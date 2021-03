KVÍZ: Víte, jak vám stát pomůže v době pandemie?

Pandemie neustává, omezení přibývá a do peněženek je stále hlouběji. Téměř 40 % účastníků průzkumu, který si nechala zpracovat společnost Provident od IPSOSu, potvrdilo, že pandemie covid-19 měla na jejich finance negativní vliv. „Pětině respondentů se zvýšily náklady a necelých 15 % lidí přišlo o své úspory,“ přibližuje výsledky průzkumu Luboš Kratochvíl z Providentu.

Zajímavé ale je, že na otázku „Jaký měla pandemie dopad na vaše finance?“ více než pětina respondentů odpověděla, že pozitivní. Většina proto, že ušetřila, někteří proto, že získali peníze navíc.

Několik možností, jak nelehkou situaci finančně zvládnout, nabízí i stát. Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat práci z důvodu péče o dítě, které je v době uzavření školy či dětského zařízení mladší 10 let. Ošetřovné lze čerpat také na péči o nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby, a to bez omezení věku, nebo osoby starší 10 let využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení, které jsou určeny pro péči o osoby závislé na péči jiné osoby alespoň v stupni I.

Výše ošetřovného činí po dobu platnosti mimořádných opatření od prvního kalendářního dne 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu, minimální výše (při plném pracovním úvazku) činí 400 Kč denně. Ošetřovné se vztahuje na zaměstnance účastné nemocenského pojištění. Zaměstnaní na dohodu o provedení práce (DPP) a dohodu o pracovní činnosti (DPČ) mají na ošetřovné nárok, pokud odvádí sociální pojištění, tedy pokud je výdělek na DPP vyšší než 10 000 Kč a u DPČ vyšší než 3 000 Kč.

Ti, kteří se vlivem současné pandemie ocitli ve finanční tísni, mohou požádat o jednorázovou dávku MOP COVID-19 ve výši až 57 900 Kč. U žadatelů se posuzuje mimo jiné příjem všech osob žijících ve společné domácnosti.

Takzvaná izolačka je nejnovější dávka zavedená od března 2021. Je určena pro zaměstnance, kterým je nařízena izolace, případně karanténa z důvodu onemocnění covid-19. Vyplácí se za prvních 14 kalendářních dní nařízené izolace nebo karantény, její výše se odvíjí podle hrubé mzdy a může dosáhnout až 370 Kč za den.