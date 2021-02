Na vzdělávání firmy nešetří ani dnes. Cílí ale na jiné dovednosti

Nová doba, host vyhazuje vrchního! Tuto hlášku z legendárního filmu Dědictví s hercem Bolkem Polívkou zdá asi většina z nás. V pozměněné podobě by se dala aplikovat na současnou situaci. Jen nevyhazuje host vrchního, ale zaměstnavatelé posílají své lidi z kanceláří pracovat na home office, tedy všude tam, kde to povaha práce dovoluje. Najednou tak vznikla potřeba dělat spoustu věcí jinak, často je mnohem náročnější práci v domácích podmínkách zvládat. Notabene, když jde o rodiče, kteří mají doma děti na distanční výuce, nebo ještě ty menší školkové.

Tato změna ve způsobu práce u velké části zaměstnanců se promítá i do oblasti vzdělávání. „Více než polovina firem, které se podělily o své zkušenosti v rámci průzkumu HR Pulse, poukázala na nové potřeby vzdělávání zaměstnanců nebo firemní kultury. Jedná se konkrétně o 56 procent zaměstnavatelů,“ říká Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz. Doplňuje, že dalších 20 procent firem ale žádné změny neidentifikovalo a 22 procent uvedlo, že nemají potřebu něco měnit.

Co je v kurzu

Právě identifikace aktuálních potřeb a jejich zohlednění ve vzdělávacích plánech jsou jedním z úkolů, které v současné době zaměstnávají HR oddělení mnoha firem. I když nutno poznamenat, že nejde o všeobecný trend. Jak již bylo naznačeno, záleží na oboru podnikání a také na tom, jak byly vzdělávací strategie definované před pandemií.

Jaké oblasti rozvoje tedy nyní vystupují do popředí? Podle průzkumu HR Pulse se jako prioritní jeví dovednosti potřebné pro efektivní práci z domova, zlepšení sebeřízení, tedy time managementu a zvládání stresu, komunikačních dovedností a leadershipu. Roste i význam schopnosti udržet a rozvíjet za stávajících podmínek mezilidské vztahy a soudržnost kolektivu.

„V našem projektu Feel Good Company registrujeme výraznější poptávku po tématech týkajících se imunity, mezi oblíbené nyní patří rovněž téma zdravé oči,“ říká zakladatelka projektu Markéta Černá. Všeobecně je nyní podle ní téma péče o zdraví, fyzickou a psychickou kondici mnohem zásadnější.

Co chtějí zaměstnanci

To potvrzují i oslovení zaměstnavatelé. Například společnost M2C má nastaven systém školení, který je složen z kurzů zaměřených na problematiku odborných znalostí, měkkých dovedností, ale i na osobností rozvoj. S ohledem na stávající situaci pak nově začlenili i školení vedené psychologem na téma „zvládání nejistoty“ v době covidu.

Také v MONETA Money Bank se snaží aktivity zacílit na témata řízení týmu na dálku či psychohygieny. Ze strany zaměstnanců pak banka zaznamenává velkou poptávku po tématu efektivní kombinace home office a péče o své blízké, především pak o děti v prostředí distanční výuky.

Zaměstnanci SAP Services mají kromě povinných kurzů možnost vybrat si z několika tisíc online kurzů ty, které je zajímají z hlediska profesního či osobního rozvoje. Oblíbená jsou u nich témata jako například agilita a odolnost, lepší organizace času, zájem je také o kreativní workshop zaměřený na výuku koncentrace zahrnující nejrůznější hry na zlepšení paměti. Aktuálně v SAP Services nabídku rozšířili ještě o speciální online vzdělávací program, který reaguje na potřeby zaměstnanců v době nařízené práce z domova. Pomáhá jim nejen s technickou zručností při práci s nástroji na vzdálenou komunikaci, ale také se zvládáním emocí v nejisté situaci, či překonáváním pocitů izolace.

Rovněž společnost Footshop nabízí svým zaměstnancům pestrou škálu soft i hard skills školení. „A evidujeme také, že se kolegové rádi účastní školení, která jsou zaměřená na psychohygienu a na práci z domova,“ dodává Martina Jašková, HR manažerka Footshop.

Vzdělávání v online světě

Na kurzy s osobní účastí ale není vhodná doba. Většina se jich přesouvá do online prostředí, někde je kombinují s off-line školeními, například formou videí.

„Z forem online školení chtějí české firmy nejvíce využívat jednorázové online webináře, tedy přednášky a prezentace. To v průzkumu to uvedlo 36 procent respondentů,“ říká Novák. Hojně zastoupená jsou také virtuální školení vedená instruktorem (21 %), online jazykové kurzy (15 %) a předplacené e-learning platformy (13 %). Forma mimo jiné záleží i na tom, o jaké znalosti či dovednosti se jedná, pro každé se hodí něco jiného.

Fakta a tvrdé znalosti lze bez potíží nejen předat, ale i následně otestovat či vyzkoušet ve formátu e-learningu. Oblíbený byl tento formát již dříve, zejména v oblasti BOZP. Právě odtud to hodně lidí zná.

„Objevuje se také pojem b-learning – z anglického blended learning, což de facto někteří známe třeba z výuky cizích jazyků, tedy mix samostudia a interaktivního formátu,“ vysvětluje Jana Vávrová, projektová manažerka personální agentury Grafton Recruitment. U cizích jazyků to vypadá tak, že se doma samostatně naučím z učebnice slovíčka a s lektorem je pak procvičím v živé konverzaci. Tedy kombinace například „pasívního“ e-learningu se vzdělávací aktivitou ve sdíleném prostoru, ať již prezenční nebo online formou. Takový formát ovšem klade vysoké nároky na sebedisciplínu účastníků.

Kde je na místě interakce

U rozvoje měkkých dovedností hraje a bude krát zásadní roli nikoli výklad, ale prožitek. Tady je podle Vávrové nejen žádoucí, ale přímo nutná interakce s lektorem i v rámci skupiny účastníků v reálném čase.

Obecně mají kurzy vedené lektorem několik obrovských výhod, například je to dynamika skupiny a spolupráce i sdílení ve skupině. „Ale také možnost okamžité reakce a přizpůsobení lektora tomu, co se momentálně mezi účastníky děje, doplnění potřebných informací, pokud nevidím na druhé straně pochopení, interakce, které mohou pomoci zvýšit koncentraci, pokud lektor vidí, že je to zapotřebí,“ doplňuje Vávrová. Vnímání se odehrává na více „kanálech“. Přes monitor jsou pak tyto kanály samozřejmě omezené a vnímání je tak náročnější, člověk se rychleji unaví.

Online školení fungují

Zkušenosti jsou ale s online formami i přes určité překážky dobré. „Musím říct, že si na tento typ školení naši zaměstnanci velmi rychle zvykli,“ konstatuje Zita Čížková, HR manažerka společnosti M2C. Dodává, že díky moderním technologiím, dobře propracovanému systému školení, včetně testování nabytých zkušeností, a především díky inspirativním lektorům, je tento způsob vzdělávání i poměrně efektivní. Přesto počítají s tím, že po návratu „do normálu“ některá školení vrátí z online prostředí do roviny osobních setkání. Zejména ty, kde je lepší osobní interakce. Naopak ta, u kterých se ukázalo, že online prostředí nesnižuje „kvalitu jejich prožitku“, v něm firma nechá i nadále.

Také v MONETA Money Bank našli v online vzdělávání i výhodu. Přechod do online prostředí totiž umožnil zprostředkovat vzdělávací aktivity i těm, kteří se v minulostí například z důvodu lokality nemohli některých akcí zúčastnit.

Jaké budou investice českých firem do vzdělávání?

Dobrou zprávou je, že většina firem podle průzkumu HR Pulse pro letošní rok plánuje rozpočty na vzdělávání zachovat nebo dokonce navýšit. „Škrty v této oblasti nejsou tím správným krokem, prostředky proto zachováme. Nicméně jejich rozložení napříč rozvojovými aktivitami přizpůsobíme aktuálním potřebám našich zaměstnanců,“ říká Klára Escobar, HR ředitelka MONETA Money Bank.

Také Janathan Applleton, ředitel asociace ABSL, která sdružuje firmy z oboru zákaznických, IT a podnikových služeb potvrzuje, že firmy z jejich oboru rozpočty zachovávají a často investice do vzdělávání i navyšují.

Pokud firmy v této oblasti zkoušejí šetřit, tak spíše při vyjednávání s dodavateli vzdělávacích služeb než při sestavování svých rozpočtů. „Mají pocit, že online forma by mohla být levnější než ta prezenční,“ říká Vávrová. Proč by ale měla? Toho, co si účastníci odnesou, by přece také nemělo být méně než z prezenčního kurzu.