Na konec roku firma nařídila dovolenou, já už ale žádnou nemám. Co teď?

„Šéf nám včera oznámil, že si od 23. do 31. prosince máme vzít volno, protože firma nepracuje a na tuto dobu zavírá. Jenže já už svoji řádnou dovolenou vyčerpala. Jak se dá tato situace řešit?,“ ptá se čtenářka.

Pokud vím, můžou mi v práci nařídit dovolenou, tuším ale, že mi to musí oznámit v nějakém předstihu?

Určení čerpání dovolené musí být ze strany zaměstnavatele každopádně provedeno písemně a oznámeno zaměstnanci minimálně 14 dní předem, nedohodnou-li se strany jinak. Je přitom úplně jedno, zda se jedná o dny mezi svátky na konci roku, nebo celozávodní dovolenou.

Kamil Tvarůžka Vystudoval práva na Masarykově univerzitě v Brně.

Po škole nastoupil na Krajský soud v Brně.

Od roku 2011 provozuje soukromou advokátní praxi.

Specializuje se na občanské, závazkové, stavební a trestní právo.

Jde vlastně o čtyři dny. Můžu si je nadpracovat nebo si musím vzít neplacené volno?

V tomto konkrétním případě záleží na dohodě mezi vámi a zaměstnavatelem a je pouze na jeho dobré vůli, zda vám umožní situaci vyřešit jiným způsobem, například tím, že si budete moci volno nadpracovat. Pokud to ale zaměstnavateli provozní podmínky neumožňují, nebo vám nechce vyjít z jakéhokoliv důvodu vstříc, pak vám nic jiného než čerpání neplaceného volna nezbývá.

Pracuji ve firmě jako účetní, mohla bych pracovat i z domova.

Pro home office (práci z domova) rovněž platí, že ji lze realizovat pouze na základě dohody zaměstnavatele se zaměstnancem. Žádný právní nárok na to není, takže záleží pouze na vaší šikovnosti, abyste zaměstnavateli vysvětlila, že se mu to vyplatí, na druhé straně je to o jeho chápavosti či vstřícnosti.

Nejsem jediná, komu dovolená chybí. Návrh je takový, že nám ty čtyři dny odečtou z dovolené z příštího roku, má na to firma právo?

Jedním z možných způsobů řešení celé situace je skutečně jakási forma započtení dovolené z následujícího roku. Zaměstnavatel totiž může zaměstnanci určit i čerpání dovolené, na kterou doposud nevznikl nárok, a to za předpokladu, že zaměstnanec splní podmínky pro čerpání dovolené do konce kalendářního roku nebo do konce pracovního poměru. Zaměstnavatel tak může učinit i bez vašeho souhlasu, protože čerpání dovolené určuje on. V dané situaci to ze strany zaměstnavatele považuji za vstřícný přístup.

Máme podezření, že šéf se prostě bojí, že vánoční volno budou mít zákazníci, k nám do prodejny nikdo nepřijde, on ale bude muset platit mzdy a světlo a topení, proto chce vánoční prázdniny pro zaměstnance. Je takový postup v souladu se zákonem?

Provozní problémy se zákazníky nebo se zakázkami řeší výhradně zaměstnavatel. Pokud se pohybuje v rámci zákonných mantinelů, je pouze na něm, zda nařídí čerpání dovolené nebo zvolí jiný postup. Někteří zaměstnavatelé s výrobním programem mohou řešit dlouhodobou nepříznivou situaci se zakázkami například takovým způsobem, že některé zaměstnance z dotčených provozů nechají na 60 % mzdy s tím, že nechodí do práce. I zde je však nutná dohoda všech zainteresovaných. Kreativitě se meze nekladou, vždy ale závisí na konkrétní provozní situaci, firemní sounáležitosti i ochoty všech jednat.