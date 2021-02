Ošetřovné schází rodinám s dětmi těsně nad deset let

Uzavřené školy dostávají rodiče do finančních potíží. Na ošetřovné mají nárok do deseti let věku dítěte a dovolená na tak dlouhou uzavírku nestačí. A tak často přistupují na neplacené volno, nebo si zkracují pracovní úvazky.