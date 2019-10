Delší oběd, jóga nebo psycholog? Firmy řeší, jak zaměstnance zbavit stresu

Začíná to plíživě. Sem tam si člověk přečte článek o „módním“ syndromu vyhoření nebo desatero, jak si rozvrhnout práci. Za pár měsíců už tyto rady začne vyhledávat. Má pocit, že i on už „dohořívá“ a že i on má v práci chaos. Často však tento stav způsobí prachobyčejný stres.