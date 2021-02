Nestlé chystá KitKat bez mléka. Veganská nabídka roste i u dalších výrobců

Alexander von Maillot, vedoucí cukrářské společnosti Nestlé, uvedl ve své zprávě: „Jedno z častých přání, které jsme na sociálních sítích zaregistrovali, bylo zařadit do naší nabídky také veganský KitKat. Nyní jsme rádi, že jsme mohli přání našich zákazníků splnit.“

Tyčinka KitKat V byla vyvinuta odborníky na čokoládu ve výzkumném a vývojovém centru Nestlé pro cukrovinky v britském Yorku. „Chuť byla klíčovým faktorem při vývoji rostlinné čokolády pro náš nový veganský KitKat. Využili jsme našich znalostí v oboru a vytvořili tak lahodnou veganskou alternativu k naší originální čokoládové KitKat,“ dodává Louise Barrett, vedoucí technologického centra Nestlé Confectionery Product Technology v Yorku.

Nový veganský KitKat - nazvaný KitKat V - bude uveden na trh v průběhu roku v několika zemích po celém světě. Bude ovšem zatím k dispozici pouze prostřednictvím KitKat Chocolatory a u vybraných maloobchodníků.

Na českém trhu se veganská tyčinka zatím neobjeví. Podle slov tiskového mluvčí Roberta Kičiny ze společnosti Nestlé Česká republika se však vzhledem ke zvyšující se popularitě „plant based food“ dá očekávat, že se v příštích letech tato novinka pravděpodobně objeví. „KitKat Vegan je prémiovou tyčinkou, která bude letos uvedena na trh pouze v některých zemích. Spotřebitelé ji budou moci zakoupit u vybraných retailerů nebo v KitKat Chocolatory. Česká republika momentálně nepatří k pilotním trhům, kde bude tato novinka testována, avšak pokud se koncept osvědčí je možné, že se v budoucnu tato alternativa dostane i k nám,“ dodává.

Společnost Nestlé již dříve zavedla rostlinné alternativy mléčných výrobků z rýže, ovsa, sóji, kokosu, hrachu a mandlí napříč kategoriemi. I na českém trhu se nabídka výrobků pro vegany postupně rozšiřuje. „V portfoliu máme například novinku JOJO Veggie bonbóny bez želatiny nebo veganské výrobky z řady Garden Gourmet, například Garden Gourmet Sensational burger,“ dodává Kičina.

Velcí hráči nezaostávají

Rostoucí zájem ze strany českých spotřebitelů po veganských produktech lze vysledovat dlouhodoběji. „K veganství se dle dat agentury IPSOS z června 2020 v České republice hlásí jedno procento lidí a k vegetariánství tři procenta. Celkově však celá desetina lidí preferuje bezmasou stravu,“ sděluje předseda České veganské společnosti Martin Ranninger. Dle výzkumu dále vyplývá, že 28 procent lidí se chystá omezit spotřebu masa a dalších živočišných výrobků a nahradit je rostlinnými.

Proto vedle čistě veganských výrobců a prodejců na rostoucí poptávku po rostlinných produktech reagují také velké mezinárodní společnosti. Své tradiční a oblíbené produkty mnozí nabízejí už i ve variantě určené právě pro vegany.

Společnost Unilever například nabízí veganské alternativy zmrzlin, majonéz, klasických omáček, ale také čistě veganské řady kosmetiky, které jsou dostupné téměř kdekoliv, od benzinových pump až po tradiční supermarkety či vybrané drogerie. „Mezi veganské alternativy patří primárně dvě varianty zmrzlin Magnum Vegan, řada Non-Diary značky Ben & Jerry’s a také nanuky Solero. V budoucnu plánujeme další rozšíření naší nabídky produktů na rostlinné bázi,“ dodává tisková mluvčí společnosti Unilever Česká republika Magdalena Leimerová.

Velkým krokem vstříc rostlinnému stravování bylo pro společnost Unilever také uvedení kultovní značky The Vegetarian Butcher na český trh. Jejich značka se stala hlavním dodavatelem alternativních rostlinných burgerů nabízené v řetězci restaurací Burger King. „V roce 2019 si společnost Burger King vybrala značku The Vegetarian Butcher jakožto dodavatele pro svůj rostlinný Rebel Whopper,“ doplňuje mluvčí Unileveru.

Také další známé fast-foodové řetězce mají ve své nabídce na výběr několik veganských variant.



Řetězec restaurací KFC má své nabídce vegetariánské burgery Vege Halloumi. McDonald’s svým českým zákazníkům zatím veganskou alternativu burgerů nenabízí, na některých evropských pobočkách je rostlinný burger již v prodeji. Například ve Švédsku a Finsku už nyní testují zájem a poptávku po rostlinném hamburgeru ve spolupráci se společností Beyond Meat, která vyrábí rostlinné alternativy masa. „Konkrétně touto cestou se v České republice zatím ještě nevydáváme, ale asi můžeme prozradit, že i naši produktovou bezmasou nabídku v brzké době čekají velké věci,“ prozrazuje chystané novinky Jitka Pajurková, ředitelka PR a komunikace společnosti McDonald’s v ČR.

Bezmasou variantu svých tradičních kuliček nabízí od srpna minulého roku nábytkářský řetězec IKEA. Za zmínku stojí i rostlinný burger od české značky Mana. Veganský burger, který společnost začala prodávat loni, již nyní přesáhl hranici v prodeji 180 tisíc kusů.



V pražském Domě Černá labuť na začátku roku dokonce vznikl vega dům, kde lze navštívit hned několik veganských provozů. Patří mezi ně pobočka Mooi, bistro zaměřené na rostlinný kebab a hranolky, veganská restaurace Loving Hut, prodejna s čaji Ômai-cha, exotické ovoce a ovocné saláty Virunga nebo prodejna Vegan World, zaměřená na rostlinné alternativy masa, mléčných výrobků či doplňky výživy.



„Důvodem toho, že čím dál více lidí volí veganské potraviny na úkor těch živočišných, je také zvyšující se povědomí o probíhající klimatické změně. Dle průzkumu Ipsos se čistě rostlinně stravují nejvíce mladí lidé (do 35 let) a momentálně roste zájem u velmi mladé generace (15-20 let) středoškoláků právě kvůli ekologickým důvodům,” říká závěrem předseda České veganské společnosti Martin Ranninger.