Maso z laboratoře jde na pulty. Singapur schválil jeho prodej

Na výrobě laboratorního kuřecího, hovězího a vepřového se momentálně podílejí desítky firem, jelikož v posledních letech narůstá poptávka po mase, které by bylo bez chemie, bez nutnosti zabíjet a jehož produkce by méně zatěžovala životní prostředí.

Buňky, které společnost Eat Just vyrábí, rostou v bioreaktoru o objemu 1 200 litrů a firma je následně kombinuje s jinými rostlinnými ingrediencemi. Používané buňky pochází z buněčné banky a byly odebrány pomocí biopsie ze živých zvířat. Následně byly do buněk dodávány živiny z rostlin.

Podle Eat Just budou kuřecí kousky zatím dostupné v Singapuru a jejich cena bude vyšší než je tomu u běžného kuřecího. V případě, že by ale poptávka po laboratorním mase vzrostla, i konečná cena by se mohla dostat níž, než momentálně stojí maso.

S vyšší poptávkou by se měla snížit i potřebná energie pro výrobu laboratorního masa. Jelikož se momentálně vyrábí v malém rozsahu, je na něj potřeba velké množství energie, které produkuje emise uhlíku. Výrobci však tvrdí, že jakmile se produkce zvětší, bude na výrobu potřeba mnohem méně vody a energie než je tomu u běžného masa.

„Teď se nám otevřely dveře a je jen na nás, jak toho využijeme. Schválení prodeje laboratorního masa je jedním z největších milníků potravinářského průmyslu. Věřím, že to povede ke světu, kdy kvůli masu nebude muset zemřít jediné zvíře,“ říká Josh Tetrick z Eat Just pro The Guardian.

Největší výzva podle něj ale bude přesvědčit spotřebitele. „Laboratorní maso je samozřejmě trošku jiné. Je ale důležité vše transparentně komunikovat se spotřebiteli a vysvětlit, v čem se od konvenčního masa liší,“ říká Tetrick a dodává, že laboratorní maso od Eat Just má stejné nutriční hodnoty jako běžné maso. Další výzvou pak bude navýšit kapacity na produkci a schválit prodej laboratorního masa i v jiných zemích.

Podle nedávné zprávy světové konzultantské firmy AT Kearney se předpokládá, že do roku 2040 bude většina masa vyrobena laboratorně. „To, že velcí hráči, jako je například Singapur, už v roce 2020 schválí prodej laboratorního masa, může velmi nastartovat potravinářský průmysl a ostatní vyspělé země se záhy připojí,“ uzavírá Carsten Gerhardt z AT Kearney.