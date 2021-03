Nostalgik či manažer štěstí. Nové profese vznikají, ty tradiční se mění

Před začátkem pandemie hledali prodavačku. Nyní hledají prodavačku, která se činí nejen v obchodě, ale také na sociálních sítích. „Vypsali jsme pracovní pozici spojující prvky prodejního asistenta a influencera, tedy člověka, který má prostřednictvím svých účtů na sociálních sítích vliv na životní styl svého publika. Cílem je najít uchazeče, který se bude cítit na sociálních sítích jako ryba ve vodě, sdílení pro něj bude přirozené a zároveň se bude snažit o atraktivní a nenásilnou formu prezentace,“ říká k nové pozici Denisa Jandová, marketingová manažerka společnosti Baťa.

Tradiční obuvník si všímá, že se díky internetu mění návyky zákazníků, ale také role kamenných prodejen. Zážitek a radost z nakupování, to je trend, který by měla nová pozice přenést z kamenného obchodu na sociální sítě.

Podle manažerky je kumulovaná funkce stejně užitečná jak pro obchod, tak pro kupující. „Pro zákazníka má takový člověk přínos v tom, že mu poradí ohledně současných trendů a dokáže ho u produktů upozornit na zvláštní charakteristiky, například že boty byly vyrobeny z ekologických materiálů. Pro nás je výhodou, že tato osoba přirozeně propaguje brand i portfolio značky Baťa,“ vysvětluje Denisa Jandová.

Vstup do neznáma

Povolání, která proměňují technologie, rychle přibývá. Asi nejpatrnější je potřeba s lidmi komunikovat. Se sociálními sítěmi pracují i profese, které dříve nemusely.

„Lze to vidět na příkladech kadeřnictví nebo restaurací, kdy nestačí mít kvalitní služby, ale pro udržení zákazníků je potřeba s nimi komunikovat i mimo vlastní provozovny, tedy na sociálních sítích,“ poukazuje psycholog Valery Senichev.

Pandemická opatření vývoj multioborových specializací podle něj ještě popohnala. „Například kadeřnice, která musela uzavřít svoji provozovnu z důvodu vládních nařízení, může budovat svou značku na Instagramu vytvářením příspěvků o péči o vlasy, působení barev a podobně. Díky tomu udržuje aktivní vztah se svými zákazníky, a navíc může rozšířit svoji klientelu o nové,“ poznamenává psycholog, který se věnuje kariérnímu poradenství v projektu Eduplán ve společnosti Education.cz.

Čím dál více schopností se očekává od stávajících zaměstnanců v mnoha dalších oborech. Mnohonásobně se zvyšuje práce s daty – zákaznická spokojenost, sledovanost na sítích, spokojenost se službami.

„Skončila éra finančního úředníka, který dělá celé dny, měsíce a roky stejnou rutinní práci. Navíc řadu úkonů zvládne robot nebo umělá inteligence. Obecně tedy hledáme zvídavé lidi, kteří kromě své profese umějí na vysoké úrovni alespoň jeden jazyk, mají analytické znalosti, sledují obecně nové trendy ve svém oboru a baví je moderní technologie,“ představuje Eva Svobodová z Uniqa pojišťovny.

Na co se lidé z pojišťovny ptají nováčků? „Zajímáme se, jaké projekty v této oblasti už dělali a jaké nápady přinášejí a z jakých oborů. Přesah a myšlení ‚out of box‘ se dnes cení mnohem více než dříve tak tradiční pracovní kázeň,“ říká Eva Svobodová. Myšlení „out of box“, tedy opuštění zažitých stereotypů, obvyklých řešení a vydání se neprobádanou cestou, je čím dál tím víc ceněné i mimo kreativní povolání.

Kolik aplikací znáš...

Jedním z příkladů „zátěžové profese“ je podle Evy Svobodové například online marketing a komunikace na sociálních sítích, které procházejí změnami prakticky neustále. „Pracovníci musí být schopni komunikovat i prostřednictvím videa namísto e-mailů nebo osobního setkání. A také to video samostatně natočit na mobil a sestříhat ho na počítači v některém nenáročném programu. Naprosto běžný je e-learning a v posledních covidových měsících i komunikace přes distanční technologie umožňující pracovní setkání, rychlý výzkum nebo anketu a jejich vyhodnocení nebo práci na sdílených dokumentech,“ poukazuje Eva Svobodová.

Stejně tak se mění personalistika, ve které už zdaleka nejde jen o to mít „čich“ na lidi. „K odbornosti je nutné mít také základní znalosti marketingu a public relations, budování značky zaměstnavatele, schopnost vést pohovory, tréninky, workshopy, účastnit se konferencí, umět komunikovat s médii i na sociálních sítích, pracovat s daty a výhledově čím dále více s umělou inteligencí při zpracování dat a doporučení pro zlepšení fungování organizace,“ cituje Valery Senichev z kanadského projektu, který se věnuje vývoji povolání do roku 2030.

V oborech, které přímo souvisejí s digitalizací a novými technologiemi, je náročné třeba jen pouhé sledování novinek, které přicházejí.

„Názorným příkladem je profese PPC specialisty, který firmám nastavuje reklamní kampaně pro podporu prodeje na internetu. Před deseti lety musel PPC specialista ovládat na dobré úrovni tři až čtyři programy. Nyní potřebuje znát a ovládat dvacet nástrojů a aplikací a k tomu musí mít přehled i v dalších oblastech, jako je třeba porozumění zákazníkovi nebo znalost jeho nákupního procesu,“ poznamenává psycholog z Education.cz.

Specialista na retro

Rychle se proměňující trh ale nevnáší novinky jen do stávajících pracovních pozic. Firmy si vytvářejí nová místa, která dokonce ani nemají pojmenovaná. Vědí pouze, které dovednosti u nováčka hledají.

„Bude pokračovat vznik nových pozic, jiné se budou adaptovat, aby dokázaly naplnit nová očekávání a obchodní potřeby firem,“ doplňuje Sándor Bodnár, ředitel personální společnosti Hays.

Novinkou mezi vysokými manažerskými profesemi je tak například Chief Happiness Officer. V Česku jich zatím moc neznáme. „Dbá o blaho a dobrou náladu ve firmě. O kybernetickou ochranu společnosti a zaměstnanců se zase nově stará Chief Security Officer,“ představuje Eva Svobodová z Uniqa pojišťovny.

V nižších kvalifikacích je novou pozicí třeba operátor dronů nebo pracovník v akvaponických sklenících, kde chovají ryby a pěstují rostliny bez půdy.

A pak jsou tu multioborové profese, o nichž mnozí ještě ani neslyšeli. Nostalgik nebo odborník na jednoduchost.

„Nostalgisté budou svým klientům vytvářet takové životní prostředí u nich doma či v kanceláři, jaké je obklopovalo v době, kdy prožívali své nejšťastnější chvíle a úspěchy,“ představuje Valery Selichev.

Podle kanadského projektu CST Inspired Minds, který sleduje profesní trendy, míří nostalgik na bohatší populaci lidí, kteří jsou v seniorském věku. Podobně jako bytový architekt jim pomůže změnit stereotypní prostředí například v domově důchodců podle individuálních vzpomínek. „Vytvoří klientovi například útulný byt na maloměstě z 80. letech 20. století. Cílem práce nostalgiků není stoprocentně imitovat minulost, ale spíše navodit efekt a pocit, jaký lidé v tu dobu měli,“ doplňuje kariérní poradce. I tato profese v sobě nese hned několik oborů – od psychologie a poradenství přes historii a architekturu až po interiérový design.

A určitě se bude i leckteré firmě hodit specialista na jednoduchost, který bude mít psychologické dovednosti a k tomu v malíčku znalosti managementu a systémového myšlení. „Tito lidé se budou snažit, aby jejich klienti pracovali efektivněji a hospodařili úsporněji, pomohou s kariérou,“ říká Valery Selichev.