské neúčelové úvěry

V polovině roku 2019 se odborný hodnotitelský tým analytické společnost Scott & Rose rozhodl přistoupit k nové metodice hodnocení spotřebitelských úvěrů. Nově je tato kategorie úvěrů hodnocena podle skutečné průměrné úrokové sazby úvěrů poskytovaných bankami působícími na českém trhu.

„Z počáteční neochoty velké části bank nám poskytnout údaje o průměrné úrokové sazbě u spotřebitelských úvěrů, kterou pravidelně reportují České národní bance, nám v tuto chvíli svou sazbu sděluje 9 bank z 13 oslovených a jedna nebankovní instituce,“ poznamenává Valerie Koubová.

Pořadí v kategorii:



mBank – mPůjčka Plus

Komerční banka – Osobní úvěr

ČSOB – Půjčka na cokoliv

Hodnocení vítěze odborníkem: Na prvním místě se po přehodnocení metodiky umístila mBank s mPůjčkou Plus, která patří mezi nejtransparentnější banky v oblasti spotřebitelských úvěrů. mBank uvádí své sazby úvěrů přímo na webových stránkách, není zde tedy žádné neurčité „od“ jako je tomu u některých bank. Úvěry jsou úročeny podle jejich výše a délky splatnosti, nejnižší nabízená sazba je 3,9 % při zohlednění 2 % slevy za sjednání pojištění úvěru. Poskytnutí, vedení, mimořádné splátky a předčasné splacení jsou zdarma.

Pořadí za rok 2018 bylo následující: 1. Air Bank (Půjčka), 2. ČSOB (ČSOB Flexi půjčka na cokoliv), 3. Komerční banka (Osobní úvěr).

Kategorie Konsolidace půjček

V této kategorii zvítězila Sberbank s FÉR konsolidací, která nabízí úrokovou sazbu od 3,9 % p.a., převedení úvěru od 50 000 Kč do 1 000 000 Kč s délkou splatnosti až na 10 let. Úvěr je poskytnut zdarma včetně jeho vedení. Při řádném splácení je klientovi vráceno až 20 % zpět z poskytnuté výše úvěru, což platí pro vybrané délky splatnosti a za určitých pravidel. K úvěru je možné sjednat pojištění schopnosti splácet.

Pořadí v kategorii:

Sberbank – FÉR konsolidace

UniCredit Bank – PRESTO Půjčka - Převedení úvěru

Komerční banka – Optimální půjčka

Pořadí za rok 2018 bylo následující: 1. UniCredit Bank (PRESTO Půjčka – Sloučení úvěrů), 2. Moneta Money Bank (Konsolidace půjček), 3. Air Bank (Převedení půjček).

Kategorie Hypotéky

Rok 2019 se nesl ve znamení adaptace bank a zákazníků na doporučení ČNB z října 2018 a zpřísnění podmínek pro získání hypoték. Objem poskytnutých hypotečních úvěrů v loňském roce znatelně klesl a to především díky opatřením ze strany ČNB. Odborný hodnotitelský tým analytické společnost Scott & Rose se proto rozhodl v loňském roce přistoupit k nové metodice žebříčku hypotečních úvěrů, tak aby parametry lépe odrážely situaci na trhu.



V průběhu roku 2019 banky průběžně snižovaly sazby u hypotečních úvěrů až k hranici 2 % p.a. a loňský rok zakončil hypoteční trh s průměrnou úrokovou sazbou 2,34 procenta.

Pořadí v kategorii:

UniCredit Bank – U hypotéka účelová

Moneta Money Bank – Pružná hypotéka

mBank – mHypotéka Light

V této kategorii se na prvním místě umístila UniCredit Bank s U hypotéka účelová. Banka poskytuje u hypotečního úvěru úrokovou sazbu již od 2,52 % p.a. (při sjednání pojištění schopnosti splácet je poskytována sleva 0,1 % ze sazby). Délku fixace lze zvolit od jednoho roku do 10 let, čerpání hypotéky je umožněno až do 12 měsíců od podpisu úvěrové smlouvy. Za poskytnutí úvěru si banka účtuje 2 900 Kč.

Pořadí za rok 2018 bylo následující: 1. mBank (mHypotéka Light), 2. Fio banka (Fio hypotéka), 3. Equa bank (Účelová hypotéka).