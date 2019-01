Televizor jako roleta: nové LG se po vypnutí sroluje do podstavce

Pohled na vypnutý televizor není žádná krása. Samsung to u své řady QLED televizorů vyřešil ambientním režimem, ve kterém je na obrazovce promítána tapeta, obraz nebo třeba informace o počasí. U LG to vyřešili jinak: televizor se po vypnutí sroluje do podstavce. Proces trvá asi 20 sekund.

Vypnutý televizor se skrytou obrazovkou Obrazovka se vysouvá ... … dále vysouvá ... ... je zcela vysunutá pro běžné sledování.

Podstavec zároveň slouží jako polička pro umístění set-top-boxu či Blu-ray přehrávače a také jako soundbar s virtuálním prostorovým zvukem Dolby Atmos. Stejně jako ostatní letošní OLED modely podporuje Apple AirPlay a může i se zasunutou obrazovkou fungovat jako hudební systém. V režimu „Line View“ je vysunuta jen částečně a může zobrazovat data z aplikací nebo třeba informace o přehrávané hudbě.

Ukázka Line View na tiskové konferenci na CES 2019 v konferenčním centru Mandalay Bay.

Stejně jako ostatní OLED modely z letošní řady jej bude možné ovládat hlasovými asistentkami Google Assistent či Amazon Alexa, spolupracovat budou se všemi dalšími domácími výrobky řady ThinQ - může tak fungovat jako řídicí centrum chytré domácnosti.

Na trh by se měl model 65R9 dostat ještě letos, cenu zatím nechtěli zástupci společnosti komentovat.