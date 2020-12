Když kuře chutná jako kuře, a není to kuře. První umělé maso přichází na pulty

Churchill, v té době okrajový politik, jenž se posléze stal legendárním válečným premiérem Británie, tak vlastně předpověděl laboratorně pěstované maso. „Sekl“ se jen o nějakých 32 let. První laboratorně vypěstovaný hamburger od výzkumníků z Maastrichtské univerzity se ocitl na pánvi až v roce 2013, příznačně na londýnské vědecké konferenci. Ale to není podstatné. Teď se totiž stalo něco daleko zásadnějšího, co může znamenat počátek skutečné revoluce nejen v potravinářství.