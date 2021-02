Zdravotní pojišťovny: kolik korun a na co vám letos přispějí

ilustrační snímek

Pokud zvažujete přejít od stávající pojišťovny k jiné, ze zákona je to možné jen jednou ročně. A to ve dvou termínech: k 1. lednu a 1. červenci. Přihláška musí být podána tři měsíce před tímto datem, tedy do 31. března, respektive do 30. září. I v tomto případě se vyplatí prostudovat, jaké preventivní programy a speciality můžete od ostatních pojišťoven využít a porovnat je s nabídkou vaší stávající zdravotní pojišťovny. Nejbližší termín pro podání přihlášky je aktuálně do konce března.

I letos jsme proto zmapovali aktuální nabídku preventivních programů všech sedmi zdravotních pojišťoven. Do přehledu jsme zařadili především stálice a zajímavé novinky. Nabídka jednotlivých zdravotních pojišťoven je poměrně rozsáhlá, všechny letošní příspěvky podporující zdraví a zdravý životní styl zjistíte proklikem na konkrétní pojišťovnu.



Zdravotní pojišťovny jsme seřadili podle počtu klientů. Největší je Všeobecná zdravotní pojišťovna, nejmenší co do počtu klientů je Zaměstnanecká pojišťovna Škoda.



1. Všeobecná zdravotní pojišťovna

Číslo pojišťovny: 111

Počet klientů: 5 955 243

Věrnostní program 2021: Klienti VZP se mohou nadále stát členy Klubu pevného zdraví a využívat výhody v podobě bonusů a slev na služby a produkty u celé řady smluvních partnerů.

Prevence 2021: Prevence je zaměřena na děti, dospělé, maminky a dárce. Pojišťovna přispívá i letos na aktivity, které prokazatelně vedou ke zlepšování zdravotního stavu a které nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Kromě těch klasických na pohybové aktivity nebo na očkování VZP nově zařadila i příspěvek ve výši až 7 000 Kč na psychosociální podporu pro starší 18 let.

Děti do 1 roku mohou například čerpat až 500 Kč na plavání kojenců. Děti ve věku od 1 roku do 18 let pak mohou získat až 800 Kč na pravidelné sportovní a pohybové aktivity. Dospělí do 65 let mohou stejně jako v předchozím roku dostat až 500 Kč na pravidelné pohybové aktivity, musí však předložit platební doklady ve výši 1 500 Kč. Klienti starší 18 let mohou jedenkrát za tři roky získat příspěvek na odvykání kouření, jeho výše byla snížena na 1 000 Kč.

Klienti starší 35 let mohou například získat i příspěvek na preventivní onkologickou prohlídku pro každého ve výši až 3 000 Kč za podmínky, že ji absolvují v některém z Komplexních onkologických center. Všichni klienti mohou získat až 500 Kč na vyšetření kožních znamének dermatoskopem.

Až 500 Kč přispívá VZP ženám ve věku od 18 do 45 let na preventivní ultrazvukové nebo mamografické vyšetření absolvované v akreditovaném mamografickém screeningovém centru. Onkologičtí pacienti s chemoterapií mohou využít částku 2 000 Kč na paruku, nově lze čerpat až 2 000 Kč například na fólie Mepitel, bariérový film Cavilon sprej na ochranu kůže

Částky v rozpětí 200 až 1 500 Kč poskytuje VZP na prevenci infekčních onemocnění. V programu Mamina jsou příspěvky až ve výši 3 000 Kč a například Dietní program umožňuje celiakům čerpat až 6 000 Kč. Bezpříspěvkoví aktivní dárci krve, plazmy, krevních destiček a kostní dřeně mohou získat až 2 500 Kč při dvou odběrech, a to 1 500 Kč na rehabilitační aktivity lázeňského typu (po prvním odběru) a následně 1 000 korun na dentální hygienu.

Speciality: Členové Klubu pevného zdraví mají stálé výhody v podobě bonusů a slev na služby a produkty u celé řady smluvních partnerů.