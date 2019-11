Sedm užitečných tipů, jak všechno zvládnout do Vánoc. V práci i doma

Podzimní čas je velmi náročné období a jeho negativní vlivy se mohou promítnout jak na fyzickém, tak i na psychickém zdraví člověka. Proto je nutné o sebe opravdu pečovat – dbát na kvalitní a pravidelné stravování, dopřát si prostor pro regeneraci, relaxovat a věnovat se věcem, které přinášejí radost.

V současné době existuje obrovské množství různých forem zábavy či odpočinku, které mohou sloužit jako účinné nástroje ke každodennímu oddechu. Dokonce i zaměstnavatelé už si uvědomují, jak velký vliv na efektivitu a chod celé firmy mají spokojení a odpočatí zaměstnanci, a přizpůsobují tomu i nabídku benefitů.

„Zaměstnanci mohou vybírat ze škály široké jako nikdy dřív – od poukazů na lístky do divadla, do bazénů a saun, na masáže nebo relaxační víkendy až po nákup knih,“ vyjmenovává Petra Prchlíková, ředitelka prodeje společnosti Up Česká republika, která se specializuje na zaměstnanecké benefity.

Přestože si je většina z nás vědoma nutnosti odpočinku a péče o sebe sama, v návalu povinností v práci, soukromých záležitostí a péče o rodinu nám mnohdy nezbývá čas. Právě ten lze ale dnes díky šikovným pomocníkům ušetřit snáze než kdy dřív. O některých z nich by se dokonce ještě před pár lety dalo pouze snít:

1. Platby, které odejdou „samy“

V době chytrých telefonů lze ušetřit díky nastavení trvalých plateb či povolení k inkasu přímo v mobilní aplikaci až desítky minut měsíčně. Další čas pomohou získat třeba QR platby, kde stačí jen vyfotit QR kód z faktury chytrým telefonem a platební příkaz se v bankovní aplikaci vyplní automaticky. Odpadá tak stres nejen kvůli zadávání dat, ale také kvůli neustálým myšlenkám na povinnost odeslat platbu.

2. Nákup až do domu

Rodinné nákupy jsou nejen obrovským žroutem času, ale v nákupních špičkách také neuvěřitelným požíračem energie. Přitom na trhu existuje už dostatek e-shopů, které vám objednaný nákup doručí v domluvený čas na dohodnuté místo za cenu srovnatelnou s kamennými obchody.

3. Úřady bez front

Mnohé městské úřady či magistráty už provozují online systémy k rezervaci termínu, které umožňují elektronické objednání k vyřízení běžných záležitostí jako je zhotovení občanského průkazu, cestovního pasu, řidičského průkazu apod. Hodiny strávené ve frontě lze přece strávit kvalitnějším způsobem.

4. Když nemůžeš… dej si pauzu

Je dokázáno, že po několika hodinách práce bez přestávky se na člověku podepisuje únava, zvyšuje se chybovost, klesá schopnost soustředění, kvalita rozhodování apod. To vše stojí více času. Delší přestávka pomůže pročistit mysl a nabrat síly na další výkony. V přestávkách odborníci doporučují věnovat se naprosto odlišné činnosti oproti té, od které se odchází. Manuálně pracující by se měli v klidu posadit. Lidé pracující u počítače zase projít či protáhnout.

V polední pauze je vhodné věnovat tento čas kvalitnímu obědu, nejlépe mimo pracoviště. „Jednou z nejčastějších chyb je obědvání přímo na pracovním stole před počítačem nebo naopak ukusování bagety „za běhu“. Vyrazit alespoň občas na oběd mimo pracoviště má pozitivní účinek nejen na efektivitu práce, ale zejména na zdraví,“ doporučuje výživová poradkyně Linda Nejezchlebová.

5. Osobní asistent připraví oslavu i seřídí kolo

Na trhu lze dnes najít firmy, které nabízejí služby virtuální asistence. Jsou to služby pro skutečné umělce v delegování, které ušetří mnoho času, neboť osobní asistenti umí za poměrně příznivou finanční odměnu zvládnout téměř vše. Od naplánování dovolené přes úklid, hlídání dětí, nákup vánočních dárků, vyřízení stavebního povolení, sepsání prezentace, kurýrních služeb až po objednání k lékaři.

6. Nejen home office ušetří čas

Díky rozvoji moderních technologií je v mnoha oborech a profesích možné využít nejrůznějších flexibilních úvazků. Pokud zaměstnavatel takový benefit nabízí, je vhodné ho opravdu zvážit a ušetřit například minimálně čas na cestu do práce a zpět. „Pro rodiče s malými dětmi mohou být zajímavými benefity firemní školky či možnosti hlídání. Nově také například firmy zavádějí speciální chladicí místnosti, kde lze uložit nákup, který si zaměstnanec vyzvedne při odchodu z práce,“ dodává Petra Prchlíková.

7. Delegování v práci i doma

Správné delegování je umění. Ne vždy a ne každý se dokáže nebo chce vzdát vlastních povinností. Většina lidí potřebuje slyšet pochvalu a uznání za splněný úkol. Často delegování brání strach z toho, že někdo jiný úkol nezvládne tak dobře jako my. Delegování je však cesta, která nám umožní uvolnit ruce a soustředit se na to nejdůležitější, proto je vhodné mu věnovat pozornost. A to nejen v práci, ale i doma. Není nutné denně připravovat pro celou rodinu teplé večeře nebo uklízet pokoj za své školou povinné ratolesti.