Bojíte se o práci nejen kvůli pandemii? Jsou způsoby, jak se pojistit

V těžkých dobách si lidé více uvědomují rizika spojená s jejich pracovní aktivitou. Mnozí se přesvědčili, co s jejich pravidelným rozpočtem udělá výpadek příjmů při nařízené karanténě, uzavřené provozovně nebo nemoci. Řada lidí zjistila, že jejich finanční rezervy pro takové nenadálé události jsou zcela nedostatečné.

Do popředí zájmu se tak v posledních měsících dostává pojištění ztráty zaměstnání, pojištění pro případ neschopnosti výkonu povolání či pojištění pracovní neschopnosti. Další pojistky zase reflektují jiný fenomén dnešní doby, kterým je práce z domácího prostředí – home office. O jaké pojištění se zvedá zájem?

1. Pojištění ztráty zaměstnání

Toto pojištění je v nabídce tuzemských pojišťoven dlouhodobě, nicméně klienti ho začali ve větší míře znovu poptávat až v loňském roce. Podle informací z některých ústavů vzrostl zájem o tento typ pojistky více jak o polovinu. S pojištěním ztráty zaměstnání se lidé setkávají především ve chvíli, kdy v bance žádají o hypotéku či spotřebitelský úvěr.

Pojistka se postará o tom, že člověk nepřestane splácet půjčku, když přijde o práci kvůli výpovědi či pro konkurs zaměstnavatele. V takovém případě pojišťovna zaplatí obvykle 6 až 12 měsíčních splátek, záleží na tom, jaké jsou podmínky smlouvy.

Přirozeně existují i situace, na které se pojištění nevztahuje. Typicky jde třeba o ukončení pracovního poměru dohodou. Před sjednáním pojištění také nesmíte vědět o tom, že se blíží konec vašeho pracovního poměru. Pojišťovny se pro tyto případy chrání tzv. karenční dobou, kdy pojistka „platí“ až například za 30 nebo 60 dní. Dalším omezením je, že toto pojištění nesjednáte zcela samostatně, ale v rámci celého balíčku spolu s dalšími pojištěními. U některých bank lze pojištění sjednat k existujícímu úvěru i dodatečně, tedy nejen při sjednání úvěru.

2. Pojištění neschopnosti výkonu povolání

Zatímco předchozí typ pojištění se váže výlučně k úvěrům, pojištění pro případ neschopnosti výkonu povolání pomůže i v jiných situacích. Prostřednictvím tohoto pojištění lze pojistit příjem ztracený v kvůli dočasné či trvalé pracovní neschopnosti v daném povolání z důvodu úrazu nebo nemoci. Nejde tedy o klasické pojištění invalidity, kdy klient nemůže vykonávat žádnou práci.

Pro koho může být tento produkt atraktivní? Například pro samostatně výdělečně činné osoby: dobře vydělávající lékaře, zubaře, hudebníky a další umělce, vysoce postavené manažery, piloty či profesionální sportovce. Do pojištění se hlásí ale i dobře vydělávající řemeslníci, pedagogové či kuchaři.

Pojištění profesního příjmu nepatří mezi levná pojištění. To je však pochopitelné vzhledem k riziku, které na sebe pojišťovna přebírá. K profesní invaliditě může vést i relativně menší zdravotní problém, který vůbec nemusí skončit invaliditou od státu.



Například třicetiletý řemeslník by ročně zaplatil okolo 11 tisíc korun za pojistné krytí, kdy by pojišťovna vyplatila tři miliony korun za trvalou neschopnost výkonu povolání z důvodu nemoci či úrazu nebo by vyplácela 20 000 korun měsíčně až po dobu 24 měsíců za dočasnou neschopnost výkonu povolání.

Pro případ, kdy by vlivem úrazu či nemoci měl člověk výrazně omezenou možnost jakkoliv si vydělávat, je vhodné klasické životní pojištění, respektive pojištění invalidity. Tehdy se stane plnění pojišťovny vítaným doplňkem invalidního důchodu, který vyplácí stát, a přispěje po finanční stránce k udržení životního standardu.



Dodejme, že naprostá většina pojišťoven neuplatňuje výluku na covid-19. Pokud po prodělání koronaviru vážně onemocníte, bude pojišťovna za sjednaná rizika při dodržení smluvních pojistek plnit. Řada pojistek zahrnuje i ošetřovné člena jedné domácnosti a výplata pojistného plnění tak může dorovnat výpadek běžných příjmů. Je ale pravda, že komerční pojišťovny v současné situaci neumí plnit ošetřovné u dětí v případě uzavřených škol – vyžadují, aby bylo dítě skutečně nemocné nebo zraněné, a to samé platí i u dalších členů jedné domácnosti.

3. Pojištění pracovní neschopnosti

Často využívaným pojištěním je také pojištění pracovní neschopnosti. Pojišťovna v takovém případě plní dohodnutou dávku za každý den pracovní neschopnosti od jejího 15. dne. Pojištění je nabízeno jak zaměstnancům, tak OSVČ.

Podnikatelé by měli zvážit kromě tohoto komerčního pojištění i dobrovolné nemocenské pojištění od státu. Pokud si toto pojištění neplatí, tak přicházejí nejen o nemocenskou dávku v případě neschopnosti výdělečné činnosti kvůli úrazu nebo nemoci, ale i o případnou mateřskou nebo otcovskou. Rovněž jim nevzniká nárok na dávku dlouhodobého ošetřovného, pokud by museli například pečovat o dítě či jiného člena rodiny.



Opomíjeným a významným benefitem je i to, že po dobu čerpání nemocenské dávky je OSVČ zproštěna od placení záloh na sociální a zdravotní pojištění (pouze za celé měsíce, ve kterých daná událost trvala). Vhodným řešením je tak zkombinování státního a komerčního pojištění.

4. Pojištění při práci z domova

Řada zaměstnanců nyní pracuje z domova. V tomto případě je vhodné pojištění odpovědnost vůči zaměstnavateli, což se hodí například vzhledem k využívaným pracovním prostředkům, typicky počítačům nebo služebním telefonům. Přeci jen doma při každodenní shonu, v blízkosti dětí nebo domácích mazlíčků může být drahé vybavení náchylnější k úhoně než v bezpečí kanceláře.

Někteří zaměstnavatelé zase svým pracovníkům kvůli home office sjednávají úrazové pojištění. Byť to možná působí paradoxně, je to logický krok. Při práci doma se mimochodem odehraje nejvíce úrazů, a pokud by se během pracovní doby zranili, může být událost klasifikována jako pracovní úraz.