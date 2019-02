Příští velká věc: ohavný vzorek ukázal ohýbací budoucnost mobilů

Když jste první, máte veškerou slávu pro sebe. To platí pro mnohé pionýry technologií, firmu Royole nevyjímaje. Její první skládací smartphone na světě s ohebným displejem vzbudil loni na podzim hodně pozornosti, ale pohrát si s ním mohli jen čínští novináři. Svět se s tímto technologickým zázrakem seznámil naživo až na veletrhu CES.

Tam Royole mělo velký stánek, zúčastnilo se i několika dalších akcí a všude mělo o publikum postaráno. Prostě první je první a přestože se o ohebných displejích mluví už dlouho, tak v praxi si je mohl vyzkoušet jen málokdo. Velké firmy na nich samozřejmě pracují, ale také si technologii hlídají a chtějí přijít na trh až s doladěným produktem.

To Royole se s tím nepárá a ukázalo přístroj, který si nikdo soudný nekoupí, nepočítaje vývojáře a technologické špiony. Firma postavila velkou továrnu na ohebné displeje, a tak můžeme smartphone FlexPai považovat více za reklamu než za cokoliv jiného.

O co tedy jde? FlexPai je velká placka s velkým displejem, která má uprostřed kloub a dá se ohnout, respektive zavřít. Displej zůstává venku, což nám nepřipadá praktické, ale budiž, na fotce to vypadá dobře. Je pravděpodobné, že většina telefonů bude mít displej spíše uvnitř a jeho poloviny se zavřou k sobě.

Ale to je detail. FlexPai funguje, displej je dobře čitelný, ostrý a také divný. Dnes mají všechny telefony displej krytý sklem, hezky rovný a hladký. FlexPai sklo nemá, displej zde působí jako fólie. Výhoda? Vypadá to, že se jen tak nerozbije, sklo určitě nepraskne. Nevýhoda? Možná bude náchylný k odření, ale to jsme nezkoušeli.

Pocity jsou smíšené, displej je měkký, při stisku lze nahmatat součástky pod ním. Ale ohýbání vypadá vyřešené, více měly vzorky ošoupaný zadní kloub, displej vypadal neporušený. Softwarově mělo Royole telefon rovněž vyřešený, zavřený displej se rozdělil na tři části a každá fungovala samostatně. Zadní byla logicky vypnutá, ohnutý bok fungoval jako lišta, zbytek se ovládal jako běžný smartphone zepředu.

Ano, FlexPai je opravdu ošklivý přístroj, velký, těžký, neskladný, ale jako technologický demonstrátor poslouží dobře. Už víme, že displeje se budou ohýbat a skládat, a tak můžeme mít v kapse mobil a zároveň tablet. Možná jednou i telefon a zároveň počítač, to když se přístroj složí několikrát.

Zjevně to už není sci-fi, ohebné displeje jsou funkční a zjevně i vydrží běžný provoz. Ještě na nich bude hodně práce, ale to tak s novými technologiemi bývá. I dotykové displeje se prosazovaly dlouho a než přišel první iPhone se svým kapacitním displejem, tak rozhodně souboj s klasickou klávesnicí jasně nevyhrávaly.

Ale zpět k Royole. Na stánku nebyl jen smartphone FlexPai, firma ukazovala, kde všude se ohebné displeje uplatní. A třeba v automobilovém průmyslu to může být velký hit. Royole ukázalo celý středový panel jako displej.

To při dnešní mánii nacpat displej v podstatě přes celou palubní desku umožní nové tvary a lepší ergonomii. Dnes jsou displeje ploché, takže displej přístrojů a multimediální panel jsou v jedné rovině. S flexibilními displeji může být displej natočený k řidiči a může zasahovat i mimo běžnou plochu. Pomůže to ergonomii, ale také designérským výstřelkům, to je jasné.

Ovšem auty to nekončí. Různě ohnuté a zahnuté displeje se uplatní u veškeré elektroniky a dalších přístrojů a mohou zásadně ovlivnit jejich design. Navíc přímo Royole ukázalo, že ohebné displeje lze používat na tričkách nebo na klobouku. To asi není klíčové využití, ovšem kdo ví, kdo s tím co vymyslí.

Třeba si jednou na piknik zabalíte deku, kterou zároveň budete moci použít jako televizi. Stejně tak jako televize mohou fungovat žaluzie, které vám místo deštivého dne vykouzlí slunečný den. Nebo vás napadá jiné využití? Nápadům se meze nekladou. S ohebnými a flexibilními displeji přijde nová éra.