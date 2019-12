Bydlení je pro mladé už nedostižné. Jsou řešením Startovací města?

Bydlení se stává nedostupné pro mladé lidi i střední třídu. Během pěti let stouply ceny nemovitostí o 38,5 procenta, kdo chce bydlet ve vlastním, musí si půjčit víc a mít i víc našetřeno. Jinak na hypotéku nedosáhne. Vlastní bydlení má přitom vyřešeno jen 37 % mladých ve věku 20 až 36 let. Vyplývá to z průzkumu Hypoteční banky napříč Českou republikou.