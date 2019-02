Hity z veletrhu elektroniky CES: uspělo umělé maso i inteligence

Veletrh s názvem Consumer Electronics Show přiláká vždy na začátku ledna do amerického Las Vegas tisíce vystavovatelů a zástupy novinářů. Ti chtějí své čtenáře, posluchače a diváky seznámit s nejnovějšími trendy ve spotřební elektronice, výpočetní technice i v řadě dalších oborů.



Trendem už několika ročníků je postupné rozšiřování spektra robotických pomocníků všeho druhu. Objevovaly se pokusy o „spotřebitelské“ roboty pro osamělé, malé pohyblivé asistenty do domácnosti a tak podobně, zatím ovšem nejde o nic převratného, bez čeho bychom se neobešli, poznamenal Václav Nývlt.



Větší pokrok byl patrný v oblasti hlasových asistentů, kde pokračuje souboj společností Google, Amazon a Apple. Jejich repertoár se postupně rozšiřuje a můžeme je očekávat ve všemožných zařízeních a aplikacích.



CES se v posledních letech podle samotných pořadatelů stal jednou z největších akcí automobilového průmyslu. Velkým trendem jsou samořídící auta, ale zatím je jasné, že v nejbližších několika letech se s auty, která se řídí zcela sama, ještě nesetkáme. „Zatím se reálně uvažuje o autech takzvané kategorie 3, která vyžadují přítomnost a občas i zásah řidiče,“ říká Jan Kužník. „I tak to nástup těchto vozidel bude představovat zcela zásadní změnu pro dopravu i zaměstnanost,“ odhaduje.



Blíže praxi je nová generace zábavních systémů pro automobily. Například s dnešními technologiemi je jednodušší postavit například systém virtuální reality či minimálně rozšířené reality (tedy například promítání informací na skla automobilu v kontextu toho, co oknem vidíte).



Na CESu bylo vidět velké překvapení letošního mobilního podzimu, ohebný mobil značky Royole. Jde o málo známou čínskou firmu, která v listopadu představila svůj vlastní „přehýbací“ telefon. „Je to poměrně humpolácký přístroj s celou řadou nedodělků, ale bez problémů fungoval a ohýbal,“ říká Jan Matura z Mobil.iDnes.cz. Více si o něm přečtete v článku na Mobil.iDnes.cz.



Royole nabídlo také jiný zajímavý způsob využití tvarovaných (ne vždy ohebných) displejů, a to v již zmíněném autoprůmyslu. Firma předváděla designy tvarovaných grafických displejů, které v podstatě mohou pokrývat libovolné prostory v prostoru pro posádku. Pro designéry to bude nepochybně zajímavá možnost, která by navíc mohla dát majiteli nakonfigurovat si ovládání vozu „na míru“.



Na veletrhu byly k dispozici zajímavé novinky i z tak „starého“ oboru, jako jsou televize. Představila se tu také první „rolovací“ televize od společnosti LG. „Je to velmi drahé, ale zobrazovací vlastnosti byly vynikající, alespoň podle toho, co jsme na veletrhu mohli vidět,“ říká Jan Kužník.



O stále širším zaměření veletrhu svědčí i některé titulky článků, které jsme z veletrhu přinášeli: Už brzy bude mít den „25 hodin“. Trendy, které vás potěší, ale i vyděsí, Toto Pivo nezatočí vaší hlavou, ale smartphonem, Po takové pleťové masce zatouží i muž, Je 3D a padne přesně na obličej, Z auta už nebudeme koukat. Místo oken budou displeje, Ochutnali jsme hamburger z umělého masa. Ani masožrout se neušklíbne.

Jak se mění tvář veletrhu, ale především co si výrobci přichystali pro zákazníky na tento a následující roky, se bude ptát v pořadu Rozstřel moderátorka Karla Mráčková redaktorů Technet.cz Jana Kužníka a Václava Nývlta a z redakce Mobil.iDNES.cz Jana Matury.