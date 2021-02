Chcete předejít klimatické změně? Začněte jíst umělé hovězí, říká Gates

Gates, který se životním prostředním dlouhodobě zabývá, se drží svých předešlých tvrzení, že potřebujeme především přejít na jiné zdroje energie a investovat do inovací, které by pomohly k efektivnějšímu boji proti klimatické změně. Většina knihy se pak zaměřuje na to, jak snížit emise v těžkých odvětvích, jako jsou výroba oceli či betonu nebo zemědělství.

Právě zemědělství je jedním z hlavních témat, která se ohledně klimatické změny řeší. Podle Gatese bude do budoucna nezbytné, aby země, které na to mají dostatek peněz, přešly na uměle vyrobené maso, speciálně pak to hovězí.

„Vím, že je to celé velmi problematické a není možné lidem jen tak říct, že nebudou chovat a jíst krávy. Bohužel jsou ale právě krávy zdrojem obrovského množství metanu. Ačkoliv jsou určitá krmiva, která dovedou množství vypouštěných látek snížit až o 20 %, stále to není dostatečné. Myslím si tedy, že přechod na umělé maso či jeho rostlinnou alternativu je, alespoň co se hovězího týče, nevyhnutelný,” uvedl Gates v rozhovoru pro Technology Review.

I když se mnoho lidí obává, že přechod na laboratorně vyrobené maso bude velmi drahý a zákazníci na něj nebudou mít, podle Gatese čeká toto odvětví světlá budoucnost.

Umělé maso pro bohaté státy

„Jsou firmy, jako například Memphis Meats, které vyrábí laboratorní maso na buněčné úrovni. Tam si nejsem jistý, zda se někdy dočkáme příznivých cen. Naopak firmy jako je Beyond Meat nebo Impossible Foods si ale vedou velmi dobře a jejich produkty se dají sehnat za dobré ceny a mohou tradičnímu masu konkurovat,” dodává.



Sám Gates je ve firmách Memphis Meats, Beyond Meat i Impossible Foods investorem. Myslí si však, že laboratorní maso je vhodnou cestou pouze pro země s vyššími příjmy.

„Myslím si, že v Africe a osmdesátce nejchudších zemí světa je tohle naprosto nemožné. Pro bohaté a středněpříjmové země jde však o ideální cestu,” říká Gates.

„Takové země by na umělé hovězí maso mohly přejít stoprocentně. Lidé si na jeho chuť zvyknou a i když je v nás zakořeněné, že milujeme klasické maso, za nějakou chvíli si na jeho chuť nevzpomeneme a umělé nám bude chutnat dokonce více. Vlády navíc mohou zavést určité regulace trhu, díky kterým se poptávka po uměle vyrobeném mase zvedne,” tvrdí Gates.

Dodává však, že přechod na umělé maso je politicky velmi náročný. „Existuje milion předpisů, na základě kterých bohužel uměle vyrobenému masu ani nemůžete říkat maso a musíte to pojmenovat jako nějaký laboratorní odpad,” uzavírá.

Izraelci tisknou steaky

Poptávka a výroba umělého masa se v posledních letech rozrůstá. Na konci minulého roku byl dokonce překročen symbolický milník, když Singapur jako první stát na světě povolil prodej laboratorně vyrobeného kuřecího masa od kalifornské společnosti Eat Just.



O umělé hovězí se naopak snaží v Izraeli, kde chtějí tisknout steaky na 3D tiskárnách. Tamní společnost Redefine Meat získala v přepočtu přes 600 milionů korun na výstavbu velké pilotní továrny, kde umělé maso bude pomocí tiskáren vyrábět. Podle agentury Bloomberg by mělo na trh vstoupit ještě v letošním roce.

„Chceme, aby lidem došlo, že dobré maso nemusí být jen to, které pochází ze zvířat,” prohlásil generální ředitel Eščar Bin-Šitrit. Redefine Meat se snaží rostlinné produkty vylepšit, aby měli konzumenti stejný zážitek, jako když jedí hovězí. Jiná izraelská začínající firma Aleph Farms minulý týden představila první hovězí rib-eye steak, tedy vysoký roštěnec, který je možné získat bez zabití zvířete.

Společnost Redefine Meat stále pracuje na chuti. 3D tiskárny naplněné rostlinným „inkoustem“ mohou tisknout maso nespočetněkrát, a to i s různým složitým vrstvením svalů a tuků, aby se vytvořila správná textura. Vzhled rostlinného a skutečného masa je tak podle ředitele naprosto stejný.

O umělé maso se snaží i Češi

Do výroby umělého masa se pomalu začínají pouštět i firmy u nás. Česká startupová firma Bene Meat Technologies se snaží za spotřebitelsky přijatelnou cenu vyvinout technologii na produkci kultivovaného masa, které bude mít stejné vlastnosti jako maso z živých zvířat.



„Vyvíjíme technologii k výrobě plnohodnotné alternativy masa. Alternativy zdravější, kontrolované a kontrolovatelné,” říká předseda představenstva Bene Meat Technologies Roman Kříž. Firmě se už podařilo vyvinou první vzorky svalových buněk.

K rostlinným či uměle vyrobeným alternativám masa se postupně začínají přiklánět i velké společnosti jako je Nestlé či McDonald's. Podle Kříže se kultivované maso bude do několika let konzumovat ve velkém.



„Jde o to představit takovou technologii, která umělé maso vyrobí za srovnatelnou cenu, jako jsou náklady na konvenční chov. V tu chvíli pak bude pro producenty masových výrobků i spotřebitele eticky i ekonomicky výhodnější konzumovat kultivované maso. Myslím, že se to stane už v řádu několika let,” uzavírá Kříž.